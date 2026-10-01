108 પેસેન્જર્સનો જીવ બચાવનાર ગુજરાતી પાયલટ સ્મિત મચ્છરનો ઇન્ટર્વ્યું વાયરલ, જુઓ વીડિયો
મચ્છરે એક ઇન્ટર્વ્યુમાં પોતાની કારકિર્દી અને કોકપીટમાં કામ કરવાના પડકારો વિશે વાતચીત કરી હતી.
Published : October 1, 2026 at 8:06 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારતીય પાયલટ કેપ્ટન સ્મિત મચ્છરે દુબઇથી ઇઝરાયલ જતી ફ્લાયદુબઇ ફ્લાઇટને ક્રેશ થવાથી બચાવવા માટે કો-પાયલટને રોકી એક મોટી દુર્ઘટના ટાળી. આ દરમિયાન મચ્છરનો એક જૂનો ઇન્ટર્વ્યુ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઇ રહ્યો છે.
એક તરફ લોકો જ્યાં સ્મિત મચ્છરની બહાદુરીની પ્રશંસા કરી રહ્યા છે તો બીજી તરફ કેટલાક લોકો તેમને હીરો ગણાવી રહ્યા છે. વાયરલ વીડિયોમાં જોઇ શકાય છે કે એક વર્ષ પહેલા વાતચીતમાં તેઓ કહી રહ્યા છે કે જ્યારે તમે હવામાં હોવ ત્યારે તમને કોણ બચાવવા આવશે. સાથે જ આ પોડકાસ્ટમાં તેમણે ટ્રેનિંગ ક્રૂ નું મહત્વને લઇને વાત કરી હતી. હવે દુબઇથી તેલ અવીવ જઇ રહેલી ફ્લાઇટમાં જીવલેણ હુમલા અને કોકપિટ ઘટના બાદ ફરી એકવાર તેમનો આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે.
પોડકાસ્ટ દરમિયાન સ્મિત મચ્છરે કહે છે કે જ્યારે આપણે વિમાનમાં હવામાં હોઇએ છીએ અને કંઇક થાય છે તો તમને કોણ બચાવવા આવશે? આ ઇમર્જન્સીમાં મુસાફરો માટે ટ્રેનિંગ કેબિન ક્રૂની ભૂમિકા મહત્વની બની જાય છે. તેમણે કહ્યું હતું કે જો ફ્લાઇટમાં ડોક્ટર હાજર હોય તો સારી વાત છે પરંતુ જો ન હોય તો પણ કેબિન ક્રૂ ને એવી રીતે ટ્રેઇન કરવામાં આવે છે કે તેઓ તમારો જીવ બચાવવા માટે મદદ કરી શકે છે. હા તેઓ સર્જરી તો નથી કરી શકતા પરંતુ ઘણી હદ સુધી મદદ કરી શકે છે.
પાયલટ અને ક્રૂ ના ક્વોલિફિકેશનમાં અંતર હોય છે પરંતુ તેઓ એટલી સારી રીતે ટ્રેઇન હોય છે કે તેઓ સુરક્ષા અને ઇમર્જન્સીમાં તમારી મદદ કરી શકે છે અને તમારો જીવ બચી શકે છે. આ વાત તેમણે 'બોનાફાઇડ બેટર' પોડકાસ્ટમાં ઇન્ટર્વ્યુઅર ઝલક મહેતા સાથેની વાતચીતમાં કરી હતી.
આપને જણાવી દઇએ કે સુમિત મચ્છર પોતાના કો-પાયલટ દ્વારા કરવામાં આવેલા હુમલામાં ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા. આક્ષેપ છે કે કો-પાયલટે વિમાનને ક્રેશ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. જોકે મચ્છર કોકપિટનો દરવાજો ખોલવામાં સફળ રહ્યા. જેથી મુસાફરો અને ક્રૂ મેમ્બર અંદર આવી ગયા અને કો-પાયલટ પર કાબૂ મેળવવામાં સફળ રહ્યા. ત્યાર બાદ મચ્છરની ઘણી પ્રશંસા થઇ રહી છે. વડાપ્રધાન મોદી અને ઇઝરાયલના બેન્જામિન નેતન્યાહૂ તેમજ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પએ આ ભારતીય પાયલટ સ્મિત મચ્છરને હીરો ગણાવ્યા છે.
ટેક્સસ્ટાઇલ એન્જીનિયરિંગ અને મેનેજમેન્ટ કોર્સથી એવિયેશન સુધીની સફર
મચ્છરે અવિયેશનમાં પોતાની કારકિર્દી અને કોકપિટમાં કામ કરવાના પડકારો વિશે વાત કરતા કહ્યું હતું કે તેમણે નાનપણમાં પાયલટ બનાવા અંગે ક્યારેય વિચાર્યું ન હતું. તેઓ મોટા થઇને પોતાના પરિવારના ટેક્સટાઇલ બિઝનેસમાં સામેલ થવા માંગતા હતા. જો કે તેમણે કહ્યું કે એવિયેશન બાળપણનું સપનું ન હતું, આ ફિલ્ડ જીવનમાં બાદમાં આવ્યું.
ONE YEAR AGO, Captain Smit Machchhar was asked what's a bigger high: A smooth landing, or an on-time arrival? His answer: "None. Safe. You don't have to think about on time. They've hired other people to take care of that." "A positive landing. Safe landing where I'm supposed to land. If it turns out smooth, perfect." Today, stabbed by his co-pilot, he still got the cockpit door open so passengers could stop the hijacking. He saved the lives of all 174 passengers, and they had a safe landing. Thank you, Captain Machchhar.— Max 📟 (@MaxNordau) September 30, 2026
મચ્છરે જણાવ્યું કે સ્કૂલમાં અભ્યાસ બાદ તેમણે ટેક્સટાઇલ એન્જીનિયરિંગનો કોર્સ કર્યો અને પછી મેનેજમેન્ટ કોર્સમાં એડમિશન લીધું. તેઓ એવી સ્કીલ શીખવા માંગતા હતા જેનાથી તેમના પરિવારનો બિઝનેસ વધુ વિકસાવવામાં મદદ મળી શકે. તેમણે કહ્યું કે, હું યુવાન હતો તેથી પરિવારના બિઝનેસ આગળ વધારવા માટે થોડી મદદ કરવા અને અભ્યાસ કરવા માંગતો હતો આ માટે સૌથી યોગ્ય કોર્સ મેનેજમેન્ટનો જ હતો.
મેનેજમેન્ટના અભ્યાસ દરમિયા મચ્છર એક એવિયેશન સેમિનારમાં સામેલ થયા જેમાં તેમને પાયલટ બનાવાની શક્યતા વિશે માહિતી મળી. તેમણે કહ્યું કે મને એવિયેશન કોર્સ વિશે જાણકારી મળી અને આ મારા માટે ઘણું રસપ્રદ હતું.
19 વર્ષની વયે એવિયેશનને કારકિર્દી તરીકે પસંદ કરવાનો નિર્ણય
મચ્છરે 19 વર્ષની ઉંમરે એવિયેશન ક્ષેત્રમાં કારકિર્દી બનાવવાનો નિર્ણય લીધો હતો. શરુઆતમાં આ નિર્ણયથી તેમની માતા પરેશાન હતા. પરિવારના આ મામલે રિએક્શન પર મચ્છરે કહ્યું કે, મારી માતા ખૂબ ડરી ગઇ હતી. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે જ્યારે કારકિર્દી શરુ કરી ત્યારે એવિયેશનને આજની સરખામણીએ જે રીતે જોવામાં આવે છે તેવો દ્રષ્ટિકોણ ન હતો. કારણ કે આજના એવિયેશન અને 15થી 17 વર્શ પહેલાના એવિયેશનમાં ઘણું અંતર હતું. તે સમયે પાયલટ બનનારા લોકો વિશે વધુ સાંભળવા મળતું ન હતું. એક કારણ એ પણ હતું કે અને બીજુ કારણ એ હતું કે તે ફ્લાઇટમાં કામ કરવાનું હતું. જેના કારણે મારી માતા ડરી ગઇ હતી. પરંતુ મારા પિતા મારા નિર્ણયના સમર્થનમાં હતા. આ સમગ્ર ઇન્ટર્વ્યુનો વીડિયો હાલ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઇ રહ્યો છે.
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