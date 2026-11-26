ફ્લાઈટ રદ્દ થવાને કારણે 11 કલાક રઝળ્યા મુસાફરો, કન્ઝ્યૂમર કોર્ટે એર ઈન્ડિયા એક્સપ્રેસને ફટકાર્યો દંડ
કન્ઝ્યૂમર કોર્ટે એર ઈન્ડિયા એક્સપ્રેસને કુલ 60 હજાર રૂપિયાનું વળતર ચૂકવવાનો નિર્દેશ આપ્યો
Published : November 26, 2026 at 9:56 PM IST
હૈદરાબાદ: તેલંગાણાની રાજધાની હૈદરાબાદમાં જિલ્લા ગ્રાહક તકરાર નિવારણ પંચ-1 એ એર ઇન્ડિયા એક્સપ્રેસને સીધી ફ્લાઇટ રદ કરવા અને મુસાફરોને કનેક્ટિંગ ફ્લાઇટ્સ પર ફરીથી રૂટ કરવા બદલ ઠપકો આપ્યો છે, જેના કારણે લાંબો સમય રાહ જોવી પડી હતી.
સિકંદરાબાદના વિક્રમપુરી કોલોનીના રહેવાસી મુનીર ટી. ખંભાતીએ તેમના પરિવાર સાથે થાઇલેન્ડના ફુકેટમાં વેકેશનનું આયોજન કર્યું હતું. તેમણે એર ઇન્ડિયા એક્સપ્રેસથી કુલ રૂ. 1,16,477 માં ચાર ટિકિટ બુક કરાવી હતી. આમાં 6 જૂને હૈદરાબાદથી ફુકેટની નોન-સ્ટોપ ફ્લાઇટનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં 13 જૂને પરત ફરવાની યાત્રાનો સમય હતો.
તેમણે ફુકેટની એક હોટલમાં રિફન્ડેબલ સ્ટે પણ બુક કરાવ્યો હતો. સફરના થોડા દિવસો પહેલા, 21 મેના રોજ, એરલાઇને એક ઇમેઇલ મોકલ્યો હતો જેમાં જણાવ્યું હતું કે "શિયાળાના સમયપત્રકમાં ફેરફાર" ને કારણે ફ્લાઇટ રદ કરવામાં આવી રહી છે.
એરલાઇને મુસાફરોની સંમતિ વિના તેમનો રૂટ બદલીને તેમને બેંગલુરુ થઈને મુસાફરી કરવા મજબૂર કર્યા. અસરગ્રસ્ત મુસાફરે આ ફેરફારને કારણે ઊભી થયેલી મુશ્કેલીઓ વિશે જણાવ્યું કે, આના કારણે તેમણે આયોજન કરતાં વહેલા પ્રસ્થાન કરવું પડ્યું. પરિણામે, મુંબઈ થઈને મુસાફરી કરી રહેલા તેમના 88 વર્ષીય માતાની મદદ કરવાની જવાબદારી અન્ય સંબંધીઓને સોંપવી પડી. 13 જૂનના રોજ પરત ફરતી વખતે, ફુકેટથી બેંગલુરુ આવતી ફ્લાઇટમાં વિલંબ થતાં, આ પરિવારે બેંગલુરુ એરપોર્ટ પર લગભગ 11 કલાક સુધી આખી રાત રાહ જોવી પડી હતી.
એરલાઇને ભોજન કે રહેવાની કોઈ વ્યવસ્થા કરી આપી નહીં. અસરગ્રસ્ત પક્ષે જુલાઈ 2026માં કમિશનનો સંપર્ક કર્યો. તપાસ બાદ, કમિશનના અધ્યક્ષ બી. ઉમા વેંકટા સુબ્બાલક્ષ્મી અને સભ્ય બી. રાજી રેડ્ડીની બનેલી બેન્ચે તારણ કાઢ્યું કે એરલાઇનનું આ વર્તન સ્પષ્ટપણે 'સેવામાં ખામી' ગણાય. કમિશને 'એર ઇન્ડિયા એક્સપ્રેસ' અને તેના સીઈઓ (CEO) ને આદેશ આપ્યો કે તેઓ પરિવારના ચાર સભ્યોને કુલ ₹60 હજારનું વળતર ચૂકવે; આ ઉપરાંત, કાનૂની કાર્યવાહીના ખર્ચ પેટે પણ ₹60 હજાર ચૂકવવાનો નિર્દેશ આપ્યો.
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