આંધ્રપ્રદેશ: તિરુપતિ જિલ્લામાં એક પરિવારના પાંચ સભ્યોના મોત, પોલીસે શરુ કરી તપાસ

આંધ્રપ્રદેશના તિરુપતિ જિલ્લામાં એક જ પરિવારના પાંચ સભ્યોના મોતથી વ્યાપક હોબાળો મચી ગયો છે. પોલીસ તપાસ કરી રહી છે.

திருபதி ஜில்லாவில் ஒரு குடும்பத்தின் ஐந்து உறுப்பினர்களின் மரணம்
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 23, 2026 at 2:57 PM IST

તિરુપતિ (આંધ્રપ્રદેશ) : આંધ્રપ્રદેશના તિરુપતિ જિલ્લામાં થોડા કલાકોમાં જ એક પરિવારના પાંચ સભ્યોના મોત થયા. વેંકટકૃષ્ણપાલેમ પંચાયતના રહેવાસી મોહને તેની માતા ચંદ્રકલા (65) અને પત્ની હરિતા (33)નું ગળું દબાવીને હત્યા કરી.

આ ઘટના ત્યારે સામે આવી જ્યારે હરિતાનો ભાઈ, જે તેના પરિવાર સાથે રહેતો હતો, ઘરે પહોંચ્યો. તેણે અંદર જઈને જોયું તો મોહનની માતા અને પત્ની મૃત હાલતમાં હતા, અને મોહનનો ફોન બંધ હતો.

મોહન ઘરે પાછો ન ફરતાં અને તેનો ફોન બંધ હોવાથી હરિતાના ભાઈને શંકા ગઈ. મોહન સવારે 11 વાગ્યાની આસપાસ પુત્તુરની એક ખાનગી શાળામાં ગયો હતો, અને સ્ટાફને કહ્યું હતું કે પરિવારના એક સભ્યનું મૃત્યુ થયું છે, અને તે તેના બાળકો, 14 વર્ષના કૌશિક અને 12 વર્ષની હરિનીને પોતાની સાથે લઈ ગયો હતો.

આ દરમિયાન, પોલીસે આસપાસના વિસ્તારોમાં શોધખોળ શરૂ કરી, ટેકનિકલ દેખરેખ દ્વારા તેની ગતિવિધિઓ પર નજર રાખી. સાંજ સુધીમાં, મોહન પુટ્ટુર વિભાગના વેપાગુંટા નજીક એક રેલ્વે ટ્રેક પર પહોંચી ગયો હતો. ત્યારબાદ, મોહને પોતાનું માથું પાટા પર મૂકી દીધું.

નજરે જોનારા અને પ્રાથમિક તપાસ દર્શાવે છે કે ભયનો અહેસાસ થતાં, બાળકોએ તેમના પિતાને રોકવા માટે વિનંતી કરી અને તેમને સલામત સ્થળે ખેંચવાનો પ્રયાસ કર્યો.

તે જ ક્ષણે, ઝડપી ગતિએ આવતી એગ્મોર-કાચીગુડા એક્સપ્રેસે ત્રણેયને કચડી નાખ્યા, જેના કારણે તેમના તાત્કાલિક મોત થયા. લોકો પાઇલટે રેલ્વે અધિકારીઓને જાણ કરી, જેમણે મૃત્યુની પુષ્ટિ કરી. દરમિયાન, તપાસકર્તાઓ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા કારણ કે મોહનને કોઈ નાણાકીય મુશ્કેલીઓ કે કૌટુંબિક વિવાદો નહોતા.

અહેવાલો સૂચવે છે કે તેણે તેની બહેનનું દેવું ચૂકવવા માટે પૈસાની વ્યવસ્થા કરી હતી, જે તેના કૃત્યો પાછળના રહસ્યને વધુ મજબૂત બનાવે છે. હાલમાં, નારાયણવનમ પોલીસે ડબલ મર્ડરનો કેસ નોંધ્યો છે, જ્યારે રેલ્વે પોલીસ ટ્રેક પર થયેલા મૃત્યુની તપાસ કરી રહી છે.

