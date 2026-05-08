વિદેશ સચિવ વિક્રમ મિશ્રી UAE ની મુલાકાતે, દ્વિપક્ષીય વ્યાપક વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીને લઈને થશે ચર્ચા

MEA એ જણાવ્યું હતું કે બંને પક્ષોએ દ્વિપક્ષીય વ્યાપક વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીને વધુ ગાઢ બનાવવા માટે.

ફાઇલ- વિદેશ સચિવ વિક્રમ મિશ્રી (ANI)
By PTI

Published : May 8, 2026 at 10:45 AM IST

નવી દિલ્હી: વિદેશ સચિવ વિક્રમ મિશ્રીએ ગુરુવારે સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE) ની મુલાકાત લીધી હતી અને પશ્ચિમ એશિયાની પ્રવર્તમાન પરિસ્થિતિ અંગે વિદેશ રાજ્યમંત્રી રીમ અલ હાશિમી સાથે ચર્ચા કરી હતી.

વિદેશ મંત્રાલય (MEA) એ અહેવાલ આપ્યો હતો કે બંને પક્ષોએ વેપાર, રોકાણ, આર્થિક સહયોગ, ઉર્જા, કનેક્ટિવિટી, સંરક્ષણ અને સુરક્ષા, ફિનટેક, આરોગ્ય, શિક્ષણ, સંસ્કૃતિ અને લોકોથી લોકોના સંબંધોના ક્ષેત્રોમાં ચાલી રહેલા દ્વિપક્ષીય સહયોગની પણ સમીક્ષા કરી હતી. હાશિમી ભારતમાં UAE ના ખાસ દૂત તરીકે પણ સેવા આપે છે.

MEA એ નોંધ્યું હતું કે મિસરી અને હાશિમીએ UAE ના રાષ્ટ્રપતિ શેખ મોહમ્મદ બિન ઝાયેદ અલ નાહ્યાન અને અબુ ધાબીના ક્રાઉન પ્રિન્સ શેખ ખાલેદ બિન મોહમ્મદ બિન ઝાયેદ અલ નાહ્યાન દ્વારા આ વર્ષે ભારતની મુલાકાત દરમિયાન લેવામાં આવેલા નિર્ણયો પર થયેલી પ્રગતિનું સકારાત્મક મૂલ્યાંકન કર્યું હતું.

મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે, "તેઓએ વેપાર, રોકાણ, આર્થિક સહયોગ, ઉર્જા, કનેક્ટિવિટી, સંરક્ષણ અને સુરક્ષા, ફિનટેક, આરોગ્ય, શિક્ષણ, સંસ્કૃતિ અને લોકો-થી-લોકોના સંબંધોના ક્ષેત્રોમાં ચાલી રહેલા દ્વિપક્ષીય સહયોગની સમીક્ષા કરી હતી." મંત્રાલયે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે બંને પક્ષોએ દ્વિપક્ષીય વ્યાપક વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીને વધુ ગાઢ બનાવવા માટે નવી પહેલો પણ ઓળખી કાઢી હતી.

એક નિવેદનમાં, MEA એ ઉલ્લેખ કર્યો છે કે મિસ્રી અને હાશિમીએ પશ્ચિમ એશિયા ક્ષેત્રની પ્રવર્તમાન પરિસ્થિતિ તેમજ પરસ્પર હિતના અન્ય પ્રાદેશિક અને વૈશ્વિક મુદ્દાઓ પર પણ વિચારોનું આદાન-પ્રદાન કર્યું હતું. વિદેશ સચિવે ભારત-ફ્રાન્સ-UAE માળખા હેઠળ હાશિમી અને ફ્રાન્સના યુરોપ અને વિદેશ મંત્રાલયના સેક્રેટરી-જનરલ માર્ટિન બ્રાયન્સ સાથે ત્રિપક્ષીય બેઠકમાં પણ ભાગ લીધો હતો.

MEA એ જણાવ્યું હતું કે, "ત્રણેય પક્ષોએ ત્રિપક્ષીય ભાગીદારી પ્રત્યે તેમની પ્રતિબદ્ધતાનો પુનરોચ્ચાર કર્યો અને નિર્ધારિત સમયરેખા સાથે માળખાગત રોડમેપ પર સંમત થયા." મિસ્રીએ મુબાદલા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કંપનીના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અને સીઈઓ ખાલદૂન અલ મુબારક સાથે પણ મુલાકાત કરી.

