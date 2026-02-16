ETV Bharat / bharat

પાંચમી પુત્રી જન્મી તો માતાએ વેચવાનો પ્લાન બનાવ્યો, 2.10 લાખ નક્કી કર્યો સોદો

પંજાબના લુધિયાણામાં નવજાત બાળકીને વેચવાના આરોપમાં છોકરીની માતા સહિત પાંચ મહિલાઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.

ETV Bharat Gujarati Team

February 16, 2026

લુધિયાણા (પંજાબ): લુધિયાણા પોલીસે નવજાત શિશુના વેચાણ અને ખરીદીમાં સંડોવાયેલા પાંચ વ્યક્તિઓની ધરપકડ કરી છે. આમાં બાળકીની માતા, એક આશા કાર્યકર, બાળક ખરીદનાર મહિલા અને બે અન્યનો સમાવેશ થાય છે.

એડીસીપી સમીર વર્માએ જણાવ્યું હતું કે મૂળ લુધિયાણાના શેરપુર કલાનની એક સ્થળાંતરિત મહિલા સુનિતા દેવીએ 13 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ લુધિયાણાની અરોરા નર્સિંગ હોસ્પિટલમાં એક બાળકીને જન્મ આપ્યો હતો. તે બાળકને રાખવા માંગતી ન હતી. મહિલાએ હોસ્પિટલમાં કામ કરતી આશા કાર્યકરને બાળકી વેચવા કહ્યું. ત્યારબાદ તેણે ડો. મનમીત કૌર સાથે વાત કરી, જેમણે બદલામાં તેની કાકીની મિત્ર રૂચી સાથે વાત કરી. ત્યારબાદ રૂચીએ મોગાની રહેવાસી મનદીપ કૌર સાથે વાત કરી. મનદીપ કૌરને કોઈ સંતાન ન હોવાથી બાળકી ખરીદવા સંમત થઈ, અને તેઓએ ₹210,000 માં સોદો કર્યો. બાળકી ખરીદનાર મહિલાએ ઓનલાઈન પૈસા પણ ટ્રાન્સફર કર્યા.

એક પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું કે આ કેસમાં કુલ આઠ સામે આરોપ મૂકવામાં આવ્યા છે. પાંચની ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને ત્રણની શોધ ચાલુ છે. પોલીસે ગંભીર માનવ તસ્કરીના આરોપો હેઠળ કેસ નોંધ્યો છે અને FIRમાં નામ આપવામાં આવેલા અન્ય ત્રણ આરોપીઓની ધરપકડ બાકી છે.

પાંચમી દીકરીનો જન્મ થયો,માતાએ તેને વેચવાનો પ્લાન બનાવ્યો.

એડીસીપી સમીર વર્માએ સોમવારે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં મહત્વપૂર્ણ ખુલાસો કર્યો. તેમણે જણાવ્યું કે નવજાત બાળકીનો જન્મ 13 ફેબ્રુઆરીએ થયો હતો. તેમને માહિતી મળી હતી કે એક નવજાત બાળકી વેચાઈ રહી છે. તેને 210,000 રૂપિયામાં વેચવામાં આવી હતી. તેમણે સમજાવ્યું કે છોકરીની માતા, જેમને પહેલાથી જ ચાર દીકરીઓ હતી, તે પાંચમી દીકરી રાખવા માંગતી ન હતી. તેથી, હોસ્પિટલમાં કામ કરતી એક મહિલા દ્વારા આ સોદો ગોઠવવામાં આવ્યો હતો, જે મોગાથી છોકરી ખરીદવા માટે ગઈ હતી. તેણીની સ્થળ પર જ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.

નવજાત બાળકીના પિતાની પૂછપરછ કરવામાં આવશે

એડીસીપી સમીર વર્માએ જણાવ્યું કે આ કેસમાં બાકીના વ્યક્તિઓની ધરપકડ કરવા માટે દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યા છે. તેમણે ઉમેર્યું કે બાળકીના પિતાની ભૂમિકાની પણ તપાસ કરવામાં આવશે, અને તપાસના આધારે યોગ્ય કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. એડીસીપીએ એમ પણ કહ્યું કે, "અમે તેની અન્ય કડીઓની પણ તપાસ કરી રહ્યા છીએ જેથી નક્કી કરી શકાય કે આ બાળકોને કોને વેચવામાં આવ્યા હતા અને તેમને ક્યાં લઈ જવામાં આવી રહ્યા હતા." તેમણે ઉમેર્યું કે આ તપાસનો વિષય છે. "હાલમાં, અમે બધી કડીઓની તપાસ કરી રહ્યા છીએ. બાકીના આરોપીઓની શોધ ચાલુ છે, અને અમને આશા છે કે વધુ ખુલાસા થશે."

