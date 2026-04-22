પહેલગામ આતંકી હુમલાની પ્રથમ વર્ષગાંઠ, પરિસ્થિતિ કેવી રીતે બદલાઇ, જાણો

ભારતીય સેનાએ આ હુમલાનો બદલો 'ઓપરેશન સિંદૂર' દ્વારા લીધો હતો જેમાં પાકિસ્તાનમાં કેટલાક આતંકી ઠેકાણા અને સૈન્ય સુવિધાઓ પર સચોટ હુમલા કરવામાં આવ્યા હતા.

પહેલગામ આતંકી હુમલાના પીડિતોને પ્રથમ વર્ષગાંઠે તસવીરો દ્વારા નમન
પહેલગામ આતંકી હુમલાના પીડિતોને પ્રથમ વર્ષગાંઠે તસવીરો દ્વારા નમન (PTI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 22, 2026 at 1:59 PM IST

Updated : April 22, 2026 at 2:12 PM IST

હૈદરાબાદ: જમ્મુ કાશ્મીરના પહેલગામની બૈસરન ઘાટીમાં એક વર્ષ પહેલા આજના દિવસે જ પાકિસ્તાન સમર્થિત આતંકવાદીઓએ ક્રૂર આતંકી હુમલો કર્યો હતો. લગભગ ચારથી પાંચ હથિયાર લેસ આતંકવાદીઓએ પહેલગામની બૈસરન ઘાટી પર હુમલો કર્યો હતો અને 26 નાગરિકોની હત્યા કરી નાખી હતી.

મૃતકોમાં 25 પ્રવાસીઓ અને એક સ્થાનીક ટટ્ટુ ચાલક સામેલ હતો. પ્રત્યક્ષદર્શીઓના જણાવ્યા અનુસાર, TRFના આતંકીઓએ પીડિતોને ગોળી મારતા પહેલા તેમના ધર્મ વિશે પૂછ્યું હતું. લશ્કર-એ-તૈયબા અને તેની શાખા ધ રેઝિસ્ટન્સ ફ્રન્ટ (TRF)એ આ હુમલાની જવાબદારી લીધી હતી. પહેલગામ હુમલો જેમાં આતંકવાદીઓએ નાગરિકોને તેમના ધર્મના આધારે નિશાન બનાવ્યા હતા અને સાંપ્રદાયિક અશાંતિ ભડકાવવાનું ઇરાદાપૂર્વકનું ષડયંત્ર હતું.

પહેલગામ આતંકી હુમલાની પ્રથમ વર્ષગાંઠ પર પ્રવાસીઓ ખચ્ચર પર આનંદ માણતા જોવા મળે છે.
પહેલગામ આતંકી હુમલાની પ્રથમ વર્ષગાંઠ પર પ્રવાસીઓ ખચ્ચર પર આનંદ માણતા જોવા મળે છે. (PTI)

હુમલાની યોજના

NIAની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આ હુમલાની યોજના સાજિદ જટ્ટ અને આતંકી સંગઠન લશ્કર-એ-તૈયબા (LeT/ TRF)એ સાથે મળીને બનાવી હતી. ડ્રોન દ્વારા હથિયારોની સપ્લાય અને પ્રવાસીઓને નિશાન બનાવવાનું કામ પાકિસ્તાનમાં બેઠેલા સાજિદ નામના હેન્ડલર દ્વારા કોઓર્ડિનેટ કરવામાં આવતું હતું.

ભારતનો જડબાતોડ જવાબ- ઓપરેશન સિંદૂર

આ આતંકવાદી હુમલાનો જવાબ ભારત સરકારે 7-8 મે 2025ની રાત્રે ઓપરેશન સિંદૂર દ્વારા અંજામ આપ્યો હતો.

આતંકવાદી સુવિધાઓને નષ્ટ કરી

ભારતીય સશસ્ત્ર દળોએ 9 આતંકવાદી ઠેકાણાઓ પર સચોટ મિસાઇલ હુમલા કર્યા હતા જેમાંથી 4 પાકિસ્તાનમાં (બહાવલપુર અને મુરિદકે સહિત) અને 5 પાકિસ્તાન અધિકૃત કાશ્મીર (મુજફ્ફરાબાદ અને કોટલી)માં સ્થિત હતા. આ સ્થળ જૈશ-એ-મોહમ્મદ અને લશ્કર-એ-તૈયબાના મુખ્ય કમાન્ડ સેન્ટર હતા જે પુલવામા (2019) અને મુંબઇ (2008) જેવા મોટા હુમલા માટે જવાબદાર હતા.

7-10 મે, ભારત અને પાકિસ્તાન- 3 દિવસ, મર્યાદિત સંઘર્ષ

7, 8 અને 9 મે, 2025ના રોજ, ભારતીય શહેરો અને સૈન્ય ઠેકાણાઓ પર પાકિસ્તાનના ડ્રોન અને મિસાઇલ હુમલાના જવાબમાં પાકિસ્તાનની એર ડિફેન્સ સિસ્ટમને નિષ્ક્રિય કરવા માટે કામિકેજ ડ્રોન તૈનાત કર્યા હતા. આ કાર્યવાહીમાં લાહોરની એર ડિફેન્સ સિસ્ટમને નિષ્ક્રિય કરવાનું પણ સામેલ હતું.

'ઓપરેશન સિંદૂર'ના પરિણામે 9 આતંકવાદી ઠેકાણાઓને નષ્ટ કરવામાં આવ્યા હતા અને 100થી વધુ આતંકવાદીઓને ઠાર મારવામાં આવ્યા હતા. ભારતની એર ડિફેન્સ સિસ્ટમે તમામ ખતરાઓને સફળતાપૂર્વક રોકી દીધા હતા જેને કારણે ઘણુ ઓછું નુકસાન થયું હતું. બીજી તરફ પાકિસ્તાનની HQ-9 હવાઇ સંરક્ષણ પ્રણાલીની નબળાઇ ખુલ્લી પડી ગઇ હતી.

પહેલગામ આતંકી હુમલાની પ્રથમ વર્ષગાંઠ પર પહેલગામ શહેરનું દ્રશ્ય
પહેલગામ આતંકી હુમલાની પ્રથમ વર્ષગાંઠ પર પહેલગામ શહેરનું દ્રશ્ય (PTI)

9 અને 10 મે, 2025ની રાત્રે ભારતનો જવાબી હુમલો ઐતિહાસિક સીમાચિહ્નરૂપ હતો, જ્યારે પ્રથમ વખત કોઇ દેશએ પરમાણુ હથિયાર ધરાવતા કોઇ દેશના એરપોર્ટ પર સફળતાપૂર્વક હુમલો કર્યો હતો. માત્ર કેટલાક કલાકની અંદર જ ભારતે નૂર ખાન, રફીકી, મુરીદકે, સુક્કુર, સિયાલકોટ, પસરૂર, ચુનિયાં, સરગોધા, સ્કાર્દૂ, ભોલારી અને જેકોબાબાદ સહિત 11 સૈન્ય ઠેકાણાઓને નિશાન બનાવ્યા હતા.

પહેલગામ આતંકી હુમલાની પ્રથમ વર્ષગાંઠ પર પહેલગામ કસ્બામાં પ્રવાસી સેલ્ફી લેતા જોવા મળે છે.
પહેલગામ આતંકી હુમલાની પ્રથમ વર્ષગાંઠ પર પહેલગામ કસ્બામાં પ્રવાસી સેલ્ફી લેતા જોવા મળે છે. (PTI)

જેકોબાબાદમાં શાહબાઝ એર બેઝ પર હુમલા પહેલા અને પછીની સેટેલાઇટ તસવીરોમાં વિનાશ સ્પષ્ટપણે દેખાય છે. આ હુમલામાં સરગોધા અને ભોલારી જેવા મુખ્ય દારૂગોળાના ડેપો અને એર બેઝને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં F-16 અને JF-17 ફાઇટર જેટ તૈનાત હતા. પરિણામે, પાકિસ્તાન એરફોર્સના લગભગ 20 ટકા માળખાને નષ્ટ કરી દેવામાં આવ્યો હતો.

ભોલારી એર બેઝ પર બોમ્બ વિસ્ફોટમાં સ્કવોડ્રન લીડર ઉસ્માન યૂસુફ અને 4 એરમેન સહિત 50થી વધુ લોકો માર્યા ગયા હતા. પાકિસ્તાનના કેટલાક ફાઇટર જેશ પણ નષ્ટ થયા હતા. 'ઓપરેશન સિંદૂર' હેઠળ, ભારતે પાકિસ્તાનમાં કેટલાક આતંકવાદી ઠેકાણા અને સૈન્ય સુવિધાઓ પર સચોટ હુમલા કર્યા હતા. પાકિસ્તાનની સેનાએ 7થી 10 મે વચ્ચે LoC પર 35-40 જવાન ગુમાવ્યા હતા.

ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન ભારતની કેટલીક સફળતાઓ

22 મિનિટમાં ઝડપી કાર્યવાહી

ભારતના ઝડપી અને અચાનક વળતા પ્રહારથી 22 એપ્રિલના રોજ પહેલગામમાં થયેલા હુમલાનો બદલો માત્ર 22 મિનિટની અંદર લેવામાં આવ્યો હતો, જેનાથી પાકિસ્તાન સ્તબ્ધ થઇ ગયું હતું. પાકિસ્તાનની અંદરના આતંકવાદી ઠેકાણાઓ સુધી પહોંચીને તેને નષ્ટ કરવામાં આવ્યા હતા. આ કાર્યવાહીએ સરહદ પાર થતા ઓપરેશન્સની રીતને પુરી રીતે બદલી નાખી હતી.

ભારતે સ્પષ્ટ કર્યું: જો આતંકવાદના મૂળ ત્યાંથી ઉદ્દભવે છે તો ના તો LoC અને ના તો પાકિસ્તાનનો કોઇ પણ વિસ્તાર અછૂત નહીં રહે.

પાકિસ્તાનના પરમાણુ ઝાંસાનો પર્દાફાશ

પાકિસ્તાનની પરમાણુ ધમકીઓને નિષ્ફળ કરવી, આ દર્શાવે છે કે ન્યૂક્લિયર બ્લેકમેલ ભારતના ઇરાદાને ક્યારેય ડગાવી નહીં શકે.

ભારત દેશી ટચ સાથે હાઇ ટેકનોલોજી

ભારતે હાઇ ટેકનોલોજી યુદ્ધનું પ્રદર્શન કર્યું- મેડ ઇન ઇન્ડિયા, ડ્રોન અને મિસાઇલ, એક દાયકાનો સુધાર અને ઇનોવેશનથી પ્રેરિત થઇને ભારતની તાકાત સાબિત થઇ હતી અને પાકિસ્તાનના હથિયારોના જથ્થામાં નબળાઇને ઉજાગર કરી હતી. એક આત્મનિર્ભર ભારતની તાકાત રજૂ કરી હતી. દુનિયાએ ડિફેન્સમાં ભારતની આત્મનિર્ભરતા અને ઇનોવેશન જોયું હતું, જે તેને ગ્લોબલ માર્કેટમાં એક મજબૂત તાકાતના રૂપમાં સ્થાપિત કરે છે.

ઓપરેશન સિંદૂરનો ખર્ચ

ઓબ્ઝર્વર રિસર્ચ ફાઉન્ડેશન અનુસાર, ઓપરેશન સિંદૂર પછીના ચાર દિવસના સંઘર્ષનો કૂલ ખર્ચ ભારતને અંદાજે 407.75 મિલિયન અમેરિકન ડૉલરનો થયો હતો. બીજી તરફ પાકિસ્તાનને લગભગ 1.5 બિલિયન ડૉલરનું ભારે આર્થિક નુકસાન થયું હતું.

ઓપરેશન મહાદેવ

કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે સંસદને જણાવ્યું હતું કે, ત્રણ પાકિસ્તાની આતંકવાદી ફૈસલ જટ્ટ ઉર્ફ સુલેમાન શાહ, હબીબ તાહિર ઉર્ફ જિબ્રાન અને હમજા અફઘાની જે પહેલગામ હુમલામાં સામેલ હોવાનું માનવામાં આવે છે, તેમને 28 જુલાઇ 2025ના રોજ ઓપરેશન મહાદેવ હેઠળ સુરક્ષા દળો દ્વારા ઠાર મારવામાં આવ્યા છે.

ઓપરેશન મહાદેવનું વ્યૂહાત્મક આયોજન, ગુપ્ત માહિતી એકત્રિત કરવા અને વિવિધ એજન્સીઓ વચ્ચે સંકલનનું એક તેજસ્વી ઉદાહરણ હતું.આ ઓપરેશનમાં લશ્કર-એ-તૈયબા (LeT)ના ત્રણ આતંકવાદીઓ સુલેમાન, હમજા અફઘાની અને જિબ્રાનને ઠાર મારવામાં આવ્યા હતા. આ ઓપરેશન ભારતીય સેના, CRRF અને જમ્મુ કાશ્મીર પોલીસનો સંયુક્ત પ્રયાસ હતો.

આ ઓપરેશન 22 મે,2025ના રોજ શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું, જે 28 જુલાઇ 2025ના રોજ આતંકવાદીઓના ખાત્મા અને એક સફળ અભિયાનના રૂપમાં સમાપ્ત થયું હતું. આ આતંકવાદીઓને શ્રીનગર પાસે સ્થિત દાચીગામમાં ઠાર મારવામાં આવ્યા હતા. આ વિસ્તાર ઊંચાઇ પર સ્થિત હોવાને કારણે મુશ્કેલ અને પડકારજનક હતો.

પહેલગામ આતંકવાદી હુમલા બાદ સુરક્ષા વધારવા માટે પગલાં લેવામાં આવ્યા

નવી વેરિફિકેશન સિસ્ટમ

જમ્મુ અને કાશ્મીર વહીવટીતંત્રએ મુલાકાતીઓનો વિશ્વાસ મેળવવા માટે એક નવો ક્યૂઆર કોડ-બેસ્ડ આઇડેન્ટિફિકેશન સિસ્ટમ શરૂ કર્યું છે. આ ડિજિટલ પહેલ પ્રવાસીઓ, સર્વિસ પ્રોવાઇડર્સ અને લોકલ બિઝનેસનું રિયલ-ટાઇમ વેરિફિકેશન કરે છે જેનાથી સારૂ મોનિટરિંગ અને અકાઉન્ટેબિલિટી પાક્કી હોય છે.

દૈનિક કામગીરીમાં ટેકનોલોજીને ઇન્ટીગ્રેટ કરીને, આ સિસ્ટમ અધિકારીઓને સુરક્ષિત માહોલ જાળવવા, ગેરકાયદેસર એક્ટિવિટીને રોકવા અને ટ્રાન્સપેરેન્સી વધારવામાં મદદ કરે છે. આ મુલાકાતીઓને તેમની સલામતીની ખાતરી પણ આપે છે અને પર્યટનને પ્રોત્સાહન આપે છે, જે આખરે વિસ્તારમાં વિશ્વાસ અને નોર્મલ સ્થિતિ પરત મેળવવામાં મદદ મળે છે.

આ પહેલમાં રજિસ્ટર્ડ સર્વિસ પ્રોવાઇડર્સ સામેલ છે જેમાં ટટ્ટુ રાઇડ ઓપરેટર, ફેરિયાઓ, બિઝનેસ એસ્ટેબ્લિશમેન્ટ અને બહારના વેન્ડર્સ સામેલ છે. ટૂરિસ્ટની મદદ કરવા અને તેને આસાનીથી લાગુ કરવા માટે સુરક્ષા કર્મચારીઓ અને ટૂરિઝમ ડિપાર્ટમેન્ટની ટીમને ખાસ જગ્યાએ તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે.

વિસ્તારમાં સુરક્ષા સારી કરવાનો એક્શન પ્લાન

જમ્મુ કાશ્મીરમાં સુરક્ષાના માહોલમાં મોટો બદલાવ આવ્યો છે. એક કમાન્ડ હેઠળ કામ કરનારી સેનાઓએ આતંકવાદી નેટવર્ક વિરૂદ્ધ ઓપરેશન વધાર્યા છે જ્યારે ટુરિસ્ટ જગ્યાઓ પર સિક્યુરિટીને અપગ્રેડ કરવામાં આવી છે. હુમલા બાદ બંધ કરવામાં આવેલા પ્રવાસન ડેસ્ટિનેશન સુરક્ષા વ્યવસ્થા સાથે ફરી ખુલી ગયા છે.

પ્રહર સિદ્ધાંત

'ઓપરેશન સિંદૂર' એ એક વ્યાપક સુરક્ષા માળખાનો પાયો નાખ્યો જેને અધિકારીઓ 'પ્રહાર સિદ્ધાંત' કહે છે. આ અભિગમનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય AI-આધારિત ગુપ્ત માહિતી, ડ્રોન યુદ્ધ અને આતંકવાદી ભંડોળ (ડાર્ક વેબ સહિત) પર દેખરેખ રાખવા જેવી અદ્યતન તકનીકો દ્વારા આતંકવાદી નેટવર્કને સંપૂર્ણપણે તોડી પાડવાનો છે.

નિયંત્રણ રેખા (LoC) પર, તોપખાના, હવાઈ સંરક્ષણ પ્રણાલીઓ, ડ્રોન અને સૈનિકોની તૈયારીમાં વધારો કરીને તૈનાતીને વધુ મજબૂત બનાવવામાં આવી છે. સરહદ સુરક્ષા દળ (BSF)ને આશરે 17,000 કર્મચારીઓ ધરાવતી 16 નવી બટાલિયન ઉભી કરવા અને સરહદ સુરક્ષાને વધુ મજબૂત બનાવવા માટે વધારાના ફોરવર્ડ હેડક્વાર્ટર સ્થાપિત કરવા માટે પણ અધિકૃત કરવામાં આવ્યા છે.

પ્રવાસન ક્ષેત્ર પર અસર

લશ્કર-એ-તૈયબાના આતંકવાદીઓ દ્વારા કરવામાં આવેલા ક્રૂર હુમલાને કારણે જમ્મુ અને કાશ્મીરમાંથી પ્રવાસીઓનું પલાયન થયું, જેના કારણે અધિકારીઓને લગભગ 50 પ્રવાસન સ્થળો બંધ કરવાની ફરજ પડી. સુરક્ષા ઓડિટ પછી આમાંના કેટલાક સ્થળોને તબક્કાવાર રીતે ફરીથી ખોલવામાં આવ્યા છે.

પહેલગામ આતંકવાદી હુમલા બાદ, 2025માં કાશ્મીરની મુલાકાત લેનારા પ્રવાસીઓની સંખ્યા ઘટીને 11.16 લાખ રહી ગઇ છે.

હોસ્પિટાલિટી વિસ્તાની મુશ્કેલીઓ

હોસ્પિટાલિટી ક્ષેત્રને પણ એટલો જ જોરદાર ઝટકો લાગ્યો છે. એક રેસ્ટોરન્ટ માલિકે જણાવ્યું કે હુમલા પહેલા, સામાન્ય દિવસોમાં રોજની કમાણી લગભગ 35,000 રૂપિયા અને વીકેન્ડ પર 50,000 રૂપિયા સુધી થતી હતી, જે હવે ઘટીને માત્ર 5000થી 8000 રૂપિયા રહી ગઇ છે. મોટાભાગના પ્રવાસીઓ હવે રાત્રે રોકાતા નથી.

પહેલગામ હોટલિયર્સ એસોસિએશનના પ્રમુખ જાવેદ બુર્જા અનુસાર રિપોર્ટમાં જણાવાયું છે કે કેટલીક હોટલોએ પોતાના સ્ટાફને ઓછો કરી દીધો છે જ્યારે કેટલાકે તો પોતાનું કામ પુરી રીતે બંધ કરી દીધુ છે. એસોસિએશને રૂમનું ભાડુ 50-60 ટકા ઓછું કરી દીધુ છે તેમ છતાં પણ પ્રવાસીઓ રાત્રે રોકાતા ડરી રહ્યા છે.

Last Updated : April 22, 2026 at 2:12 PM IST

