ડિવાઈડર સાથે ધડાકાભેર અથડાઈ કાર, એક જ પરિવારના પાંચ લોકોના કરુણ મોત
ટક્કર એટલી ગંભીર હતી કે કારમાં સવાર પાંચેય મુસાફરોના ઘટનાસ્થળે જ મોત નીપજ્યા
Published : May 17, 2026 at 10:15 PM IST
મદુરાઈ (તામિલનાડુ): રવિવારે તમિલનાડુમાં થયેલા એક ભયાનક અકસ્માતમાં એક જ પરિવારના પાંચ સભ્યોના મોત થયા. ત્રિચી-મદુરાઈ રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ પર એક ઝડપી ગતિએ આવતી કાર રોડ ડિવાઈડર સાથે અથડાઈ ત્યારે આ દુર્ઘટના બની. પરિણામે, એક જ પરિવારની ત્રણ મહિલાઓ સહિત પાંચ લોકોના મોત થયા.
આ ઘટના ત્યારે બની જ્યારે મદુરાઈના અન્ના નગર વિસ્તારના રહેવાસી પ્રકાશ અને તેમના પરિવારના સભ્યો સમયપુરમ મરિયમ્માન મંદિરમાં પ્રાર્થના કર્યા પછી તેમની કારમાં મદુરાઈ પરત ફરી રહ્યા હતા.
જ્યારે કાર ત્રિચી-મદુરાઈ હાઇવે પર અય્યાપટ્ટી પુલ પાસે જઈ રહી હતી ત્યારે ડ્રાઇવરે અચાનક વાહન પરનો કાબુ ગુમાવ્યો. પરિણામે, કાર ખૂબ જ ઝડપે વચ્ચેના ડિવાઇડર સાથે અથડાઈ, જેના પરિણામે આ દુ:ખદ અકસ્માત સર્જાયો.
VIDEO | Madurai: Five killed in car accident near Kottampatti in Tamil Nadu.
પુલના માળખા સાથે ટક્કર એટલી ગંભીર હતી કે કારમાં સવાર પાંચેય મુસાફરોના ઘટનાસ્થળે જ મોત નીપજ્યા. ઘટનાની માહિતી મળતાં, પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી, કાટમાળમાંથી મૃતદેહો બહાર કાઢ્યા અને પોસ્ટમોર્ટમ માટે નજીકના મેલુર સરકારી હોસ્પિટલમાં મોકલી આપ્યા.
આ લોકોના મોત થયા
1. પ્રકાશ (ઉંમર 26): બાલકૃષ્ણનનો પુત્ર; અન્ના નગર, મદુરાઈ
2. વેંકટેશ (ઉંમર 60): રથિનમનો પુત્ર; ચૂલાઈમેડુ, ચેન્નાઈ
3. આશા (ઉંમર 26): વેંકટેશની પત્ની; ચેન્નાઈ
4. સુલોચના (ઉંમર 72): રામલિંગમની પત્ની; મદુરાઈ (આશાની માતા).
5. વસંથા (ઉંમર 90): (વેંકટેશની માતા)
આ ઘટનામાં એક જ પરિવારના પાંચ સભ્યોના મોતથી સમગ્ર મેલુર વિસ્તારમાં શોકની લાગણી છવાઈ ગઈ છે. મૃતકોના મૃતદેહ હોસ્પિટલમાં રાખવામાં આવ્યા છે, જ્યારે પોલીસ અકસ્માતના કારણોની સંપૂર્ણ તપાસ કરી રહી છે.
