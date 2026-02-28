3 માર્ચે વર્ષ 2026નું પ્રથમ પૂર્ણ ચંદ્રગ્રહણ, જાણો ભારતમાં ક્યાં અને ક્યારે જોવા મળશે 'બ્લડ મૂન'?
વર્ષ 2026નું પહેલું પૂર્ણ ચંદ્રગ્રહણ 3 માર્ચે, ભારતમાં નરી આંખે જોવા મળશે આ દુર્લભ ખગોળીય ઘટના
Published : February 28, 2026 at 11:58 AM IST
હૈદરાબાદ: વર્ષ 2026નું પહેલું પૂર્ણ ચંદ્રગ્રહણ 3 માર્ચ, 2026ના રોજ થવા જઈ રહ્યું છે. વર્ષની આ પ્રથમ ખગોળીય ઘટનાનો નજારો ખૂબ જ શાનદાર હશે. ભારતમાં, આ ઘટના ચંદ્રગ્રહણ તરીકે જાણીતી છે, અને તેને ખુલ્લી આંખોથી જોઈ શકાશે. જોકે, તેને જોવા માટે આકાશ સ્વચ્છ હોવું જોઈએ અને તેને જોવા માટે થોડી શાંત પળની જરૂર છે.
ચંદ્રગ્રહણ ક્યારે થાય છે
તમારી જાણ ખાતર જણાવી દઈએ કે ચંદ્રગ્રહણ ત્યારે થાય છે, જ્યારે પૃથ્વી, સૂર્ય અને ચંદ્રની વચ્ચે આવી જાય છે, જેના કારણે પૃથ્વીનો પડછાયો ચંદ્રની સપાટી પર પડે છે. આ દરમિયાન, ચંદ્ર ધૂંધળો દેખાઈ શકે છે અથવા લાલ રંગનો થઈ શકે છે.
આ લાલ રંગના ચંદ્રને લોકો 'બ્લડ મૂન' તરીકે ઓળખે છે. ખાસ વાત એ છે કે દુનિયાભરમાં દર વર્ષે થોડી વખત ચંદ્રગ્રહણ થાય છે. પરંતુ, આ આખા ભારતમાં દેખાતા નથી, જે આ ખાસ ઘટનાને ખાસ બનાવે છે.
ભારતમાં ચંદ્રગ્રહણનો સમય ક્યારે છે
- ટાઇમ એન્ડ ડેટ પર ઉપલબ્ધ ડેટા અનુસાર, ભારતીય પ્રમાણભૂત સમય (IST) માં ગ્રહણનો સમય આ પ્રમાણે છે:
- પેનમ્બ્રલ તબક્કાની શરૂઆત: સાંજે 4:58 વાગ્યે
- પૂર્ણતાની શરૂઆત: સાંજે 4:58 વાગ્યે
- પૂર્ણતાનો અંત: સાંજે 5:32 વાગ્યે
- પેનમ્બ્રલ તબક્કાનો અંત: સાંજે 7:53 વાગ્યે
ધ્યાનમાં રાખવા જેવી એક મહત્વપૂર્ણ વાત એ છે કે ભારતના મોટાભાગના ભાગોમાં, ગ્રહણ દરમિયાન ચંદ્રોદય થઈ રહ્યો હશે. આનો અર્થ એ છે કે લોકો ફક્ત તેનો અંતિમ ભાગ જ જોઈ શકશે. સૌથી વધુ ધ્યાન આપવા લાયક ફેરફારો સૂર્યાસ્તની આસપાસ જોવા મળશે, અને ગ્રહણનો દેખાતો ભાગ લગભગ 20 મિનિટ સુધી રહેશે. સારી વાત એ છે કે આ ગ્રહણ જોવા માટે તમારે મોડે સુધી જાગવાની જરૂર નથી. ફક્ત સાંજે તમારા ઘરની છત પર જાઓ અને ચંદ્રને ઉગતો જોવા પૂર્વ દિશા તરફ જુઓ.
કયા શહેરોમાં ચંદ્રગ્રહણ દેખાશે
ભારતના મોટાભાગના ભાગોમાં ચંદ્ર ઉગે ત્યારે માત્ર આંશિક ગ્રહણ દેખાશે, પરંતુ ઉત્તર-પૂર્વના ઘણા શહેરોમાં પૂર્ણ ગ્રહણ દેખાય તેવી અપેક્ષા છે. આ વિસ્તારોમાં, ગ્રહણ દરમિયાન કોઈક સમયે ચંદ્ર સંપૂર્ણપણે પૃથ્વીના પડછાયાથી ઢંકાઈ જશે. જે શહેરોમાં 100 ટકા ધુમ્મસ છાયું રહેવાની અપેક્ષા છે, તેમાં ડિબ્રુગઢ (આસામ), દિસપુર (આસામ), ગુવાહાટી (આસામ), ઈટાનગર (અરુણાચલ પ્રદેશ), શિલાંગ (મેઘાલય)નો સમાવેશ થાય છે.
મળતી માહિતી અનુસાર, આ વિસ્તારોમાં, બપોરે સંપૂર્ણ રીતે વાદળ છાયા રહેવાની અપેક્ષા છે અને આ ધુમ્મસ સાંજ સુધી ચાલુ રહી શકે છે, અને શહેર પ્રમાણે સૌથી વધુ વાદળો સાંજના 5:10 થી 5:25 (IST) વચ્ચે છાયેલા રહેશે.
ચંદ્રગ્રહણ કેવી રીતે જોઈ શકાય
આ ચંદ્રગ્રહણ જોવું ખૂબ જ સરળ છે, અને તેના માટે તમારે કોઈ ખાસ સાધનની જરૂર નથી. સૂર્યગ્રહણથી વિપરીત, ચંદ્રગ્રહણ જોવા માટે તમારે કોઈ ખાસ ચશ્માની જરૂર હોતી નથી. જો તમારી પાસે દૂરબીન હોય, તો તમે વધુ સારો નજારો જોઈ શકો છો, પરંતુ આ જરૂરી નથી. તેને જોવા માટે તમારે એવી જગ્યા શોધવી પડશે, જ્યાંથી તમે પૂર્વ ક્ષિતિજ સાફ જોઈ શકો. જો આકાશ સ્વચ્છ હશે, તો તમે ચંદ્રના રંગ અને ચમકમાં ફેરફાર જોશો.
3 માર્ચ, 2026નું પૂર્ણ ચંદ્રગ્રહણ ભારતમાં ઘણા લોકો માટે એક ટૂંકો અનુભવ હોઈ શકે છે, પરંતુ તે યાદ અપાવે છે કે ક્યારેક જીવનની સૌથી સુંદર વસ્તુઓ માટે ઉપર તરફ જોવા સિવાય બીજું કંઈ જરૂરી હોતું નથી.
