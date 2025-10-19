ગુજરાતથી કાશ્મીર પહોંચી મીઠું ભરેલી પહેલી માલગાડી, માલ પરિવહનની સેવામાં નવો કીર્તિમાન
ભારતીય રેલવેના ઈતિહાસમાં એવું પ્રથમ વખત બન્યું જ્યારે ગુજરાતના ખારાઘોડા સ્ટેશનથી 1,350 ટન ઔદ્યોગિક મીઠું ભરેલી માલગાડી અનંતનાગ સ્ટેશન પર પહોંચી.
હૈદરાબાદ: જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં એક ઐતિહાસિક દિવસ બનતો જોવા મળ્યો, જ્યારે ગુજરાતના ખારાઘોડા (KOD) સ્ટેશનથી 1,350 ટન ઔદ્યોગિક મીઠાની પ્રથમ ટ્રેન શિપમેન્ટ અનંતનાગ (ANT) સ્ટેશન પર પહોંચી.
આવું પ્રથમ વાર બન્યું છે, જ્યારે ઔદ્યોગિક મીઠાની સીધી માલગાડી દ્વારા કાશ્મીરમાં પરિવહન કરવામાં આવ્યું છે. આ માલગાડીનું આગમન ખીણમાં માલ પરિવહનમાં એક નવો અધ્યાય છે, જે ફક્ત સમય જ બચાવતો નથી પરંતુ માર્ગ પરિવહન પર નિર્ભરતા અને ખર્ચ બંને ઘટાડે છે.
રેલ્વે મંત્રાલયની આ પહેલને ખીણમાં ઔદ્યોગિક પ્રવૃત્તિને પ્રોત્સાહન આપવાની દિશામાં એક મોટું પગલું માનવામાં આવી રહ્યું છે. પહેલાં, આવા માલનું પરિવહન ટ્રક અથવા રોડ દ્વારા કરવામાં આવતું હતું, જેમાં ઘણા દિવસો લાગતા હતા. હવે, રેલના ઉપયોગથી, આ યાત્રા ખૂબ ઓછા સમયમાં પૂર્ણ થાય છે, જેનાથી વેપારની ગતિમાં નોંધપાત્ર સુધારો થાય છે.
આ દરમિયાન, રેલ રાજ્યમંત્રી રવનીત સિંહ બિટ્ટુએ જણાવ્યું હતું કે, કેન્દ્ર સરકાર રેલ ક્ષેત્રમાં નિકાસને પ્રોત્સાહન આપવા માટે સતત કામ કરી રહી છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે તમામ રેલ કંપનીઓ અને જાહેર ક્ષેત્રના ઉપક્રમોને ટેન્ડરમાં ભાગ લેવા અને સ્થાનિક અને વિદેશી બજારોમાં ભાગ લેવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવી રહ્યા છે. બિટ્ટુએ કહ્યું, "અમે ઇચ્છીએ છીએ કે ભારતીય રેલ્વેની મશીનરી અને કોચ અન્ય દેશોમાં નિકાસ કરવામાં આવે, જેનાથી વિદેશી હૂંડિયામણની કમાણીમાં વધારો થશે."
તેમણે જણાવ્યું હતું કે ભારત પહેલાથી જ ઘણા દેશોમાં રેલ્વે કોચ અને વેગન નિકાસ કરે છે, અને ભવિષ્યમાં આ ઓર્ડરની સંખ્યા વધશે. મંત્રીએ એમ પણ જણાવ્યું હતું કે, રેલ્વે સ્ટેશનોને આધુનિક બનાવવા માટે જાહેર-ખાનગી ભાગીદારી (PPP) મોડેલ અપનાવવામાં આવી રહ્યું છે. હાલમાં સ્ટેશનો ₹200 મિલિયનથી ₹3,000 મિલિયન સુધીના ખર્ચે વિકસાવવામાં આવી રહ્યા છે.