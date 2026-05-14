નીટ પેપર લીકના પાંચ આરોપીઓને સાત દિવસની CBI કસ્ટડીમાં મોકલાયા

દિલ્હીની રાઉજ એવેન્યૂ કોર્ટે નીટ પેપર લીક કેસમાં પાંચ આરોપીઓને સાત દિવસની CBI કસ્ટડીમાં મોકલી દીધા છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 14, 2026 at 8:26 PM IST

નવી દિલ્હી: દિલ્હીની રાઉજ એવેન્યૂ કોર્ટે નીટ પેપર લીક કેસમાં પાંચ આરોપીઓને સાત દિવસની CBI કસ્ટડીમાં મોકલી દીધા છે. સ્પેશ્યલ જજ અજય ગુપ્તાએ પાંચને CBI કસ્ટડીમાં મોકલી દીધા છે.

CBIએ આ આરોપીઓને હાજર કરી સાત દિવસની કસ્ટડીની માંગ કરતા કહ્યું કે આ પુરા ષડયંત્રનો ખુલાસો કરવા માટે તેમની કસ્ટડીમાં પૂછપરછની જરૂર છે. કોર્ટે જે આરોપીઓને CBI કસ્ટડીમાં મોકલવાનો આદેશ આપ્યો તેમાં નાસિકના શુભમ ખૈરનાર, જયપુરના માંગીલાલ બિવાલ, વિકાસ બિવાલ અને દિનેશ બિવાલ અને ગુરૂગ્રામનો યશ યાદવ સામેલ છે. શુભમ ખૈરનારની 13 મેએ મુંબઇથી ધરપકડ કરી હતી જ્યાં તેને બે દિવસના ટ્રાન્જિટ રિમાન્ડ પર દિલ્હી લાવવામાં આવ્યો હતો. શુભમ ખૈરનાર મહારાષ્ટ્ર નાસિકનો રહેવાસી છે.

CBI અનુસાર, 3 મેએ નીટની પરીક્ષા પહેલા જ પ્રશ્નપત્ર PDF ફોર્મેટમાં વોટ્સએપ અને ટેલિગ્રામ દ્વારા સર્કુલેટ કરવામાં આવ્યું હતું. આ ઘટનામાં નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી (NTA)ના ઉચ્ચ શિક્ષણ વિભાગના ડાયરેક્ટર વરૂણ ભારદ્વાજની ફરિયાદ પર CBIએ 12 મેએ ફરિયાદ નોંધી હતી. CBI અનુસાર એપ્રિલમાં નાસિકના શુભમે યશ યાદવનો સંપર્ક કરતા કહ્યું કે માંગીલાલે તેનો સંપર્ક કરીને પોતાના પુત્રની નીટની પરીક્ષા માટે 10થી 12 લાખ રૂપિયામાં પ્રશ્નપત્ર એરેન્જ કરવા કહ્યું હતું. 29 એપ્રિલે યશ યાદવે ફિઝિક્સ, કેમેસ્ટ્રી અને બાયોલોજીના પ્રશ્ન પત્ર ટેલીગ્રામ દ્વારા PDF ફોર્મેટમાં આપ્યા હતા. માંગીલાલે પ્રશ્નપત્ર મેળવ્યા બાદ તેની પ્રિન્ટ લઇને પોતાના પુત્ર અમન બિવાલ, સંબંધીઓ અને બીજા જાણકાર લોકોને આપ્યું હતું.

મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે, 3 મેએ નીટની પરીક્ષાનું પ્રશ્નપત્ર લીક થયાના આરોપો બાદ આ પરીક્ષાને રદ કરવામાં આવી હતી. કેન્દ્ર સરકારે આ ઘટનામાં CBI તપાસના આદેશ આપ્યા હતા.

