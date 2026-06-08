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મોંઘવારીનો માર! બિસ્કિટથી લઈને સાબુ સુધી, FMCG કંપનીઓએ ભાવમાં 10% સુધીનો કર્યો વધારો

પશ્ચિમ એશિયાના સંકટને કારણે વૈશ્વિક બજારમાં સપ્લાય ચેન ખોરવાતા કોમોડિટી અને કાચા માલના ભાવમાં વધારો થયો છે.

સાંકેતિક ફોટો
સાંકેતિક ફોટો (getty image)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 8, 2026 at 4:29 PM IST

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મુંબઈ: પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા યુદ્ધ અને તણાવની સીધી અસર હવે ભારતીય ગૃહિણીઓના રસોડાના બજેટ પર પડી રહી છે. આનંદ રાઠીના તાજેતરના અહેવાલ અનુસાર, કાચા માલના ખર્ચમાં થયેલા ઉછાળાના પગલે FMCG કંપનીઓએ અનેક મુખ્ય ઉત્પાદનોના ભાવમાં શાંતિથી 3% થી 10% સુધીનો વધારો કર્યો છે. પરિણામે, રોજિંદા ઉપયોગની વસ્તુઓ જેમ કે બિસ્કિટ, સાબુ, તેલ અને અન્ય ઘરગથ્થુ ઉત્પાદનો વધુ મોંઘા થઈ ગયા છે, જેનો સીધો નાણાકીય બોજ સામાન્ય ગ્રાહકો પર પડ્યો છે.

કંપનીઓએ ભાવ કેમ વધાર્યા?

પશ્ચિમ એશિયા કટોકટીને કારણે વૈશ્વિક બજારમાં સપ્લાય ચેન ગંભીર રીતે ખોરવાઈ ગઈ છે, જેને લીધે કોમોડિટી અને કાચા માલના ભાવમાં નવો ઉછાળો આવ્યો છે. FMCG કંપનીઓ સામે સૌથી મોટો પડકાર તેમના નફાનું માર્જિન બચાવવાનો હતો. રિપોર્ટ પ્રમાણે, વધતા ઈનપુટ ખર્ચના દબાણનો સામનો કરવા કંપનીઓ પાસે ભાવ વધારવા સિવાય કોઈ વિકલ્પ નહોતો. આથી જ તેમણે પસંદગીની શ્રેણીઓમાં ધીમે-ધીમે ભાવ વધારવાનું શરૂ કર્યું.

ફુગાવા છતાં બમ્પર આવક:

આશ્ચર્યજનક રીતે, વધતી ફુગાવા અને ભાવ વધારા છતાં ભારતમાં ગ્રાહક માંગ નબળી પડી નથી. અહેવાલ મુજબ, FMCG ક્ષેત્રે 2026 નાણાકીય વર્ષના ચોથા ક્વાર્ટર (Q4FY26) દરમિયાન આવકમાં પ્રભાવશાળી 11% વૃદ્ધિ નોંધાવી છે, જે સામાન્ય સરેરાશ 8% કરતા ઘણી વધારે છે.

આ વૃદ્ધિ પાછળ બે મુખ્ય કારણ જવાબદાર

  • પ્રથમ, દેશના ગ્રાહકો હવે સસ્તા વિકલ્પોને બદલે ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળા પ્રીમિયમ ઉત્પાદનોને પ્રાથમિકતા આપી રહ્યા છે.
  • બીજું, GST સંબંધિત પ્રારંભિક ઈન્વેન્ટરી ગોઠવણો બાદ બજાર સંપૂર્ણપણે સામાન્ય થઈ ગયું છે, જેને કારણે માલના કુલ વેચાણ જથ્થામાં પણ નોંધપાત્ર સુધારો જોવા મળ્યો છે.

ભવિષ્યના જોખમો: ચોમાસુ અને અલ નીનો

કંપનીઓ હાલ તેમના નફાને સુરક્ષિત રાખવામાં સફળ રહી છે, પરંતુ નજીકના ભવિષ્યમાં પડકારો વધી શકે છે. ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) એ વર્ષ 2026 માટે સામાન્ય કરતાં નબળા ચોમાસાની આગાહી કરી છે, જેમાં વરસાદ સરેરાશથી 10% ઓછો રહેવાની ધારણા છે. ઉપરાંત, ‘અલ નીનો’ ઘટના પણ ચિંતા વધારી રહી છે. જો નબળું ચોમાસુ ખેતી અને ખેડૂતોની આવક પર પ્રતિકૂળ અસર કરશે, તો આગામી સમયમાં ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં FMCG ઉત્પાદનોની માંગમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળી શકે છે.

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TAGGED:

INFLATION PRESSURE
WEST ASIA CONFLICT
IMD MONSOON FORECAST
FMCG SECTOR
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