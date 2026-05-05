મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીએ હાર બાદ રાજીનામું આપવાનો ઇનકાર કર્યો, CECને ચૂંટણીનો ખલનાયક ગણાવ્યો

મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીએ મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમારને ખલનાયક કહ્યા. તેમણે કહ્યું કે તેઓ મુખ્યમંત્રી પદેથી રાજીનામું નહીં આપે.

મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જી (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 5, 2026 at 6:38 PM IST

કોલકાતા: પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં પોતાની હાર બાદ, મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીએ મંગળવારે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી અને મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર (CEC) જ્ઞાનેશ કુમાર પર નિશાન સાધ્યું. TMCના વડા મમતાએ જ્ઞાનેશ કુમારને ચૂંટણીના "ખલનાયક" ગણાવ્યા. વધુમાં, મમતા બેનર્જીએ કહ્યું કે તેઓ મુખ્યમંત્રી પદ પરથી રાજીનામું નહીં આપે.

પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન, મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીએ જાહેર કર્યું, "હું રાજીનામું નહીં આપું; હું હારી નથી; હું રાજભવન નહીં જાઉં... પ્રશ્ન જ ઊભો થતો નથી. ના. હવે, હું એ પણ કહેવા માંગુ છું કે અમે ચૂંટણી હાર્યા નથી. આ તેમનો અમને હરાવવાનો પ્રયાસ છે. ચૂંટણી પંચ દ્વારા, તેઓ અમને હરાવી શકે છે, પરંતુ નૈતિક રીતે, અમે ચૂંટણી જીતી ગયા છીએ."

તેણીએ ઉમેર્યું, "દુર્ભાગ્યપૂર્ણ છે કે આ ચૂંટણીમાં મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર (CEC) ખલનાયક તરીકે ઉભરી આવ્યા છે - લોકોના લોકશાહી અધિકારો છીનવી રહ્યા છે અને EVM સાથે છેડછાડ કરી રહ્યા છે. શું તમે મને સમજાવી શકો છો કે મતદાન પૂર્ણ થયા પછી પણ EVM 80-90% ચાર્જ લેવલ કેવી રીતે દર્શાવે છે? આ કેવી રીતે શક્ય છે? ચૂંટણીના બે દિવસ પહેલા, તેમણે અમારા લોકોની ધરપકડ કરવાનું શરૂ કર્યું. તેમણે દરેક જગ્યાએ દરોડા પાડવાનું શરૂ કર્યું. તેમણે બધા IPS અને IAS અધિકારીઓની બદલી કરી. તેમણે પોતાના પક્ષના વ્યક્તિઓને હાથે પસંદ કર્યા, અને ભાજપે, ચૂંટણી પંચ સાથે સીધી મિલીભગતમાં, એક છેતરપિંડીનો ખેલ રમ્યો. આ ભાજપ અને ચૂંટણી પંચ વચ્ચેનો ફિક્સ મેચ છે."

મમતાએ વધુમાં કહ્યું, "અમે સમગ્ર રાજ્ય તંત્ર સામે લડ્યા. વડા પ્રધાન અને ગૃહ પ્રધાન પણ આ હસ્તક્ષેપમાં સીધા સંડોવાયેલા હતા. SIR પ્રક્રિયા દ્વારા, તેમણે મતદાર યાદીમાંથી 90 લાખ નામો દૂર કર્યા. જ્યારે અમે કોર્ટમાં ગયા, ત્યારે તેમાંથી 32 લાખ નામો પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવ્યા... તેમણે એક ગંદી, ઘૃણાસ્પદ અને દ્વેષપૂર્ણ રમત રમી. મેં મારા આખા જીવનમાં ક્યારેય આ પ્રકારની ચૂંટણી જોઈ નથી."

મમતા બેનર્જીએ આગળ કહ્યું, "મત ગણતરીના પહેલા રાઉન્ડ પછી, તેઓએ દાવો કરવાનું શરૂ કર્યું કે ભાજપ 195-200 બેઠકો મેળવવા માટે તૈયાર છે. તમે અંતિમ પરિણામોની રાહ જોઈ નહીં. તમે 5 કે 6 રાઉન્ડની ગણતરી પૂર્ણ થવાની રાહ પણ જોઈ નહીં. તે મીડિયા ઝુંબેશ પછી, ભાજપના કાર્યકરો મતદાન મથકોમાં ઘૂસી ગયા અને લોકો પર શારીરિક હુમલો કરવાનું શરૂ કર્યું - જેમાં અમારા ગણતરી એજન્ટોનો પણ સમાવેશ થાય છે." "જ્યારે મને ખબર પડી કે બધા ગણતરી એજન્ટોને દૂર કરવામાં આવ્યા છે, ત્યારે હું લગભગ 30,000 મતોથી આગળ હતો, જ્યારે ગણતરીના લગભગ પાંચ રાઉન્ડ બાકી હતા. આપણે 32,000 થી વધુ મતોની લીડ મેળવી જોઈતી હતી. ત્યારબાદ, ભાજપના ઉમેદવાર 200 CRPF જવાનો અને 200 ભાડે રાખેલા ગુંડાઓ સાથે પરિસરમાં પ્રવેશ્યા; પછી તેઓએ અમારા લોકો પર હુમલો કર્યો. મહિલાઓને પણ બક્ષવામાં આવી નહીં, અને તેઓએ બળજબરીથી બધા સત્તાવાર ફોર્મ છીનવી લીધા."

પેટ અને પીઠ પર લાત મારી: મમતા

ટીએમસીના વડાએ જણાવ્યું, "આ માહિતી મળતાં જ હું ઘટનાસ્થળે દોડી ગઈ. તેઓએ મારી કારને રોકવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ મેં વૈકલ્પિક રસ્તો અપનાવ્યો. જ્યારે હું આખરે અંદર પહોંચી, ત્યારે સીઆરપીએફના જવાનોએ મને જાણ કરી કે મને પ્રવેશવાની મંજૂરી નથી. મેં દાવો કર્યો કે હું ચૂંટણી લડી રહેલી ઉમેદવાર છું... ત્યારબાદ મેં રિટર્નિંગ ઓફિસરને ફરિયાદ નોંધાવી, જ્યાં સુધી વ્યવસ્થા પુનઃસ્થાપિત ન થાય ત્યાં સુધી મત ગણતરી તાત્કાલિક બંધ કરવાની માંગ કરી. મેં જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી (DEO)નો સામનો કર્યો; મને ખબર છે કે, માત્ર 15 દિવસ પહેલા, તેમણે કોઈને સંદેશ મોકલ્યો હતો કે મત ગણતરી પ્રક્રિયા દરમિયાન ‘ખેલ' થશે... હું ફક્ત થોડી મિનિટો માટે અંદર હતી. તેઓએ મને પેટમાં અને મારી પીઠ પર લાત મારી, મારા પર શારીરિક હુમલો કર્યો. તે જ ક્ષણે, સીસીટીવી કેમેરા બંધ કરી દેવામાં આવ્યા હતા..."

હું INDIA ગઠબંધનને મજબૂત બનાવીશ: મમતા

વિપક્ષી નેતાઓની એકતા અંગે મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીએ કહ્યું, "સોનિયાજી, રાહુલ ગાંધી, અરવિંદ કેજરીવાલ, ઉદ્ધવ ઠાકરે, અખિલેશ યાદવ, તેજસ્વી યાદવ અને હેમંત સોરેને મને ફોન કર્યો. INDIA ગઠબંધનના બધા ભાગીદારોએ મને કહ્યું કે તેઓ સંપૂર્ણપણે મારી સાથે છે. મારું માનવું છે કે આવનારા દિવસોમાં આપણી એકતા વધુ મજબૂત બનશે. અખિલેશે વિનંતી કરી હતી કે શું તેઓ આજે આવી શકે છે, પરંતુ મેં તેમને કાલે આવવા કહ્યું. તેથી, તેઓ કાલે આવશે. બધા એક પછી એક આવશે. મારો ઉદ્દેશ્ય ખૂબ સ્પષ્ટ છે. હું INDIA ગઠબંધનને મજબૂત બનાવીશ, એક નાના વ્યક્તિની જેમ. હવે મારી પાસે ખુરશી નથી, તેથી હું એક સામાન્ય માણસ છું. તેથી, તમે એમ ન કહી શકો કે હું તમારી ખુરશીનો ઉપયોગ કરી રહી છું. હું હવે એક મુક્ત પક્ષી છું. મેં મારું આખું જીવન લોકોની સેવા માટે સમર્પિત કર્યું છે. આ 15 વર્ષોમાં, મેં મારા પેન્શનનો એક પણ પૈસો ઉપાડ્યો નથી. હું મારા પગારનો એક પણ પૈસો લઈ રહી નથી. પરંતુ હવે, હું એક મુક્ત પક્ષી છું. તેથી, મારે તેની સાથે કોઈ લેવાદેવા નથી." મારે કામ કરવાનું છે, જે હું કરીશ."

