'પહેલા નક્કી કરો કે તમે ઇન્ડિયા ગઠબંધન સાથે છો કે નથી', કોંગ્રેસની DMKને ચેતવણી
કોંગ્રેસે કહ્યું, તે વિજયની પાર્ટી સાથે લાંબા સમય સુધી ગઠબંધન જાળવી રાખશે.
Published : May 24, 2026 at 6:36 PM IST
નવી દિલ્હી: કોંગ્રેસે રવિવારે કહ્યું કે તે તમિલનાડુમાં તાજેતરના રાજકીય ઘટનાક્રમો પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યું છે અને યોગ્ય સમયે જવાબ આપશે.
તમિલનાડુના AICC પ્રભારી ગિરીશ ચોડણકરે ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, "તમિલનાડુ રાજકીય રીતે પરિપકવ રાજ્ય છે. અમે રાજ્યમાં રાજકીય ઘટનાક્રમો પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યા છીએ. અમે યોગ્ય સમયે જવાબ આપીશું."
તેઓ DMK દ્વારા વિજય સરકાર અને કોંગ્રેસ પર કરવામાં આવેલા તાજેતરના હુમલાઓનો જવાબ આપી રહ્યા હતા. કોંગ્રેસ તાજેતરમાં મુખ્યમંત્રી સી.જોસેફ વિજયના નેતૃત્ત્વ હેઠળની ગઠબંધન સરકારમાં સામેલ થઇ છે પરંતુ તેને 2026 વિધાનસભા ચૂંટણીમાં DMKના સહયોગી તરીકે ચૂંટણી લડી હતી, જ્યારે પાર્ટીના એક વર્ગનું માનવું હતું કે TVK સાથે ગઠબંધન થવું જોઇએ.
વિજયની TVKને કોંગ્રેસનું સમર્થન ત્યારે જાહેર કરવામાં આવ્યું જ્યારે નવોદિત પાર્ટીએ DMK અને AIADMK જેવી મોટી દ્રવિડ પાર્ટીઓને ચોંકાવતા 234 વિધાનસભા બેઠકમાંથી 107 બેઠક જીતી હતી. પાંચ કોંગ્રેસના ધારાસભ્યમાંથી બે, રાજેશ કુમાર અને પી વિશ્વનાથન હવે મંત્રી છે.
કોંગ્રેસે અગાઉ દૂરંદેશી દર્શાવી હતી કે પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને DMKના પ્રમુખ એમકે સ્ટાલિન છ મહિના સુધી વિજય સરકાર પર નિશાન નહીં સાધે પરંતુ લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીની હાજરીમાં મુખ્યમંત્રીના શપથ ગ્રહણ સમારંભના કેટલાક દિવસ બાદ જ તેમનું આક્રમક વલણ સામે આવ્યું હતું.
થોડા દિવસો પહેલા, સ્ટાલિને TVK પર નિશાન સાધતા કહ્યું હતું કે નવી પાર્ટીએ જનાદેશ મુખ્યત્વે સોશિયલ મીડિયા અભિયાનને કારણે જીત્યો છે અને તેને જમીની સ્તર પર નામમાત્ર કામ કર્યું છે.
શનિવારે, સ્ટાલિનના પુત્ર ઉદયનિધિ, જે હવે રાજ્ય વિધાનસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા અને DMK યુવા વિંગના પ્રમુખ છે, તેમણે કોંગ્રેસ પર તેના પૂર્વ સાથી સાથે દગો કરવાો આરોપ લગાવ્યો હતો. ચોડંકરે કહ્યું, "અમે ધર્મનિરપેક્ષ સરકારના પક્ષમાં જનાદેશનું સન્માન કરવા માટે TVKને ટેકો આપ્યો હતો. વિજય સરકારમાં જોડાવું અમારા માટે એક ઐતિહાસિક ઘટના હતી, કારણ કે અમે 59 વર્ષ પછી સત્તામાં પાછા ફર્યા છીએ. સરકારે વિશ્વાસ મત જીત્યો છે અને કામ કરી રહી છે."
કોંગ્રેસના આંતરિક સૂત્રોએ DMKના હુમલાઓને ઓછું મહત્ત્વ આપતા કહ્યું કે પ્રાદેશિક પક્ષ ઇન્ડિયા ગઠબંધનના સભ્ય છે, જે કેન્દ્રીય સ્તરે NDA સામે ચૂંટણી લડે છે પરંતુ તેમણે એમ પણ કહ્યું કે સ્ટાલિન અને ઉદયનિધિ બંનેની ટિપ્પણીઓ સત્તા ગુમાવ્યા પછી તેમની હતાશા દર્શાવે છે.
AICCના અધિકારી ચેલા કુમારે ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, "તેઓ હતાશામાં કામ કરી રહ્યા છે. ચૂંટણી પહેલા અમે ઇન્ડિયા ગઠબંધન માટે જૂના જોડાણમાં રહ્યા હતા. હવે DMKએ નક્કી કરવાનું છે કે શું તે કેન્દ્રમાં ભાજપ સામે લડનારા બ્લોકમાં રહેવા માંગે છે કે નથી માંગતા."
વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા, સીટ-શેરિંગ ફોર્મ્યુલાને લઈને કોંગ્રેસ અને DMK વચ્ચેના સંબંધો વણસ્યા હતા, જેનાથી કોંગ્રેસ નાખુશ હતી. કોંગ્રેસે 39 બેઠકો અને સત્તા-શેરિંગની માંગણી કરી હતી, પરંતુ DMK 2021માં 25 બેઠકોથી વધુ માત્ર 28 બેઠકો માટે સંમત થઈ હતી, અને સત્તા-શેરિંગ પ્રસ્તાવને નકારી કાઢ્યો હતો. 2021માં, કોંગ્રેસે ફક્ત 18 બેઠકો જીતી હતી.
કોંગ્રેસના આંતરિક સૂત્રોએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે DMK-TVKનું સમર્થ કરવા માટે કોંગ્રેસ પર પ્રહાર કરી રહી હતી પરંતુ ખુદ ત્રિશંકુ વિધાનસભાના પરિણામ બાદ સરકારની રચના માટે AIADMK સાથે ગઠબંધન કરવાની શક્યતા શોધી રહ્યું હતું.
ચેલા કુમારે કહ્યું, "ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન, DMKએ AIADMK પર પ્રહાર કર્યા હતા પરંતુ ભાજપના ઇારે કામ કરીને સત્તા મેળવવા અને વિજયને મુખ્યમંત્રી બનતા રોકવા માટે તેમની સાથે ગઠબંધનનો પ્રયાસ કર્યો હતો પરંતુ કોંગ્રેસે વિજયનું સમર્થન કર્યું જેનાથી DMKના સપના ચકનાચૂર થઇ ગયા હતા."
AICCના અધિકારીએ કહ્યું કે, કોંગ્રેસે દક્ષિણ રાજ્યમાં ધર્મનિરપેક્ષ સરકાર સ્થાપિત કરવાનો સંકલ્પ લીધો છે અને જો DMK કોંગ્રેસને નિશાન બનાવવાનું ચાલુ રાખશે તો તે મતદારો સમક્ષ ખુલ્લી પડી જશે.
ચેલા કુમારે કહ્યું, "DMKના નેતાઓ સસ્તા આરોપો લગાવી રહ્યા છે. આપણે તે સ્તરે ન આવી શકીએ પરંતુ જો તેઓ કોંગ્રેસને નિશાન બનાવવાનું ચાલુ રાખશે, તો તેઓ પરિવર્તન માટે મતદાન કરનારાઓમાં ખુલ્લા પડી જશે. નવી સરકાર પરિસ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કરવામાં વ્યસ્ત છે અને ટૂંક સમયમાં રાજ્યને આગળ વધારવા માટે એક કાર્ય યોજના સાથે આવશે."
કોંગ્રેસના આંતરિક સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે પાર્ટી ભવિષ્યની તમામ ચૂંટણીઓ માટે TVK સાથે લાંબા ગાળાના જોડાણ પર વિચાર કરી રહી છે, જેમાં સ્થાનિક સંસ્થાઓની ચૂંટણીઓ, 2029ની લોકસભાની ચૂંટણીઓ અને રાજ્યસભાની ચૂંટણીઓનો પણ સમાવેશ થાય છે.
