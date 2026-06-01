સુપ્રીમ કોર્ટને મળ્યા 5 નવા જજ, ટોટલ સંખ્યા 37 થઇ

કેન્દ્ર સરકારે સોમવારે ચાર હાઇકોર્ટના ચીફ જસ્ટિસ અને સીનિયર વકીલ વી.મોહનાને સુપ્રીમ કોર્ટના જજ તરીકે બઢતી આપવાની મંજૂરી આપી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 1, 2026 at 2:03 PM IST

નવી દિલ્હી: કેન્દ્ર સરકારે સોમવારે ચાર હાઇકોર્ટના ચીફ જસ્ટિસ અને સીનિયર વકીલ વી.મોહનાને સુપ્રીમ કોર્ટના જજ તરીકે બઢતી આપવાની મંજૂરી આપી છે. સુપ્રીમ કોર્ટમાં હવે જજોની કુલ સંખ્યા 37 થઇ ગઇ છે જે 38ની અપગ્રેડ કરવામાં આવેલી મંજૂર સંખ્યા કરતા એક ઓછી છે.

કેન્દ્રીય કાયદા મંત્રાલયના ન્યાય વિભાગ દ્વારા સોમવારે જાહેર કરાયેલ અલગ અલગ નોટિફિકેશન અનુસાર, સીનિયર સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલ વેંકિતા સુબ્રમણ્યમ મોહના, જસ્ટિસ ચંદ્રશેખર (બોમ્બે હાઇકોર્ટના ચીફ જસ્ટિસ), જસ્ટિસ શીલ નાગૂ (પંજાબ અને હરિયાણા હાઇકોર્ટના ચીફ જસ્ટિસ), જસ્ટિસ સંજીવ સચદેવા (મધ્યપ્રદેશ હાઇકોર્ટના ચીફ જસ્ટિસ) અને જસ્ટિસ અરુણ પલ્લી (જમ્મુ અને કાશ્મીર અને લદ્દાખ હાઇકોર્ટના ચીફ જસ્ટિસ)ને સુપ્રીમ કોર્ટના જજ તરીકે બઢતી આપવામાં આવી છે.

તમિલનાડુના રહેવાસી મોહના, સુપ્રીમ કોર્ટમાં પ્રેક્ટિસ કરતા બીજા મહિલા વકીલ છે જેમને સીધા સુપ્રીમ કોર્ટના જજ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. જસ્ટિસ ઇન્દુ મલ્હોત્રા સુપ્રીમ કોર્ટના જજ બનનારા પ્રથમ મહિલા સીનિયર વકીલ હતા.

X પરની એક પોસ્ટમાં, કેન્દ્રીય કાયદા અને ન્યાય મંત્રી અર્જુન રામ મેઘવાલે જાહેરાત કરી હતી કે રાષ્ટ્રપતિએ ભારતના ચીફ જસ્ટિસ (CJI)ની સલાહ બાદ, આ પાંચને સુપ્રીમ કોર્ટના જજ તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે.

મેઘવાલે કહ્યું, "ભારતના બંધારણના આર્ટિકલ 124ની કલમ (2) દ્વારા આપવામાં આવેલી સત્તાનો ઉપયોગ કરીને, ભારતના રાષ્ટ્રપતિ, ભારતના ચીફ જસ્ટિસની સલાહ બાદ આ પાંચ ચીફ જસ્ટિસને ભારતના સુપ્રીમ કોર્ટના જજ નિયુક્ત કરીએ છીએ."

સરકારે ગયા મહિને સુપ્રીમ કોર્ટમાં મંજૂર સભ્યોનીા સંખ્યા 34થી વધારીને 38 કરવા માટે કાયદામાં સુધારો કરતો વટહુકમ બહાર પાડ્યો હતો જેમાં ભારતના ચીફ જસ્ટિસનો પણ સમાવેશ થતો હતો.

જોકે, પહેલાથી જ બે પદ ખાલી હતા પરંતુ મંજૂર સંખ્યા વધ્યા બાદ સુપ્રીમ કોર્ટમાં કુલ છ પદ ખાલી હતા. સોમવારે પાંચ ચીફ જસ્ટિસની નિયુક્તિ બાદ હવે એક પદ ખાલી છે. સુપ્રીમ કોર્ટ કોલેજિયમ દ્વારા 27મેના રોજ પાંચ નામોની ભલામણ કરવામાં આવી હતી અને ચાર દિવસમાં જ નિમણૂક કરવામાં આવી છે.

સુપ્રીમ કોર્ટના નવા જજ કોણ છે?

જસ્ટિસ શીલ નાગુને મે 2011માં મધ્યપ્રદેશ હાઇકોર્ટના જજ બનાવવામાં આવ્યા હતા અને જુલાઇ 2024માં તેમણે પંજાબ અને હરિયાણા હાઇકોર્ટના ચીફ જસ્ટિસનો કાર્યભાર સંભાળ્યો હતો.

જસ્ટિસ ચંદ્રશેખરને જાન્યુઆરી 2013માં ઝારખંડ હાઇકોર્ટના જજ બનાવવામાં આવ્યા હતા અને જાન્યુઆરી 2025માં તેમણે બોમ્બે હાઇકોર્ટના ચીફ જસ્ટિસનું પદ સંભાળ્યું હતું. તેવી જ રીતે, જસ્ટિસ સચદેવાને એપ્રિલ 2013માં દિલ્હી હાઇકોર્ટના એડિશનલ જજ બનાવવામાં આવ્યા હતા અને માર્ચ 2015માં તે કાયમી ન્યાયાધીશ બન્યા હતા. તેઓ જુલાઇ 2025માં મધ્યપ્રદેશ હાઇકોર્ટના ચીફ જસ્ટિસ બન્યા હતા.

જસ્ટિસ પલ્લીને ડિસેમ્બર 2013માં પંજાબ અને હરિયાણા હાઇકોર્ટના જજ બનાવવામાં આવ્યા હતા અને એપ્રિલ 2025માં તેમણે જમ્મુ અને કાશ્મીર અને લદ્દાખ હાઇકોર્ટના ચીફ જસ્ટિસ બનાવવામાં આવ્યા હતા.

સીનિયર વકીલ મોહના સુપ્રીમ કોર્ટમાં પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યા છે અને સુપ્રીમ કોર્ટ સમક્ષ અનેક બંધારણીાય, સિવિલ અને સર્વિસ બાબતોનું સંચાલન કરી ચૂક્યા છે.

