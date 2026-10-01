ETV Bharat / bharat

174 યાત્રીઓના જીવ બચાવનાર ગુજરાતી પાઇલટના PM મોદી-ટ્રમ્પે કર્યા વખાણ, નેતન્યાહુએ કહ્યું- ફ્લાઇદુબઇ ફ્લાઇટના હીરો

કેપ્ટન સ્મિત મચ્છર અને ઈઝરાયલના પેસેન્જરની બહાદૂરીની પ્રશંસા સમગ્ર દુનિયામાં થઈ રહી છે.

174 યાત્રીઓના જીવ બચાવનાર ગુજરાતી પાઇલટના PM મોદી-ટ્રમ્પે કર્યા વખાણ
174 યાત્રીઓના જીવ બચાવનાર ગુજરાતી પાઇલટના PM મોદી-ટ્રમ્પે કર્યા વખાણ (AP)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 1, 2026 at 8:40 AM IST

|

Updated : October 1, 2026 at 9:20 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: ફ્લાયદુબઈ (Flydubai)ની ફ્લાઇટમાં ભારતીય પાયલટ કેપ્ટન સ્મિત મચ્છરે અસાધારણ હિંમત, દ્રઢ નિશ્ચય અને સાહસનું પ્રદર્શન કર્યું છે તેની હવે વિશ્વભરમાં પ્રશંસા થઈ રહી છે. ગુજરાતી પાઇલટે ચોકુના ઘા વાગવા છતાં વિમાનમાં સવાર 174 મુસાફરોનો જીવ બચાવ્યા. હવે કેપ્ટન સ્મિત મચ્છરની PM મોદી, ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ સહિતના વૈશ્વિક નેતાઓ પ્રશંસા કરી રહ્યા છે. વડાપ્રધાને તેમને "હીરો" ગણાવ્યા અને કહ્યું કે, તેમણે વિમાનમાં સવાર લોકોના જીવ બચાવવા માટે "અસાધારણ હિંમત અને અતૂટ સંકલ્પશક્તિ"નું પ્રદર્શન કર્યું.

પાઇલટ પર તેના કો-પાઇલટ દ્વારા હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો, જેણે કથિત રીતે વિમાનને ક્રેશ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. તેમ છતાં તેમણે મુસાફરો અને ક્રૂની સુરક્ષા માટે કામ કરવાનું ચાલુ રાખ્યું, જેના પરિણામે વિમાનને સાઉદી અરેબિયાના તબુક તરફ વાળવામાં આવ્યું.

'X' પર વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું, "કેપ્ટન સ્મિત મચ્છર એક હીરો છે. અત્યંત ગંભીર જોખમ વચ્ચે અને ગંભીર રીતે ઘાયલ હોવા છતાં, તેમણે અન્યના જીવ બચાવવા માટે અસાધારણ હિંમત અને અતૂટ સંકલ્પશક્તિ દર્શાવી. તેમની બહાદુરીએ સેંકડો લોકોના જીવ બચાવવામાં અને મોટી દુર્ઘટનાને ટાળવામાં મદદ કરી." તેમણે ઉમેર્યું કે, "ભારતને કેપ્ટન મચ્છર પર ગર્વ છે." વડાપ્રધાને પાઇલટના "ઝડપી સ્વસ્થ થવા, નવી શક્તિ અને સારા સ્વાસ્થ્ય" માટે પ્રાર્થના કરી હતી.

અગાઉ, કેપ્ટન સ્મિત મચ્છરની સ્વાસ્થ્ય સ્થિતિ અંગે માહિતી આપતા સાઉદી અરેબિયા સ્થિત ભારતીય દૂતાવાસે જણાવ્યું હતું કે, તેમની હાલત હવે સ્થિર છે.

રિયાધ સ્થિત ભારતીય દૂતાવાસ અને જેદ્દાહ સ્થિત ભારતીય કોન્સ્યુલેટ કેપ્ટન મચ્છરના સ્વાસ્થ્ય પર સતત નજર રાખી રહ્યું છે. સાઉદી અરેબિયા સ્થિત ભારતીય દૂતાવાસે 'X' પરની એક પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું કે, "તેઓ ઉત્તર-પશ્ચિમ સાઉદી અરેબિયાના તબુક શહેરની એક હોસ્પિટલમાં દાખલ છે અને તેમને જરૂરી તબીબી સારવાર મળી રહી છે. તેમના સ્વાસ્થ્ય અંગેની સંપૂર્ણ માહિતીની રાહ જોવાઈ રહી છે, પરંતુ તેમની હાલત સ્થિર હોવાનું જાણવા મળ્યું છે."

દૂતાવાસે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે, "અમે આશા રાખીએ છીએ કે તેઓ શક્ય તેટલી વહેલી તકે ઈજાઓમાંથી સાજા થઈ જાય. અમે તેમના પરિવારના સંપર્કમાં છીએ અને તેમને ખાતરી આપીએ છીએ કે અમે સાઉદી સત્તાવાળાઓ સાથે તેમના સ્વાસ્થ્ય અંગે ફોલો-અપ કરવાનું ચાલુ રાખીશું અને તેમના કલ્યાણ માટે શક્ય તમામ મદદ પૂરી પાડીશું."

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે, તેમણે ફ્લાયદુબઈની ફ્લાઇટ FZ1073 પર હવામાં થયેલા હુમલા અંગે ઈઝરાયેલના વડાપ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂ સાથે વાતચીત કરી હતી. આ ઘટના દરમિયાન, ભારતીય પાયલટ કેપ્ટન સ્મિત મચ્છરને તેમના સહ-પાયલટ (કો-પાયલટ) દ્વારા છરી મારવામાં આવી હતી. આ સહ-પાયલટે કથિત રીતે વિમાનને ક્રેશ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.

ટ્રમ્પે કેપ્ટન સ્મિત મચ્છરને ફ્લાયદુબઈ ફ્લાઇટના હીરો ગણાવ્યા
આ ઘટના અંગે મીડિયા સાથે વાત કરતા ટ્રમ્પે નેતન્યાહૂ સાથે હવામાં થયેલા તે ભયાનક હુમલા વિશે ચર્ચા કર્યાનો ઉલ્લેખ કર્યો. તેમણે હુમલાખોરને સંભવિત આતંકવાદી અથવા પાગલ વ્યક્તિ ગણાવ્યો અને કેપ્ટન સ્મિત મચ્છરની હીરો તરીકે પ્રશંસા કરી.

ટ્રમ્પે કહ્યું, "મેં આ ઘટના વિશે બેન્જામિન નેતન્યાહૂ સાથે વાત કરી. એવું લાગે છે કે કો-પાયલટ કદાચ આતંકવાદી અથવા પાગલ હતો, અને તેણે પાયલટને છરી મારી. પાયલટની હાલત ગંભીર હતી, પરંતુ એક રીતે કહીએ તો, તેઓ જ હીરો હતા જેમણે દરવાજો ખોલ્યો."

ટ્રમ્પે હુમલાખોરને કાબૂમાં લેનાર મુસાફરના પણ વખાણ કર્યા
ટ્રમ્પે હુમલાખોરને કાબૂમાં લેનાર મુસાફરની નોંધપાત્ર દરમિયાનગીરીની પ્રશંસા કરી. દરમિયાનગીરી કરનાર ઈઝરાયેલી વ્યક્તિ જે વ્યવસાયે પ્લમ્બર છે અને તેને ફ્લાઇંગનો લગભગ કોઈ અનુભવ નથી. તેના વખાણ કરતા ટ્રમ્પે કહ્યું કે, જ્યારે વિમાન ઝડપથી જમીન તરફ નીચે પડી રહ્યું હતું ત્યારે તે "તુરંત હરકતમાં આવ્યો". ચીસો સાંભળીને તે ફ્લાઇટ ડેક તરફ દોડ્યો અને કથિત હુમલાખોરને પાયલટની સીટથી દૂર ખેંચી લીધો. નેતન્યાહૂએ વિમાનને ક્રેશ થતું બચાવનાર મુસાફરને 'સાચો હીરો' ગણાવ્યો.

ફ્લાયદુબઈના મુસાફર યાનિવ હાયુને ઈઝરાયેલના વડાપ્રધાન નેતન્યાહૂ સાથે મુલાકાત કરી અને કોકપિટમાં પ્રવેશવાના પ્રયાસ વિશે વિગતો જણાવી. CNNના અહેવાલ મુજબ, તેમણે કહ્યું કે, તેમણે અને અન્ય મુસાફરોએ કથિત હુમલાખોરને રોકવા માટે દરમિયાનગીરી કરી હતી. મુસાફર યાનિવે વર્ણન કર્યું કે, કેવી રીતે તેમણે તે વ્યક્તિને કાબૂમાં લીધો, તેને કોકપિટ વિસ્તારમાંથી બહાર ખેંચી કાઢ્યો અને પછી વિમાન પર ફરીથી નિયંત્રણ મેળવવામાં મદદ કરવા પાછા ફર્યા. નેતન્યાહૂએ તે મુસાફરને "સાચો હીરો" ગણાવતા 'X' (ટ્વિટર) પર પોસ્ટ કર્યું: "યાનિવ, તું સાચો હીરો છે. આપણે સિંહોની પ્રજા છીએ!" વિમાન હજારો ફૂટ નીચે ધસી ગયું

ફોક્સ ન્યૂઝના અહેવાલ મુજબ, ક્રૂ મેમ્બર્સ અને મુસાફરોની દરમિયાનગીરી પહેલાં વિમાન હજારો ફૂટ નીચે ધસી ગયું હતું. ત્યારબાદ વિમાન સાઉદી અરેબિયામાં સુરક્ષિત રીતે ઉતર્યું હતું.

વૈશ્વિક ઉડ્ડયન સમુદાય દ્વારા પ્રશંસા
કેપ્ટન સ્મિત મચ્છર અને મુસાફરોની બહાદુરીની ભારતીય અને ઇઝરાયેલી રાજદ્વારી મિશન તેમજ વૈશ્વિક ઉડ્ડયન સમુદાય દ્વારા ખૂબ પ્રશંસા કરવામાં આવી છે.

ઇઝરાયેલના વિદેશ મંત્રાલય દ્વારા પ્રશંસા
પાયલટની પ્રશંસા કરતા, ઇઝરાયેલના વિદેશ મંત્રાલયે કેપ્ટન સ્મિત મચ્છરને હીરો ગણાવ્યા. મંત્રાલયે નોંધ્યું કે, કોકપિટમાં છરીના ઘા વાગવા અને ગંભીર ઈજાઓ થવા છતાં, તેમણે અપાર હિંમત બતાવી અને કોકપિટનો દરવાજો ખોલવામાં સફળતા મેળવી. 'X' (અગાઉનું ટ્વિટર) પરની એક પોસ્ટમાં જાહેર કરવામાં આવ્યું કે, "આ વ્યક્તિ એક હીરો છે."

કેપ્ટન મચ્છરના ઝડપી સ્વસ્થ થવા માટે પ્રાર્થના
સમગ્ર વિશ્વમાં કેપ્ટન મચ્છરની પ્રશંસા થઈ રહી છે, દરેક વ્યક્તિ તેમના ઝડપી સ્વસ્થ થવાની કામના પણ કરી રહ્યું છે. લોકો તેમના જલ્દી સાજા થવા માટે પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે. ઇઝરાયેલમાં ભારતીય દૂતાવાસે જણાવ્યું હતું કે, "કેપ્ટન મચ્છરના ઝડપી અને સંપૂર્ણ સ્વસ્થ થવા માટે અમારી પ્રાર્થનાઓ તેમની સાથે છે."

ઇઝરાયેલી રાજદૂતનો સંદેશ: આતંકવાદ સામે એકતા
ભારતમાં ઇઝરાયેલના રાજદૂત રૂવેન અઝારે પણ એકતા વ્યક્ત કરી અને વિમાનમાં જોવા મળેલી એકતાની પ્રશંસા કરી. અઝારે 'X' પર પોસ્ટ કર્યું, "ઇઝરાયેલ, ભારત અને UAE સાથે મળીને, હું ફ્લાયદુબઈ ફ્લાઇટ FZ1073ના અનુભવી અને સક્ષમ ભારતીય હીરો-પાયલટ કેપ્ટન સ્મિત મચ્છરના જીવન માટે પ્રાર્થના કરું છું. તેમની હિંમતે અન્ય ઇઝરાયેલી અને અમીરાતી મુસાફરો તથા ક્રૂ મેમ્બર્સની હિંમત સાથે મળીને 180 લોકોના જીવ બચાવ્યા. આતંકવાદ સામે એકતા!"

કેપ્ટન સ્મિત મચ્છર કોણ છે?
કેપ્ટન સ્મિત મચ્છર એક અનુભવી પાઇલટ છે જે હાલમાં UAE-સ્થિત એરલાઇન 'ફ્લાયદુબઈ' (flydubai) માટે 'ડાયરેક્ટ-એન્ટ્રી કેપ્ટન' તરીકે સેવા આપે છે. તેઓ કોમર્શિયલ એવિએશન (વ્યાવસાયિક ઉડ્ડયન) ક્ષેત્રે 13 વર્ષથી વધુનો અનુભવ ધરાવતા કુશળ પાઇલટ છે અને તેમના નામે કુલ 9,750 ફ્લાઇટ અવર્સનો પ્રભાવશાળી રેકોર્ડ છે.

મૂળ ગુજરાતી એવા કેપ્ટન સ્મિતે મુખ્યત્વે બોઇંગ 737 (B737) વિમાન ઉડાવ્યું છે. ફ્લાયદુબઈમાં જોડાતા પહેલા, તેમણે એક ભારતીય એરલાઇન સાથે 11 વર્ષનો નોંધપાત્ર કાર્યકાળ વિતાવ્યો હતો, જ્યાં તેમણે 'લાઇન ટ્રેનિંગ કેપ્ટન' તરીકે સેવા આપી હતી.

દરમિયાન, CNNના અહેવાલ મુજબ, એરલાઇનના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે, બુધવારે હવામાં બનેલી એક ઘટનાની તપાસ પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી ફ્લાયદુબઈ ઇઝરાયેલ આવતી અને ત્યાંથી જતી ફ્લાઇટ્સ કામચલાઉ ધોરણે સ્થગિત કરશે.

આ પણ વાંચો:

  1. દુબઈથી ઈઝરાયેલ જઈ રહેલું પ્લેન હાઈજેક થયું! ઈમરજન્સી લેન્ડિગ બાદ ખબર પડી કે આ તો...
  2. PM મોદી અને રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ વચ્ચે વાતચીત; સહયોગ, શાંતિ અને સુરક્ષાને પ્રોત્સાહન આપવા પર ચર્ચા
Last Updated : October 1, 2026 at 9:20 AM IST

TAGGED:

INDIAN CAPTAIN SMIT MACHCHHAR
FLYDUBAI CO PILOT MID AIR ATTACK
પાઇલટ સ્મિત મચ્છર
ફ્લાઇદુબઈ પ્લેનમાં હુમલો
DUBAI TEL AVIV FLYDUBAI FLIGHT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.