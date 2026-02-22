ETV Bharat / bharat

આસામ ચૂંટણી પહેલા કોંગ્રેસને મોટો ઝટકો, ભૂપેન બોરા ભાજપમાં જોડાયા

ભૂપેન બોરાએ 16 ફેબ્રુઆરીએ રાજીનામું આપ્યું હતું. જોકે, તે સમયે કોંગ્રેસ હાઇકમાને તેમનું રાજીનામું સ્વીકાર્યું નહતું.

આસામ કોંગ્રેસના પૂર્વ અધ્યક્ષ ભૂપેન બોરા ભાજપમાં સામેલ થયા હતા. (PTI)
ગુવાહાટી: આસામ કોંગ્રેસના પૂર્વ અધ્યક્ષ ભૂપેન કુમાર બોરા સત્તાધારી ભાજપમાં ઔપચારીક રીતે સામેલ થયા છે. ભૂપેન બોરાએ પ્રદેશ ભાજપ અધ્યક્ષ દિલીપ સૈકિયાની હાજરીમાં પાર્ટીનું સભ્ય પદ મેળવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમ આસામ ભાજપની ઓફિસ 'વાજપેયી ભવન'માં યોજાયો હતો, તેમની સાથે કોંગ્રેસના કેટલાક અન્ય પૂર્વ નેતા સંજૂ બોરા, રાજેશ કુમાર જોશી, કંકન દાસ અને ગગન ચંદ્ર બોરા સિવાય એક ડઝનથી વધારે કાર્યકર્તા પણ કોંગ્રેસ છોડીને ભાજપમાં સામેલ થયા હતા.

ભૂપેન બોરાએ 16 ફેબ્રુઆરીએ પોતાનું રાજીનામું આપ્યું હતું. જોકે, તે સમયે કોંગ્રેસ હાઇકમાને તેમનું રાજીનામું મંજૂર કર્યું નહતું, તેમને મનાવવા માટે કેટલાક મોટા નેતા તેમના ઘરે પહોંચ્યા હતા. રાહુલ ગાંધીએ પણ તેમની સાથે વાત કરી હતી. ભૂપેન બોરાએ પોતાના નિર્ણય પર ફરી વિચાર કરવા માટે થોડો સમય માંગ્યો હતો પરંતુ બીજા દિવસે જ આસામના મુખ્યમંત્રી હિમંત બિસ્વા સરમા તેમના ઘરે પહોંચ્યા હતા અને જાહેરાત કરી હતી કે તે 22 ફેબ્રુઆરીએ ભાજપમાં સામેલ થશે.

ભૂપેન બોરા અને હિમંતા બિસ્વા સરમા (PTI)

ભાજપમાં સામેલ થયા બાદ ભૂપેન બોરાએ કહ્યું, "મેં એમ વિચારીને કોંગ્રેસમાંથી રાજીનામું નહતું આપ્યું કે હું ભાજપમાં સામેલ થઇ જઇશ. મેં એમ વિચારીને રાજીનામું આપ્યું હતું કે કોંગ્રેસની અંદર ભૂલો પર આત્મમંથન થશે અને મને આશા હતી કે તેને સુધારવાનું વચન આપવામાં આવશે. સોમવારે જે કોંગ્રેસ નેતા તેમના ઘરે આવ્યા હતા તેમણે તેમની ભાવનાઓને ઠેસ પહોંચાડી હતી."

ભૂપેન બોરાએ કહ્યું, "કોંગ્રેસે અસમિયા સમુદાયની ભાવનાઓને પણ ઠેસ પહોંચાડી છે. મેં 32 વર્ષો સુધી એક વિચારધારા, અંતરાત્મા અને દેશભક્તિની સાથે કોંગ્રેસની સેવા કરી છે પરંતુ હવે હું નારાજ છું." મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે 126 સભ્યોની આસામ વિધાનસભાની ચૂંટણી આ વર્ષે માર્ચ-એપ્રિલમાં યોજાવાની શક્યતા છે.

ભાજપમાં ભૂપેન બોરાનું સ્વાગત કરતા મુખ્યમંત્રી હિમંતા બિસ્વા સરમાએ કહ્યું કે, બોરાના મનમાં કેટલીક કડવાશ હોઇ શકે છે કારણ કે તેમણે 32 કરતા વધારે વર્ષો સુધી ઘણુ યોગદાન આપ્યા બાદ કોંગ્રેસ પાર્ટી છોડી છે. સરમાએ કહ્યું- "આજથી ભાજપમાં એક નવું જીવન શરૂ થઇ રહ્યું છે. તે હવે પાર્ટીના એક સભ્ય છે. ભાજપ પરિવાર પણ તેમનું ધ્યાન રાખશે અને તેમણે પ્રેમ અને સન્માન આપશે."

આસામ કોંગ્રેસના પૂર્વ અધ્યક્ષ ભૂપેન બોરા ભાજપમાં સામેલ થયા હતા. (PTI)

ભાજપના પ્રદેશ અધ્યક્ષે પણ બોરા અને સત્તા પક્ષમાં સામેલ થનારા અન્ય કોંગ્રેસના નેતાઓનું સ્વાગત કર્યુ હતું. ભાજપના પ્રદેશ અધ્યક્ષે કહ્યું, "આજથી ભાજપ કાર્યકર્તાઓની તાકાત વધી ગઇ છે. નવા લોકો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને મુખ્યમંત્રી હિમંત બિસ્વા સરમાના કાર્યોથી પ્રેરિત થઇને આગળ આવ્યા છે." સૈકિયાએ કહ્યું કે બોરાનો રાજકીય અનુભવ અને વહીવટી કુશળતા ભાજપને વધુ મજબૂત કરશે.

