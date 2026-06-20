ISBના રામોજી રાવ ઓડિટોરિયમમાં પહેલો કાર્યક્રમ યોજાયો, નિવૃત્ત સૈનિકોએ રામોજી રાવને યાદ કર્યા
ડૉ. રેડ્ડીના સહ-અધ્યક્ષ અને રામોજી ગ્રુપના સીએમડી ચેરુકુરી કિરણે રામોજી રાવના સંઘર્ષો અને સિદ્ધાંતો સાથે જોડાયેલા ઘણા રસપ્રદ રહસ્યો જાહેર કર્યા.
Published : June 20, 2026 at 7:28 AM IST
હૈદરાબાદ: ઇન્ડિયન સ્કૂલ ઓફ બિઝનેસ (ISB) એ રામોજી ગ્રુપ ઓફ કંપનીઝના સ્થાપક સ્વર્ગસ્થ રામોજી રાવના નામ પરથી ઓડિટોરિયમમાં પોતાનો પહેલો કાર્યક્રમ યોજ્યો હતો. રામોજી ફાઉન્ડેશને ઓડિટોરિયમને ₹30 કરોડનું ભંડોળ પૂરું પાડ્યું હતું, અને તેમાં 450 વિદ્યાર્થીઓને સમાવવા માટે વિશ્વ કક્ષાની સુવિધાઓ છે.
રામોજી ફાઉન્ડેશન અને ISB દ્વારા સંયુક્ત રીતે આયોજિત આ કાર્યક્રમમાં ભારતના પ્રથમ મહિલા સિમ્ફની બેન્ડ, "સુરંજલી સંગીત વિભાવરી" દ્વારા પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું. રામોજી ગ્રુપના પરિવારના સભ્યો, ISBના સ્થાપક અધ્યક્ષ, પ્રોફેસર જી.વી. પ્રસાદ, અને ઉદ્યોગપતિ જી.વી. પ્રસાદ અને યુએસ કોન્સ્યુલ જનરલ લૌરા વિલિયમ્સે ખાસ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી હતી.
રામોજી ઓડિટોરિયમ ખાતે આયોજિત આ પ્રથમ કાર્યક્રમ દરમિયાન, ISBના સ્થાપક રજત ગુપ્તાએ રામોજી ગ્રુપ ઓફ કંપનીઝના અધ્યક્ષ ચેરુકુરી કિરણનું સન્માન કર્યું હતું. રજત ગુપ્તા અને જી.વી. પ્રસાદે તેમને સ્મૃતિચિહ્ન અર્પણ કર્યું હતું. આ પ્રસંગે ISB ના સ્થાપક રજત ગુપ્તાએ રામોજી રાવની તુલના "સ્વ-પ્રકાશિત દીવો" (એક સ્વ-પ્રકાશિત વ્યક્તિ) સાથે કરી અને તેમના પ્રત્યે ઊંડો આદર વ્યક્ત કર્યો.
ચેરમેન સી. કિરણે સમજાવ્યું કે રામોજી રાવ ક્યારેય ફક્ત પરંપરાગત કે પાઠ્યપુસ્તક શિક્ષણ પર આધાર રાખતા નહોતા. તેમણે યાદ કર્યું કે રામોજી રાવ હંમેશા કહેતા હતા કે, "તમે જ્યાં પણ અભ્યાસ કરો છો, પણ શીખો રામોજી યુનિવર્સિટીમાંથી." CMD એ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે જો ISB સ્વીકારે તો તેઓ પોતે પણ તેમાં અભ્યાસ કરવા તૈયાર હશે.
રામોજી ગ્રુપના CMD એ કહ્યું, "મારા પિતા (રામોજી રાવ) એક મેનેજમેન્ટ વિચારક હતા જે બોક્સની બહાર વિચારતા હતા. તેઓ ક્યારેય પરંપરાગત કે પાઠ્યપુસ્તક શિક્ષણમાં માનતા નહોતા. તેઓ ડેલ કાર્નેગી અને પીટર ડ્રકર જેવા મહાન લેખકોના ઉત્સાહી વાચક હતા. ભલે તેમને પરંપરાગત મેનેજમેન્ટ શિક્ષણમાં બહુ વિશ્વાસ ન હતો... તેમણે તેમના જીવનના છેલ્લા દિવસ સુધી મેનેજમેન્ટના સિદ્ધાંતોનું પાલન કર્યું. મને આશા છે કે થોમસ શ્મિધેની સેન્ટર અને પ્રોફેસર કેવિલ દ્વારા શરૂ થયેલ ISB સાથેનો અમારો સંબંધ ભવિષ્યમાં વધુ મજબૂત બનશે."
આ કાર્યક્રમમાં બોલતા, જી.વી. ISB ના એક્ઝિક્યુટિવ બોર્ડના સભ્ય અને ડૉ. રેડ્ડીઝ લેબ્સના સહ-અધ્યક્ષ અને એમડી પ્રસાદે જણાવ્યું હતું કે રામોજી રાવનું જીવન અત્યંત પ્રેરણાદાયક હતું. પ્રસાદ યાદ કરે છે, "રામોજી રાવના શરૂઆતના દિવસો યાદ કરીને... તેમણે B.Sc. રસાયણશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કર્યો હતો. તેમણે સિરિસ નામની ફાર્માસ્યુટિકલ કંપનીમાં નોકરી માટે પ્રયાસ કર્યો, જે હવે અસ્તિત્વમાં નથી. અમારા સ્થાપક, અંજી રેડ્ડીએ પણ તે જ કંપનીમાં નોકરી માટે પ્રયાસ કર્યો હતો."
રામોજી રાવ ફક્ત બુકી મેનેજમેન્ટ કુશળતા ધરાવતા લોકો પર આધાર રાખતા ન હતા. તેમણે ફક્ત એવા લોકોને જ નોકરી પર રાખ્યા હતા જેઓ તેમની સાથે લાંબા સમય સુધી મુસાફરી કરવા તૈયાર હતા. "તેઓ લાંબા કાર્યકાળ (વફાદારી), નવી વસ્તુઓ શીખવાની તૈયારી અને કાર્ય સાથે આગળ વધવાની કદર કરતા હતા." - જી.વી. પ્રસાદ, સભ્ય, ISB એક્ઝિક્યુટિવ બોર્ડ
આ પછી, ભારતના પ્રથમ સંપૂર્ણપણે મહિલા વાદ્ય સિમ્ફની બેન્ડ, 'સુરંજલિ'નો સંગીત જાદુ ફેલાવા લાગ્યો. શાસ્ત્રીય સૂરો અને આધુનિક સૂરનું આ ઉત્કૃષ્ટ મિશ્રણ પ્રેક્ષકોના હૃદયને સ્પર્શી ગયું. કાર્યક્રમના અંતે, રામોજી રાવના પરિવારના સભ્યોએ 'સુરંજલિ' જૂથના તમામ કલાકારોને વીણાના અદ્ભુત અને અનોખા પ્રદર્શન માટે સન્માનિત કર્યા.