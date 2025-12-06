ETV Bharat / bharat

નેહા સિંહ રાઠોડને કોઈ રાહત નહીં, અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટની લખનઉ બેન્ચે આગોતરી જામીન અરજી ફગાવી

પીએમ મોદી વિરુદ્ધ અપમાનજનક ટિપ્પણી અંગે લખનૌના હઝરતગંજ પોલીસ સ્ટેશનમાં દાખલ કરાયેલા કેસમાં નેહા સિંહ રાઠોડના જામીન નામંજૂર કરવામાં છે.

નેહા સિંહ રાઠોડની મુશ્કેલી વધી
નેહા સિંહ રાઠોડની મુશ્કેલી વધી (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 6, 2025 at 9:42 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

લખનઉ: સોશિયલ મીડિયા પર પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી વિરુદ્ધ અપમાનજનક ટિપ્પણી કરવાના કેસમાં લોક ગાયિકા નેહા સિંહ રાઠોડને અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટની લખનૌ બેન્ચે રાહત આપવાનો ઇનકાર કર્યો છે. શુક્રવારે નેહા સિંહ રાઠોડ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી અરજી પર સુનાવણી કરતા લખનૌ બેન્ચે તેમની અરજી ફગાવી દીધી અને તેમના આગોતરા જામીન ફગાવી દીધા. બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે નેહા સિંહે તપાસમાં સહકાર આપ્યો નથી. લખનૌના હઝરતગંજ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલા કેસમાં પણ જામીન ફગાવી દીધા હતા.

જસ્ટિસ બ્રિજરાજ સિંહની સિંગલ બેન્ચે આ આદેશ જારી કર્યો હતો. નેહા સિંહ રાઠોડે આગોતરા જામીન અરજી દાખલ કરી હતી, જેમાં કોર્ટને તેમના ધરપકડ પૂર્વેના જામીન મંજૂર કરવાની વિનંતી કરવામાં આવી હતી. જામીન અરજીનો વિરોધ કરતા સરકારી વકીલ ડૉ. વી.કે. સિંહે જણાવ્યું હતું કે એપ્રિલમાં લખનૌના હઝરતગંજ પોલીસ સ્ટેશનમાં આ કેસમાં નેહા સિંહ રાઠોડ વિરુદ્ધ એફઆઈઆર નોંધવામાં આવી હતી. અગાઉ, 19 સપ્ટેમ્બરના રોજ, હાઈકોર્ટની ડિવિઝન બેન્ચે નેહા સિંહની અરજી ફગાવી દીધી હતી જેમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, બિહાર ચૂંટણી અને હિન્દુ-મુસ્લિમ રાજકારણ સંબંધિત સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ પર લખનૌના હઝરતગંજ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલી એફઆઈઆર રદ કરવાની માંગ કરવામાં આવી હતી.

સુપ્રીમ કોર્ટે અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટના નિર્ણયને માન્ય રાખ્યો, જેમાં કહેવામાં આવ્યું કે FIRની તપાસમાં કોર્ટનો હસ્તક્ષેપ યોગ્ય નથી. જોકે, કોર્ટે નેહા સિંહ રાઠોડને ટ્રાયલ અથવા ડિસ્ચાર્જ પ્રક્રિયા દરમિયાન આરોપોને પડકારવાની સ્વતંત્રતા આપી. હાલમાં, સુપ્રીમ કોર્ટે કોઈપણ વચગાળાની રાહત આપવાનો પણ ઇનકાર કર્યો છે. નેહા સિંહ રાઠોડનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા વકીલે દલીલ કરી હતી કે સોશિયલ મીડિયા પર કરવામાં આવેલી ટિપ્પણીઓ અભિવ્યક્તિની સ્વતંત્રતાનો વિષય છે. સમગ્ર નિવેદન પર દેશની એકતા અને અખંડિતતાને જોખમમાં મૂકવાનો કે રાજદ્રોહનો આરોપ લગાવી શકાય નહીં.

નેહા સિંહ રાઠોડ પર વિવિધ કલમો હેઠળ કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. પહેલગામ આતંકવાદી હુમલા પછી તેમણે પોતાના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર લખ્યું હતું કે મોદી પાકિસ્તાનને ધમકાવવા અને રાષ્ટ્રવાદના નામે મત મેળવવા માટે બિહાર આવ્યા હતા. તેમણે એમ પણ લખ્યું હતું કે આતંકવાદીઓને શોધવા અને તેમની ભૂલો સ્વીકારવાને બદલે, ભાજપ દેશને યુદ્ધ તરફ ધકેલી દેવા માંગે છે.

  1. 'ધ બેડ્સ ઓફ બોલિવૂડ' વિરુદ્ધ માનહાનિના કેસમાં સમીર વાનખેડેને ઝટકો, કોર્ટે કહ્યું- કેસ સુનાવણી યોગ્ય નહીં
  2. આ નવરાત્રીમાં પણ કિંજલ દવે નહીં ગાઈ શકે 'ચાર ચાર બંગડી વાળી ગાડી...' ગીત, જાણો કેમ ?

TAGGED:

FOLK SINGER NEHA SINGH RATHORE
NEHA SINGH RATHORE PM MODI COMMENT
ALLAHABAD HIGH COURT LUCKNOW BENCH
NEHA SINGH RATHORE BIHAR ELECTION
NEHA SINGH RATHORE BAIL REJECTED

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.