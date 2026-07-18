નક્સલી અજયની ધરપકડ બાદ, તેની પત્ની બબીતા સંથાલે આત્મસમર્પણ કર્યું
ધરપકડ કરાયેલા નક્સલી અજય મહતોની પત્નીએ આત્મસમર્પણ કર્યું છે, એક પોલીસ અધિકારીએ પુષ્ટિ આપી છે.
Published : July 18, 2026 at 1:58 PM IST
ગિરિડીહ: પ્રતિબંધિત નક્સલી સંગઠન સીપીઆઈ (માઓવાદી) ની સ્પેશિયલ એરિયા કમિટીના સભ્ય અજય મહતો ઉર્ફે ટાઇગરની પત્ની બબીતા સંથાલે આત્મસમર્પણ કર્યું છે. એક પોલીસ અધિકારીએ આ વાતની પુષ્ટિ કરી છે.
અજયના પગેરું પર દરોડા ચાલુ
અહેવાલો અનુસાર, ગિરિડીહના એસપી ડૉ. બિમલ કુમારની ટીમ દ્વારા અજય મહતોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. તેની ધરપકડ બાદ, ₹25 લાખનું ઇનામ ધરાવનાર નક્સલીની સતત પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે. અજયના પગેરું પર પણ દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યા છે. દરમિયાન, અજય મહતોની પત્ની બબીતા સંથાલે આત્મસમર્પણ કર્યું છે.
ભૂતપૂર્વ એરિયા કમાન્ડર બબીતા
બબીતા સંગઠનમાં મુખ્ય પદ પર રહી છે. બબીતા, ભૂતપૂર્વ એરિયા કમાન્ડર, અજયની ટુકડીમાં પણ સેવા આપી ચૂકી છે અને અનેક નક્સલવાદી ઘટનાઓમાં સામેલ રહી છે. તેની સામે અનેક જિલ્લાઓમાં કેસ નોંધાયા છે. બબીતાના માતૃભૂમિ બોકારો જિલ્લાના ગોમિયા લુગુ જલગા ધોધીના રહેવાસી કાર્તિક માંઝીની પુત્રી છે. બબીતાનું શરણાગતિ એ નક્સલવાદી સંગઠનને બે દિવસમાં બીજો મોટો ફટકો છે.
અજય મહતો પર 25 લાખ રૂપિયાનું ઇનામ હતું
ઉલ્લેખનીય છે કે સીપીઆઈ-માઓવાદી સ્પેશિયલ એરિયા કમિટીના સભ્ય અજય મહતોના માથા પર 25 લાખ રૂપિયાનું ઇનામ છે. ગિરિડીહ પોલીસે તેની ધરપકડ કરી છે. એ પણ નોંધનીય છે કે અજય મહતો પીરટંડના નવાડીહનો રહેવાસી છે. પારસનાથ વિસ્તાર હોય કે સારંડા, છત્તીસગઢ, ઓડિશા કે બિહાર, તેનું નામ નક્સલવાદી ઘટનાઓ અને પોલીસ સાથેના એન્કાઉન્ટરમાં ફસાયેલું છે.
અજય મહતોને પ્રદેશમાં આતંકનો પર્યાય માનવામાં આવે છે અને તે અનેક હત્યાઓમાં ફસાયેલો છે. તેની વિરુદ્ધ ઝારખંડ, તેમજ બિહાર, ઓડિશા અને છત્તીસગઢના વિવિધ પોલીસ સ્ટેશનોમાં કેસ નોંધાયેલા છે. ઉલ્લેખનીય છે કે પોલીસે અજયની ધરપકડ અંગે મૌન સેવ્યું છે.