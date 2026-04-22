પહેલગામ આતંકી હુમલાની પ્રથમ વર્ષગાંઠ, PM મોદી સહિતના નેતાઓએ શ્રદ્ધાંજલિ આપી
PM મોદીએ પહેલગામ આતંકવાદી હુમલાના પીડિતોના પરિવારો પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરી અને આ દુઃખની ઘડીમાં રાષ્ટ્રીય એકતાની ખાતરી આપી.
Published : April 22, 2026 at 10:43 AM IST
નવી દિલ્હી: આજે જમ્મુ અને કાશ્મીરના પહેલગામમાં થયેલા આતંકવાદી હુમલાની પહેલી વર્ષગાંઠ છે. ગયા વર્ષે આ દિવસે પાકિસ્તાન સમર્થિત આતંકવાદીઓએ ધર્મના આધારે લોકોને નિશાન બનાવીને 26 નિર્દોષ પ્રવાસીઓની ગોળી મારીને હત્યા કરી નાખી હતી. આતંકીઓના આ ક્રૂર કૃત્યથી દેશને આઘાત લાગ્યો હતો. વિશ્વભરના નેતાઓએ આ બર્બરતાની ટીકા કરી હતી. ભારતીય સેનાએ આતંકવાદ વિરૂદ્ધ ઓપરેશન સિંદૂર અભિયાન ચલાવીને જડબાતોડ જવાબ આપ્યો હતો.
આજે, આ પ્રથમ વર્ષગાંઠ પર વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથ સિંહ, કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ સહિતના કેટલાક મોટા નેતાઓએ પીડિતોને યાદ કરી તેમણે શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી.
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ બુધવારે પહેલગામ આતંકવાદી હુમલાના પીડિતોને યાદ કર્યા હતા. આ ક્રૂર હત્યાકાંડની પ્રથમ વર્ષગાંઠ પર તેમણે કહ્યું કે, ભારત ક્યારેય કોઇપણ પ્રકારના આતંકવાદ સામે ઝૂકશે નહીં. પીએમ મોદીએ પીડિતોના પરિવારો પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરી અને આ દુ:ખના સમયમાં રાષ્ટ્રીય એકતાનો વિશ્વાસ અપાવ્યો હતો.
સાથે જ વડાપ્રધાન મોદીએ ભારતના આ દૃઢ નિર્ધારનો પણ પુનરોચ્ચાર કર્યો કે ભારત ક્યારેય આતંકવાદ સામે ઝૂકશે નહીં કે તેમના મનસુબાઓને સફળ થવા દેશે નહીં. તાજેતરના વર્ષોમાં નાગરિકોને નિશાન બનાવતી આ સૌથી ક્રૂર ઘટનાઓમાંની એક હતી.
સોશિયલ મીડિયા સાઇટ X પરની એક પોસ્ટમાં, PM મોદીએ કહ્યું, "ગયા વર્ષે આજના દિવસે પહેલગામમાં થયેલા ક્રૂર આતંકવાદી હુમલામાં જીવ ગુમાવનારા નિર્દોષ લોકોને યાદ કરી રહ્યો છું, તેમને ક્યારેય ભૂલી શકાશે નહીં. મારી સંવેદનાઓ આ મુશ્કેલ સમયનો સામનો કરી રહેલા પીડિતોના પરિવારો સાથે છે."
Remembering the innocent lives lost in the gruesome Pahalgam terror attack on this day last year. They will never be forgotten. My thoughts are also with the bereaved families as they cope with this loss.— Narendra Modi (@narendramodi) April 22, 2026
As a nation, we stand united in grief and resolve. India will never bow to…
વડાપ્રધાને વધુમાં કહ્યું, "એક રાષ્ટ્ર તરીકે, આપણે દુ:ખ અને સંકલ્પમાં સાથે છીએ. ભારત ક્યારેય કોઇપણ આતંકવાદ સામે ઝૂકશે નહીં. આતંકવાદીઓના નાપાક ઇરાદા ક્યારેય સફળ નહીં થાય." આ પહેલા ભારતીય સેનાએ સોશિયલ મીડિયા પર ચેતવણી જાહેર કરતા કહ્યું હતું કે રાષ્ટ્ર સામેની કોઇપણ હિંમતનો યોગ્ય જવાબ આપવામાં આવશે.
X પરની એક પોસ્ટમાં, સેનાએ કહ્યું, "ભારત વિરુદ્ધ કરવામાં આવેલા કૃત્યોનો જવાબ ચોક્કસ મળશે. ન્યાય જરૂર મળશે." સેનાએ "ઓપરેશન મહાદેવ" દર્શાવતી એક તસવીર પણ શેર કરી છે જેમાં લાલ રંગમાં ટેગલાઇન લખેલી હતી, 'આ તો માત્ર સમયની વાત હતી.' આ ટેગલાઇન હુમલામાં સામેલ આતંકવાદીઓને પકડવા માટે ચલાવવામાં આવેલા સઘન અભિયાન અને તેમણે ઠાર મારવાની કાર્યવાહી તરફ ઇશારો કરે છે.
22 એપ્રિલના પહેલગામ હુમલા પછી તરત જ "ઓપરેશન મહાદેવ" શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. તેમાં દાચીગામ/મહાદેવ રિજ નજીકના મુશ્કેલ હિમાલયી પ્રદેશમાં મોટાપાયે તપાસ અભિયાન ચલાવવામાં આવ્યું હતું જેના પરિણામે ત્રણ મુખ્ય આતંકવાદીઓને ઠાર મારવામાં આવ્યા હતા. ભારતીય સેનાએ 93 દિવસ સુધી 300 વર્ગ કિલોમીટર કરતા વધુ ખતરનાક વિસ્તારની તપાસ કરી હતી અને અંતે આતંકવાદીઓને ઠાર માર્યા હતા.
આ ઘટનાની વર્ષગાંઠના એક દિવસ પહેલા, ભારતીય સેનાએ ન્યાય પ્રત્યેની પોતાની પ્રતિબદ્ધતાનો પુનરોચ્ચાર કર્યો અને કડક ચેતવણી આપી કે, 'માનવતાની સીમાઓ'નું કોઇપણ ઉલ્લંઘનનોનિર્ણાયક જવાબ આપવામાં આવશે.
ભારતીય સેનાએ તેના X હેન્ડલ પર એક કડક શબ્દોમાં લખેલી પોસ્ટમાં કહ્યું, "જ્યારે માનવતાની મર્યાદાઓ ઓળંગવામાં આવે છે, ત્યારે પ્રતિભાવ નિર્ણાયક હોય છે. ન્યાય મળે છે. ભારત એકજુટ છે." આ પોસ્ટ સાથે એક વિજ્યુઅલ મેસેજ પણ લખવલામાં આવ્યો હતો જેમાં લખ્યુ હતું, "કેટલીક મર્યાદાઓ ક્યારેય ઓળંગવી ન જોઈએ."
તેમાં ભારતનો નકશો દર્શાવવામાં આવ્યો હતો જેના પર લાલ સિંદૂર પાવડરનું નિશઆન હતું, જે 'ઓપરેશન સિંદૂર' હેઠળ આતંકવાદીઓ વિરૂદ્ધ સેનાની નિર્ણાયક કાર્યવાહીનું પ્રતિક હતું. આ તસવીરમાં આ મેસેજ પણ હતો, 'ભારત ભૂલતું નથી.' જે દેશના સંકલ્પ અને એકતા દર્શાવે છે.
22 એપ્રિલ, 2025ના રોજ પહેલગામમાં આતંકવાદી હુમલો થયો હતો, જ્યારે પ્રવાસીઓને નિશાન બનાવીને કરાયેલા ક્રૂર હત્યાકાંડમાં 26 લોકો માર્યા ગયા હતા. આ હુમલો 'ધ રેજિસ્ટન્સ ફ્રન્ટ'એ કર્યો હતો, જે પાકિસ્તાન સ્થિત 'લશ્કર-એ-તૈયબા'નો જ એક ભાગ છે. હુમલાખોરોએ પીડિતોને તેમનો ધર્મ પૂછીને અલગ કર્યા હતા અને બિન-મુસ્લિમોને ઓળખવા માટે ઇસ્લામી 'કલમા' પઢવા મજબૂર કર્યા હતા.
માર્યા ગયેલાઓમાં 25 પ્રવાસીઓ અને એક સ્થાનિક ટટ્ટુ ચાલક સામેલ હતો, જેને પ્રવાસીઓને બચાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. કેટલાક પીડિત નવદંપતીઓ હતા અને કેટલાક લોકોને તેમના પરિવારની સામે જ નજીકથી ગોળી મારવામાં આવી હતી. આ હુમલાના જવાબમાં, ભારતીય સેનાએ 6 અને 7 મેએ 'ઓપરેશન સિંદૂર' હાથ ધર્યું હતું.
સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથ સિંહે પીડિતોને શ્રદ્ધાંજલિ આપી
સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથ સિંહે કહ્યું, "22 એપ્રિલ 2025ના રોજ જમ્મુ કાશ્મીરના પહેલગામમાં થયેલા કાયર આતંકવાદી હુમલામાં જીવ ગુમાવનારા નિર્દોષ લોકોને યાદ કરીને, હું તેમને હૃદયપૂર્વક શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરું છું. અમે તેમના પ્રિયજનો અને પરિવારો સાથે તેમના ઊંડા શોકમાં ઉભા છીએ. આપણે આપણા રાષ્ટ્ર પર લાગેલા ઘાવને ક્યારેય ભૂલીશું નહીં."
Remembering and paying my heartfelt tributes to the innocent people who lost their lives in the cowardly terror attack at Pahalgam in Jammu and Kashmir on 22 April 2025. We share the enduring pain of their loved ones and families. We will never forget those wounds inflicted on…— Rajnath Singh (@rajnathsingh) April 22, 2026
ભારત દાયકાઓથી સરહદ પારના આતંકવાદનો સામનો કરી રહ્યું છે, પરંતુ આજે આપણો પ્રતિભાવ મક્કમ, નિર્ણાયક અને અડગ છે. અમારા દૃઢ પગલાં દ્વારા, અમે સાબિત કર્યું છે કે આપણા લોકોને નુકસાન પહોંચાડવાનો અથવા આપણી એકતાને ખલેલ પહોંચાડવાનો કોઈપણ પ્રયાસ સંપૂર્ણ તાકાત અને સ્પષ્ટતા સાથે જવાબ આપવામાં આવશે.
અમિત શાહે પીડિતોને કર્યા યાદ
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે કહ્યું, "આજના દિવસે, આપણે ભયાનક પહેલગામ આતંકી હુમલામાં જીવ ગુમાવનારા નિર્દોષ લોકોને ગંભીરતા અને સમ્માન સાથે યાદ કરીએ છીએ. પોતાના લોકોને ગુમાવવાનું દુ:ખ અને દર્દ આજે પણ દરેક ભારતીયના દિલમાં વસેલું છે. આતંકવાદ માનવતાનો સૌથી મોટો દુશ્મન છે, જેના વિરૂદ્ધ આપણે એકજુટ થઇને લડવું પડશે અને તેને હરાવવું પડશે. ભારત આતંકવાદ અને તેને શરણ આપનારા લોકો વિરૂદ્ધ પોતાની 'ઝીરો-ટોલરન્સ' નીતિ ચાલુ રાખશે.
On this day, we solemnly remember the innocent lives we lost in the horrific Pahalgam terror attack last year. The grief and pain of losing our people still remain in the heart of every Indian. Terrorism is the greatest enemy of humanity, against which we must stand united to…— Amit Shah (@AmitShah) April 22, 2026
