જમ્મૂ-કાશ્મીરમાં 30 વર્ષમાં પ્રથમવાર 'ટેરર ફ્રી મંથ', એક સમયે થયા હતા 4 હજારથી વધારે મૃત્યુ
2026ના પ્રથમ પાંચ મહિનામાં આતંકવાદી સંંબંધિત ઘટનાઓમાં માત્ર 12 મૃત્યુ નોંધાયા
Published : May 31, 2026 at 8:36 PM IST
શ્રીનગર: જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં ત્રણ દાયકાથી વધુ સમય પહેલા આતંકવાદ ફાટી નીકળ્યા પછી, પહેલી વાર મે મહિનો એક પણ આતંકવાદી હત્યા વિના પસાર થયો છે. સત્તાવાર આંકડા અનુસાર, 2026 ના પહેલા પાંચ મહિનામાં ફક્ત 12 આતંકવાદી મૃત્યુ નોંધાયા હતા.
મૃતકોમાં નવ આતંકવાદી, એક સુરક્ષા દળનો કર્મચારી, શંકાસ્પદ ઓળખ ધરાવતો એક સ્થાનિક વ્યક્તિ અને એક અજાણ્યો વ્યક્તિનો સમાવેશ થાય છે. આ વર્ષે કોઈ નાગરિક મૃત્યુ નોંધાયું નથી. ETV ભારત દ્વારા મેળવેલા જમ્મુ અને કાશ્મીર પોલીસના ડેટા અનુસાર, મે 2000 માં જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં 288 આતંકવાદી મૃત્યુ થયા હતા. મે 2001માં આ આંકડો વધીને 300 થયો. આ કદાચ સંઘર્ષના સૌથી ઘાતક વર્ષોમાંનું એક હતું. તે સમયે, લગભગ દરરોજ હત્યાઓ થતી હતી, જેમાં ખાડી અને જમ્મુના કેટલાક ભાગોમાં મોટી સંખ્યામાં નાગરિકો, આતંકવાદીઓ અને સુરક્ષા કર્મચારીઓ માર્યા ગયા હતા.
ડેટા દર્શાવે છે કે મે મહિનો સમગ્ર સંઘર્ષ દરમિયાન હિંસક રહ્યો. જો કે, વર્ષો વિતવાની સાથે તેની તીવ્રતા ધીમે ધીમે ઓછી થતી ગઈ. મે મહિનામાં આતંકવાદ સંબંધિત હત્યાઓની સંખ્યા 2002 માં 288, 2003 માં 241, 2004 માં 195, 2005 માં 188 અને 2006 માં 140 હતી. 2007 માં જાનહાનિની સંખ્યા ઘટીને આશરે 59 અને 2008 માં 39 થઈ ગઈ. 2009 માં મે મહિનામાં 27, 2010 માં 43, 2011 માં 19 અને 2012 માં 13 હત્યાઓ થઈ હતી. આતંકવાદનું સ્વરૂપ બદલાતું ગયું અને સમયાંતરે સ્થાનિક ભરતી વધતી ગઈ તેમ આ સંખ્યામાં પછીના વર્ષોમાં ફેરફાર થતો રહ્યો.
2013માં, મે મહિનામાં આશરે 18 હત્યાઓ થઈ હતી, ત્યારબાદ 2014માં 10 અને 2015માં 16 હત્યાઓ થઈ હતી. 2016ની અશાંતિ પછી હિંસા ફરી વધી હતી, તે વર્ષે મે મહિનામાં આશરે 27 લોકો માર્યા ગયા હતા. 2017, 2018 અને 2019માં, દર વર્ષે મે મહિનામાં 37 હત્યાઓ નોંધાઈ હતી. આ વલણ પછીના વર્ષોમાં ફરી ઉલટું પડ્યું. મે મહિનામાં મૃત્યુની સંખ્યા 2020માં 28, 2021માં 16, 2022માં 38, 2023માં 14, 2024માં સાત અને 2025માં 43 હતી. આ વર્ષે, આ આંકડો શૂન્ય થઈ ગયો છે.
સુરક્ષા અધિકારીઓ માને છે કે આ સતત આતંકવાદ વિરોધી કામગીરી, સુધારેલ ગુપ્તચર સંકલન અને સ્થાનિક આતંકવાદી ભરતીમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થવાને કારણે છે. એક વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીએ નામ ન આપવાની શરતે જણાવ્યું હતું કે, વર્તમાન પરિસ્થિતિ આતંકવાદી નેટવર્ક પર વર્ષોથી સતત દબાણનું પરિણામ છે. તેમણે કહ્યું, "આતંકવાદી જૂથો માટે સમર્થન માળખું નોંધપાત્ર રીતે નબળું પડી ગયું છે. ભરતીની સંખ્યા ઐતિહાસિક રીતે નીચી સપાટીએ છે અને સુરક્ષા એજન્સીઓએ સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં ઉચ્ચ કામગીરીનો ટેમ્પો જાળવી રાખ્યો છે." એક વરિષ્ઠ સૈન્ય અધિકારી, જેમને મીડિયા સાથે વાત કરવા માટે અધિકૃત કરવામાં આવ્યા ન હતા, તેમણે કહ્યું કે આજે જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં સુરક્ષા વાતાવરણ બે દાયકા પહેલા કરતા સંપૂર્ણપણે અલગ છે.
તેમણે કહ્યું, "આતંકવાદને ખીલવા દેતી એકંદર ઇકો સિસ્ટમ નોંધપાત્ર રીતે સંકોચાઈ ગઈ છે. ઘૂસણખોરી વધુ મુશ્કેલ બની ગઈ છે, અને સુરક્ષા દળો આતંકવાદી જૂથોને જમીન પર તેમની ક્ષમતાઓ ફરીથી સ્થાપિત કરતા અટકાવવામાં સક્ષમ રહ્યા છે."
વાર્ષિક જાનહાનિના આંકડાઓ પર નજર કરીએ તો આ ઘટાડો વધુ સ્પષ્ટ થાય છે. જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં 2000 માં આતંકવાદ સંબંધિત 2,799 મૃત્યુ નોંધાયા હતા. 2001 માં આ આંકડો વધીને 4,011 થયો, જે બળવા દરમિયાન સૌથી વધુ વાર્ષિક મૃત્યુઆંક હતો. ફક્ત તે વર્ષે જ 1,000 થી વધુ નાગરિકો, 628 સુરક્ષા કર્મચારીઓ અને 2,345 આતંકવાદીઓ માર્યા ગયા હતા. સંઘર્ષના શરૂઆતના વર્ષોમાં વાર્ષિક જાનહાનિ 3,000 થી વધુ રહી, ત્યારબાદ તેમાં ધીમે ધીમે ઘટાડો થયો. 2002 માં, આ આંકડો 3,098, 2003 માં 2,507, 2004 માં 1,789 અને 2005 માં 1,717 હતો. આ ઘટાડો આગામી દાયકામાં પણ ચાલુ રહ્યો.
2006માં આતંકવાદ સંબંધિત હત્યાઓની સંખ્યા ઘટીને 1125, 2007માં 744, 2008માં 538, 2009માં 373, 2010માં 361 અને 2011માં 181 થઈ ગઈ. 2021 સુધીમાં, વાર્ષિક મૃત્યુ દર ઘટીને લગભગ 121 થઈ ગયો હતો. ત્યારબાદ 2013, 2014 અને 2016માં હિંસામાં થોડો વધારો થયો, જેમાં અનુક્રમે 172, 189 અને 175 હત્યાઓ થઈ. સ્થાનિક બળવાના પુનરુત્થાનને કારણે 2016માં જાનહાનિનો આંક 267, 2017માં 357 અને 2018માં 452 થયો. જોકે, ત્યારથી હિંસામાં સતત ઘટાડો થયો છે. 2019માં વાર્ષિક મૃત્યુઆંક 283, 2020માં 321, 2021માં 274 અને 2022માં 253 હતો. આ સંખ્યા 2023માં ઘટીને 134 અને 2024માં 127 થઈ જશે. 2025ના અંત સુધીમાં, વાર્ષિક મૃત્યુઆંક ઘટીને 121 થઈ જશે. 2026ના પ્રથમ પાંચ મહિનામાં આતંકવાદ વિરોધી યુગમાં અત્યાર સુધીના સૌથી ઓછા મૃત્યુ નોંધાયા છે.
શ્રેણીવાર આંકડા આ પરિવર્તનની તીવ્રતા દર્શાવે છે. 2001માં 1024 નાગરિકો માર્યા ગયા હતા, જ્યારે 2026માં આતંકવાદ સંબંધિત કોઈપણ ઘટનામાં કોઈ નાગરિક માર્યો ગયો ન હતો. સુરક્ષા દળના જાનહાનિ 2001માં 628 થી ઘટીને આ વર્ષે એક થઈ ગઈ છે. આતંકવાદીઓ દ્વારા માર્યા ગયેલા લોકોની સંખ્યા 2345 થી ઘટીને નવ થઈ ગઈ છે. અધિકારીઓ કહે છે કે ખતરો સંપૂર્ણપણે નાબૂદ થયો નથી અને આતંકવાદને પુનર્જીવિત કરવાના પ્રયાસો ચાલુ છે. ભલે આપણે મે મહિનામાં શૂન્ય હત્યાઓ વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ, સુરક્ષા દળો પ્રદેશના કેટલાક વિસ્તારોમાં ઘેરાબંધી અને શોધખોળ કામગીરીમાં રોકાયેલા છે.
