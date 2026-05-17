ડિવાઈડર સાથે ધડાકાભેર અથડાઈ કાર, એક જ પરિવારના પાંચ લોકોના કરુણ મોત

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 17, 2026 at 10:15 PM IST

મદુરાઈ (તામિલનાડુ): રવિવારે તમિલનાડુમાં થયેલા એક ભયાનક અકસ્માતમાં એક જ પરિવારના પાંચ સભ્યોના મોત થયા. ત્રિચી-મદુરાઈ રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ પર એક ઝડપી ગતિએ આવતી કાર રોડ ડિવાઈડર સાથે અથડાઈ ત્યારે આ દુર્ઘટના બની. પરિણામે, એક જ પરિવારની ત્રણ મહિલાઓ સહિત પાંચ લોકોના મોત થયા.

આ ઘટના ત્યારે બની જ્યારે મદુરાઈના અન્ના નગર વિસ્તારના રહેવાસી પ્રકાશ અને તેમના પરિવારના સભ્યો સમયપુરમ મરિયમ્માન મંદિરમાં પ્રાર્થના કર્યા પછી તેમની કારમાં મદુરાઈ પરત ફરી રહ્યા હતા.

જ્યારે કાર ત્રિચી-મદુરાઈ હાઇવે પર અય્યાપટ્ટી પુલ પાસે જઈ રહી હતી ત્યારે ડ્રાઇવરે અચાનક વાહન પરનો કાબુ ગુમાવ્યો. પરિણામે, કાર ખૂબ જ ઝડપે વચ્ચેના ડિવાઇડર સાથે અથડાઈ, જેના પરિણામે આ દુ:ખદ અકસ્માત સર્જાયો.

પુલના માળખા સાથે ટક્કર એટલી ગંભીર હતી કે કારમાં સવાર પાંચેય મુસાફરોના ઘટનાસ્થળે જ મોત નીપજ્યા. ઘટનાની માહિતી મળતાં, પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી, કાટમાળમાંથી મૃતદેહો બહાર કાઢ્યા અને પોસ્ટમોર્ટમ માટે નજીકના મેલુર સરકારી હોસ્પિટલમાં મોકલી આપ્યા.

આ લોકોના મોત થયા

1. પ્રકાશ (ઉંમર 26): બાલકૃષ્ણનનો પુત્ર; અન્ના નગર, મદુરાઈ

2. વેંકટેશ (ઉંમર 60): રથિનમનો પુત્ર; ચૂલાઈમેડુ, ચેન્નાઈ

3. આશા (ઉંમર 26): વેંકટેશની પત્ની; ચેન્નાઈ

4. સુલોચના (ઉંમર 72): રામલિંગમની પત્ની; મદુરાઈ (આશાની માતા).

5. વસંથા (ઉંમર 90): (વેંકટેશની માતા)

આ ઘટનામાં એક જ પરિવારના પાંચ સભ્યોના મોતથી સમગ્ર મેલુર વિસ્તારમાં શોકની લાગણી છવાઈ ગઈ છે. મૃતકોના મૃતદેહ હોસ્પિટલમાં રાખવામાં આવ્યા છે, જ્યારે પોલીસ અકસ્માતના કારણોની સંપૂર્ણ તપાસ કરી રહી છે.

