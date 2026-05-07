ETV Bharat / bharat

રાની કપૂર-પ્રિયા કપૂર વિવાદમાં ભૂતપૂર્વ CJI DY ચંદ્રચુડ મધ્યસ્થી તરીકે કામ કરશે: SC

કોર્ટે કહ્યું હતું કે આ એક પારિવારિક વિવાદ છે. તેને પરિવારમાં જ રહેવા દો. તેને મનોરંજનનું સાધન ન બનાવવું જોઈએ.

સુપ્રીમ કોર્ટ
સુપ્રીમ કોર્ટ (ANI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 7, 2026 at 3:38 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે ગુરુવારે ભૂતપૂર્વ મુખ્ય ન્યાયાધીશ ડીવાય ચંદ્રચુડને સ્વર્ગસ્થ ઉદ્યોગપતિ સંજય કપૂરની માતા રાની કપૂર અને તેમની પત્ની પ્રિયા કપૂર વચ્ચેના કૌટુંબિક ટ્રસ્ટ અંગે ચાલી રહેલા વિવાદમાં મધ્યસ્થી તરીકે નિયુક્ત કર્યા.

આ કેસની સુનાવણી જસ્ટિસ જેબી પારડીવાલા અને ઉજ્જલ ભુયાનની બેન્ચ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. બેન્ચે કહ્યું, "આ એક કૌટુંબિક વિવાદ છે. તેને પરિવારની અંદર જ રહેવા દો. તેને મનોરંજનનું સાધન ન બનાવવું જોઈએ." બેન્ચે પક્ષકારોને ખુલ્લા મનથી મધ્યસ્થી કાર્યવાહીમાં ભાગ લેવા વિનંતી કરી.

તેણે એ પણ ભાર મૂક્યો કે તેમણે વિવાદ વિશે કોઈપણ જાહેર નિવેદનો આપવાનું કે સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરવાનું ટાળવું જોઈએ. તેના આદેશમાં, બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે તે સ્પષ્ટ છે કે આ મધ્યસ્થી ફક્ત પરિવારના સભ્યો સુધી મર્યાદિત છે. બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે કારણ કે આ એક કૌટુંબિક મામલો છે, તેથી પક્ષકારોએ શક્ય તેટલી ઝડપથી વિવાદનો ઉકેલ લાવવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ અને સમગ્ર મામલો સમાપ્ત કરવો જોઈએ.

બેન્ચે કહ્યું, "અમારું દ્રઢપણે માનવું છે કે બધા પક્ષકારોએ ખુલ્લા મનથી મધ્યસ્થી કાર્યવાહીમાં ભાગ લેવો જોઈએ." જો તેઓ મધ્યસ્થી દ્વારા સમગ્ર મામલો ઉકેલી શકે છે, તો તે દરેકના હિતમાં રહેશે. નહિંતર, આ એક લાંબો કેસ હશે, એમ બેન્ચે જણાવ્યું હતું.

બેન્ચે કહ્યું હતું કે આગળ વધતા પહેલા તે ભારતના ભૂતપૂર્વ મુખ્ય ન્યાયાધીશ ડીવાય ચંદ્રચુડના પ્રારંભિક અહેવાલની રાહ જોશે. 27 એપ્રિલના રોજ, સુપ્રીમ કોર્ટે સંજય કપૂરની માતાના કૌટુંબિક ટ્રસ્ટને રદબાતલ જાહેર કરવાના નિર્દેશો માંગતી દાવા પર પ્રિયા કપૂર અને અન્ય લોકો પાસેથી જવાબો માંગ્યા હતા.

80 વર્ષીય રાની કપૂર દ્વારા દાખલ કરાયેલી અરજી પર બેન્ચે પ્રિયા કપૂર અને અન્ય લોકોને નોટિસ જારી કરી હતી. રાની કપૂરે આરોપ લગાવ્યો હતો કે ઓક્ટોબર 2017 માં તેમના નામે બનાવેલ ટ્રસ્ટ બનાવટી દસ્તાવેજોનું પરિણામ હતું. એસ્ટેટ અને સંપત્તિના નિયંત્રણ અંગેની કાનૂની કાર્યવાહી દિલ્હી હાઇકોર્ટમાં પેન્ડિંગ છે. સુપ્રીમ કોર્ટમાં દાખલ કરાયેલી અરજીમાં ટ્રસ્ટની બધી મિલકતોના વેચાણ પર યથાસ્થિતિ રાખવાની માંગ કરવામાં આવી છે.

TAGGED:

FORMER CJI DY CHANDRACHUD
RANI KAPOOR PRIYA KAPOOR DISPUTE
CHANDRACHUD TO SERVE AS MEDIATOR
SC FORMER CJI
RANI KAPOOR PRIYA KAPOOR

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.