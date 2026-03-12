મધ્યપ્રદેશમાં પાંચ મોતથી સનસનાટી મચી ગઈ; માતાએ ચાર પુત્રીઓને કૂવામાં ફેંકી દીધી, પોતે પણ જીવન ટૂંકાવ્યું
સાગરમાં, એક માતાએ ચાર માસૂમ પુત્રીઓને કૂવામાં ફેંકીને પોતે જીવન ટૂંકાવ્યું; આ ઘટનામાં પાંચેયના મોત થયા; પતિ કામ પર બહાર હતો.
Published : March 12, 2026 at 4:44 PM IST
સાગર: મધ્યપ્રદેશના સાગરના કેસલી પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાંથી એક સનસનાટીભરી ઘટના સામે આવી છે. ગુરુવારે, એક માતાએ તેની ચાર માસૂમ પુત્રીઓને કૂવામાં ફેંકી દીધી અને પછી પોતે ઓન જીવન ટૂંકવાયું. ઘટનાનું કારણ હાલમાં અજ્ઞાત છે. પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને પહેલા માસૂમ પુત્રીઓના મૃતદેહ કૂવામાંથી બહાર કાઢ્યા. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે મહિલાનો પતિ કામ માટે બહાર ગયો હતો. તેની ગેરહાજરીમાં, મહિલાએ ભયાનક પગલું ભર્યું. પોલીસ આ મામલાની તપાસ કરી રહી છે.
માતાએ ચાર પુત્રીઓને કૂવામાં ફેંકી દીધી, જેના કારણે તેમનું મોત થયું
કેસલી પોલીસ સ્ટેશનના ઇન્ચાર્જ લોકેશ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, "પોલીસ સ્ટેશનને માહિતી મળી હતી કે પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના ટાડા ચોકી હેઠળના નાન્હી દેવી ખમરિયા ગામની રહેવાસી 28 વર્ષીય સવિતા બાઈ લોધીએ તેની ચાર પુત્રીઓને કૂવામાં ફેંકી જીવન ટૂંકાવી લીધું છે. ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા પછી મહિલા બેભાન મળી આવી. ગ્રામજનો સાથે વાત કર્યા પછી, જાણવા મળ્યું કે મહિલાએ પહેલા તેની ચાર પુત્રીઓને બુધવારે રાત્રે હરપાલ સિંહ લોધીના ખેતરમાં તેના ઘર પાસેના કૂવામાં ફેંકી દીધી હતી, અને પછી આત્મહત્યા કરી હતી. પુત્રીઓ 7, 5, 3 વર્ષ અને 5 મહિનાની હોવાનું જાણવા મળે છે."
મહિલાના પતિ ચંદ્રભાન લોધી કામ માટે ગામની બહાર ગયા હતા. ઘટના સમયે તેના સાસુ અને ભાભી ઘરે સૂતા હતા. મૃતકના પરિવાર અને ગ્રામજનોને ગુરુવારે સવારે ઘટનાની જાણ થઈ. ગ્રામજનોએ પોલીસને જાણ કરી, જે ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને તપાસ શરૂ કરી. ગ્રામજનોની મદદથી ચારેય દીકરીઓના મૃતદેહ બહાર કાઢવામાં આવ્યા. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે મહિલા તેના પતિ ઘરે ન આવવાથી નારાજ હતી. શંકા છે કે આ કારણે તેણે આ ખતરનાક પગલું ભર્યું હશે.
પોલીસનું શું કહેવું છે?
સીએસપી લલિત કશ્યપે જણાવ્યું હતું કે, "આ ઘટના કેસલી પોલીસ સ્ટેશન હેઠળના ખમરિયા ગામમાં બની હતી. ચંદ્રવન લોધીની પત્ની સવિતા બાઈ નામની એક મહિલાએ જીવન ટૂંકાવ્યું હતું. તેની દીકરીઓ નજીકના કૂવામાંથી મૃત હાલતમાં મળી આવી હતી. પોલીસે પાંચેયના મૃતદેહ બહાર કાઢ્યા છે અને પંચનામાની કાર્યવાહી કર્યા પછી પોસ્ટમોર્ટમ કરાવી રહી છે. ઘટનાનું કારણ હજુ સુધી બહાર આવ્યું નથી. ઘટનાસ્થળે પહોંચેલી પોલીસ ટીમ તપાસ કરી રહી છે અને પૂછપરછ કરી રહી છે. મહિલાનો માનસિક તણાવ, કૌટુંબિક વિવાદ કે અન્ય કારણોની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે."
