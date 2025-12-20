પૂર્વ મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર અને યોગેન્દ્ર યાદવે SIR પ્રક્રિયા પર સવાલ ઉઠાવ્યા, જાણો શું કહ્યું?
પૂર્વ CEC એસ.વાય કુરેશીએ જણાવ્યું કે દેશમાં પહેલું SIR 2003માં થયું હતું.
Published : December 20, 2025 at 9:00 PM IST
નવી દિલ્હી: દિલ્હીમાં "NO-SIR, ઓલ ઈન્ડિયા સફરેજ પ્રોટેક્શન કોન્ફરન્સ" યોજાઈ હતી. આ કોન્ફરન્સનું આયોજન ભારત જોડો અભિયાન, પીપલ્સ યુનિયન ફોર સિવિલ લિબર્ટીઝ (PUCL) અને નેશનલ એલાયન્સ ફોર પીપલ્સ મોમેન્ટ્સના બેનર હેઠળ મતદાર યાદીની ચાલી રહેલી સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) પ્રક્રિયાના વિરોધમાં કરવામાં આવ્યું હતું. કોન્ફરન્સમાં પૂર્વ મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર એસ.વાય. કુરેશી નિરીક્ષક તરીકે હાજર રહ્યા હતા. સામાજિક કાર્યકર યોગેન્દ્ર યાદવે દેશભરના પ્રતિનિધિઓ સમક્ષ SIRની વાસ્તવિકતા રજૂ કરી હતી.
પૂર્વ મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર એસ.વાય. કુરેશીએ સમજાવ્યું કે, દેશમાં પ્રથમ SIR 2003 માં હાથ ધરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ, 2003-04 માં, ચૂંટણી પંચે સ્પષ્ટ નિર્ણય લીધો કે મતદાર યાદીના ડિજિટાઇઝેશન પછી SIR ની જરૂર રહેશે નહીં. ડિજિટલ મતદાર યાદી ફક્ત વાર્ષિક સુધારા દ્વારા અપડેટ કરવામાં આવશે, જેમાં મૃત્યુ, સ્થળાંતર, નવા મતદારો અને 18 વર્ષની ઉંમર પ્રાપ્ત કરનારાઓ માટે ઉમેરાઓ અને કાઢી નાખવાનો સમાવેશ થશે. આ પ્રક્રિયા છેલ્લા 25 વર્ષથી અનુસરવામાં આવી રહી હતી.
ભૂતપૂર્વ સીઈસી એસ.વાય. કુરેશીએ પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો હતો કે 25 વર્ષ માટે માન્ય ગણાતી મતદાર યાદીને અચાનક નકારી કાઢવાથી અને 15 દિવસમાં 30 વર્ષનું કામ પૂર્ણ કરવાનો પ્રયાસ કરવાથી ગંભીર સમસ્યાઓ ઊભી થાય છે. તેમણે કહ્યું કે, આ દબાણ હેઠળ ઘણા બૂથ લેવલ ઓફિસરો (BLO) તણાવમાં આવી ગયા, કેટલાકને હૃદયરોગનો હુમલો આવ્યો અને આત્મહત્યા પણ કરી. તેમણે સમજાવ્યું કે એક હૃદયરોગનો હુમલો અને એક આત્મહત્યા ચૂંટણી પંચ, સરકાર અને સુપ્રીમ કોર્ટને હચમચાવી નાખવા માટે પૂરતી હોવી જોઈએ, પરંતુ કોઈ સંવેદનશીલ પ્રતિભાવ જોવા મળ્યો નહીં. તેમણે ચેતવણી આપી હતી કે જો ચોક્કસ હેતુથી મતદાર યાદીમાંથી આખા વિસ્તારો અથવા બ્લોક્સને દૂર કરવામાં આવી રહ્યા છે, તો તે ગંભીર સામાજિક અને બંધારણીય પ્રશ્નો ઉભા કરે છે.
દરમિયાન, યોગેન્દ્ર યાદવે જણાવ્યું હતું કે, દિલ્હીમાં યોજાયેલી કોન્ફરન્સમાં દેશભરના દસ રાજ્યોના પ્રતિનિધિઓ હાજર રહ્યા હતા. તેમણે આરોપ લગાવ્યો હતો કે SIR ના નામે મતદાર યાદીનું શુદ્ધિકરણ નથી થઈ રહ્યું, પરંતુ મોટા પાયે "કાપણી" થઈ રહી છે. યોગેન્દ્ર યાદવે જણાવ્યું હતું કે બિહારમાં અત્યાર સુધીમાં આશરે 45 લાખ નામો કાઢી નાખવામાં આવ્યા છે, જ્યારે 6.5 કરોડ નામો કપાવાની અણી પર છે, અને બીજા 6 કરોડ નામો વધુ હટાવવાની તૈયારી છે. જેમાં દેશનો અડધો ભાગ હજુ બાકી છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ પ્રક્રિયા મતદાર યાદીને સાફ કરવા વિશે નથી, પરંતુ તેને "સફાઈ" કરવા વિશે છે.
પરિષદની મુખ્ય માંગણીઓ અંગે, યોગેન્દ્ર યાદવે જણાવ્યું હતું કે, યોગ્ય પ્રક્રિયા, સૂચના, સુનાવણી અને દસ્તાવેજ ચકાસણી વિના કોઈપણ મતદારનું નામ કાઢી ન શકાય. તેમણે જણાવ્યું હતું કે નાગરિકતા ચકાસણી ગૃહ મંત્રાલયનો વિષય છે, ચૂંટણી પંચનો નહીં, અને બંનેને અલગ રાખવા જોઈએ. વધુમાં, જનતા માટે પહેલાથી ઉપલબ્ધ દસ્તાવેજો ઉપરાંત, જે તેમની પાસે નથી, તેમની પાસે દસ્તાવેજોની માંગણી ન કરવી જોઈએ. તેમણે દેશના લોકોને લોકશાહી રીતે આ પ્રક્રિયાનો વિરોધ કરવા અને મતદાનના અધિકારનું રક્ષણ કરવા માટે એક થવા અપીલ કરી હતી.
