ભારે વરસાદ અને ધસમસતી નદીઓને કારણે પૂર્વોત્તરમાં પૂરનો ભય; કેન્દ્રએ એલર્ટ જારી કર્યું
આસામ, અરુણાચલ પ્રદેશ ત્રિપુરા સહિત પૂર્વોત્તર રાજ્યોમાં કેટલાક દિવસોથી ભારે વરસાદ પડી રહ્યો છે, હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ 4 મે સુધી ચાલુ રહેવાની ધારણા છે
Published : April 30, 2026 at 8:00 PM IST
નવી દિલ્હી: કેન્દ્ર સરકારે આસામ અને ત્રિપુરાના અધિકારીઓને સતર્ક રહેવા અને તેમના રાજ્યોમાં વિવિધ નદીઓના પાણીના સ્તર પર નજીકથી નજર રાખવા જણાવ્યું છે, જે પ્રદેશના વિવિધ ભાગોમાં સતત વરસાદને પગલે સામાન્ય પૂરની સ્થિતિ કરતાં વધી શકે છે.
આસામ, અરુણાચલ પ્રદેશ અને ત્રિપુરા સહિત પૂર્વોત્તર રાજ્યોમાં ઘણા સ્થળોએ છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ભારે વરસાદ પડી રહ્યો છે અને હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ તે 4 મે સુધી ચાલુ રહેવાની ધારણા છે. આને ધ્યાનમાં રાખીને, બ્રહ્મપુત્ર સહિત વિવિધ નદીઓના પાણીનું સ્તર સામાન્ય પૂરની સ્થિતિ કરતાં વધી જવાની ધારણા છે.
કેન્દ્ર સરકારે, કેન્દ્રીય જળ શક્તિ મંત્રાલય હેઠળ, તેના કેન્દ્રીય જળ આયોગ (CWC) દ્વારા, બંને રાજ્યોને આ નિર્દેશ જારી કર્યા છે, જેમાં પ્રદેશમાં આગામી કેટલાક દિવસો માટે ભારે વરસાદ અને અપેક્ષિત હવામાન આગાહીની નોંધ લેવામાં આવી છે. તેણે સંબંધિત રાજ્ય અધિકારીઓને સતર્ક રહેવા અને પરિસ્થિતિનું નિરીક્ષણ કરવા જણાવ્યું છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, પૂર્વોત્તરમાં નદી પૂરની સ્થિતિ, ખાસ કરીને બ્રહ્મપુત્ર, બરાક અને તેમની ઉપનદીઓના કાંઠે, વ્યાપક વિનાશનું કારણ બને છે, જેમાં આ પ્રદેશમાં વાર્ષિક ધોરણે માનવ જાનહાનિનો સમાવેશ થાય છે.
આસામ અને ત્રિપુરા માટે જારી કરાયેલી એક ખાસ પૂર સલાહમાં, જેની એક નકલ ETV ભારત દ્વારા ઍક્સેસ કરવામાં આવી છે, CWC એ માહિતી આપી છે કે ઘણા પૂર્વોત્તર રાજ્યો - આસામ, અરુણાચલ પ્રદેશ અને ત્રિપુરા - છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં વરસાદ જોઈ રહ્યા છે, અને તે 4 મે સુધી ચાલુ રહેવાની ધારણા છે.
ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) ના જણાવ્યા મુજબ, "છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી આસામ, અરુણાચલ પ્રદેશ અને ત્રિપુરા જેવા ઉત્તરપૂર્વીય રાજ્યોમાં વરસાદની પ્રવૃત્તિ ચાલી રહી હોવાથી, 4 મે સુધી વરસાદ ચાલુ રહેવાની ધારણા છે."
"બ્રહ્મપુત્ર અને બરાકની ઉપનદીઓમાં પાણીનું સ્તર વધવાની ધારણા છે, અને કેટલાક સ્થળોએ 1 થી 6 મે દરમિયાન ઘણી નદીઓમાં પૂરની સ્થિતિ સામાન્ય કરતાં વધી જવાની ધારણા છે," CWC એ જણાવ્યું હતું.
જળ સંસાધન ક્ષેત્રે અગ્રણી ટેકનિકલ સંસ્થા દ્વારા આપવામાં આવેલી સલાહમાં જણાવાયું છે કે આસામમાં જે નદીઓમાં પૂરની સ્થિતિ સામાન્ય કરતાં વધી જવાની શક્યતા છે તેમાં સોનિતપુર જિલ્લામાં જિયાભારાલી; જોરહાટ, ડિબ્રુગઢ, ગોલપરા, સોનિતપુર અને ધુબરી જિલ્લામાં બ્રહ્મપુત્રનો મુખ્ય પ્રવાહ; કચર અને કરીમગંજ જિલ્લામાં બરાકનો મુખ્ય પ્રવાહ; અને કરીમગંજ અને હૈલાકાંડી જિલ્લામાં કુશિયારા અને કટાખલનો સમાવેશ થાય છે.
તેવી જ રીતે ત્રિપુરામાં, 1 મે માટે મુહારી, બુરીમા, ગુમતી, ખોવાઈ, મનુ, હાઓરા અને જુરી નદીઓ પર ચેતવણી અને નજીકથી દેખરેખ રાખી શકાય છે.
"રાજ્ય અધિકારીઓને સતર્ક રહેવા અને ઉપરોક્ત નદીઓ પર પરિસ્થિતિનું નિરીક્ષણ કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે," કેન્દ્રીય જળ આયોગ દ્વારા જારી કરાયેલ સલાહ વાંચો.
કેન્દ્ર જળ આયોગની પૂર પૂર્વાનુમાન નેટવર્ક મુજબ, બુધવારે કોઈપણ મોનિટરિંગ સ્ટેશન પર અતિશય, ગંભીર અથવા સામાન્ય કરતાં વધુ પૂર જેવી સ્થિતિ નોંધાઈ નહોતી.
ઉત્તરપૂર્વીય ક્ષેત્ર માટે IMD ની આગાહી
ગુરુવારે IMD દ્વારા જારી કરાયેલા તાજેતરના હવામાન બુલેટિન મુજબ, આગામી પાંચ દિવસમાં ઉત્તરપૂર્વીય ક્ષેત્રમાં વાવાઝોડા, વીજળી અને તેજ પવન (30-50 કિમી/કલાકની ઝડપે) સાથે નોંધપાત્ર પ્રમાણમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની અપેક્ષા છે.
30 એપ્રિલના રોજ, નાગાલેન્ડ, મણિપુર, મિઝોરમ અને ત્રિપુરામાં ગાજવીજ સાથે (50-60 કિમી/કલાકની ઝડપે, 70 કિમી/કલાકની ઝડપે) વાવાઝોડાની આગાહી છે.
હવામાન વિભાગે 30 એપ્રિલથી 4 મે દરમિયાન અરુણાચલ પ્રદેશ, આસામ અને મેઘાલયમાં છૂટાછવાયા ભારે વરસાદની આગાહી કરી હતી, તેમજ 30 એપ્રિલથી 5 મે દરમિયાન નાગાલેન્ડ, મણિપુર, મિઝોરમ અને ત્રિપુરામાં પણ ભારે વરસાદની આગાહી કરી હતી.
આ ઉપરાંત, IMD ની આગાહી મુજબ, 30 એપ્રિલથી 3 મે દરમિયાન આસામ અને મેઘાલયમાં છૂટાછવાયા ભારે વરસાદની સંભાવના છે.
