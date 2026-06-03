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પટણામાં ખાન સરની કોચિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટની બહાર ફાયરિંગ, સુરક્ષાકર્મી ઘાયલ

ખાન સરે શંકા વ્યક્ત કરી છે કે ફાયરિંગની ઘટનામાં હરીફ કોચિંગ સેન્ટરનો હાથ હોઈ શકે છે.

પટણામાં ખાન સરની કોચિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટની બહાર ફાયરિંગ થયું હતું
પટણામાં ખાન સરની કોચિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટની બહાર ફાયરિંગ થયું હતું (Screengrab/ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 3, 2026 at 8:21 AM IST

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પટણા: મંગળવારે પટણાના મુસલ્લાહપુર હાટ નજીક ખાન સર તરીકે જાણીતા શિક્ષક ફૈઝલ ખાનની કોચિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટની બહાર ગોળીબાર કરવામાં આવ્યો હતો. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે આ ઘટનામાં એક સુરક્ષા ગાર્ડ ઘાયલ થયાના અહેવાલ છે, જેના પગલે તેને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો છે.

ANI અનુસાર, SP કાર્તિકેય કે શર્માએ જણાવ્યું હતું કે, પોલીસ સ્થાનિક લોકોના નિવેદન નોંધી રહી છે. આ મારપીટની ઘટના છે. એવું જાણવા મળ્યું છે કે ગાર્ડને ઇજા થઇ છે તેથી તેનું નિવેદન તેમજ સ્થાનિક લોકોના નિવેદનો નોંધીને આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. ઘાયલ વ્યક્તિ હાલમાં સારવાર હેઠળ છે.

આ ઘટના બાદ, પટણા SSP, SP અને અનેક પોલીસ ટીમ ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી અને વધુ તપાસ હાથ ધરી હતી.

આ ઘટનાને લઇને ખાન સરને શક હતો કે ફાયરિંગની ઘટનામાં કોઇ હરિફ બીજા કોચિંગ સેન્ટરનો હાથ હોઇ શકે છે.

ખાન સરે જણાવ્યું, "મુખ્ય મુદ્દો એ લાગે છે કે આપણે આટલી ઓછી ફીમાં કેમ શિક્ષણ આપી રહ્યા છીએ? આપણને આટલા મોટા પરિણામો કેમ મળી રહ્યા છે? અમે વહીવટીતંત્રને અપીલ કરીએ છીએ કે તે સુરક્ષાની ચિંતાોને ધ્યાનમાં રાખે, એ સ્વીકારીને કે ગરીબોને પણ શિક્ષણનો અધિકાર છે. જ્યારે હજારોની સંખ્યામાં પરિણામ આવે છે તો કેટલાક અસામાજિક તત્ત્વો ભય અનુભવે છે. તેઓ વિચારે છે કે તેઓ આપણને દબાવી શકે છે."

ખાન સરે સુરક્ષાની માંગ કરતા વધુમાં આરોપ લગાવ્યો કે બદમાશોએ ઓફિસમાં તોડફોડ કરી હતી અને ફાયરિંગ કર્યું હતું.

ખાન સરે જણાવ્યું, "હુમલાખોરોએ ઓફિસમાં સંપૂર્ણપણે તોડફોડ કરી હતી અને ફાયરિંગ કર્યું હતું. CCTV ફૂટેજ અધિકારીઓને સોંપવામાં આવ્યા છે. અમારા સુરક્ષા ગાર્ડે ગુનેગારોની ઓળખ કરી છે- તે નજીકના કોચિંગ સેન્ટરના લોકો છે. અમને સુરક્ષાની જરૂર છે. આ કેસ વહીવટીતંત્રએ સંભાળવાનો છે...આ સ્પષ્ટ છે કે નજીકની હરિફ કોચિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટનો આ ઘટનામાં હાથ છે. તેઓએ નિવેદનો પણ આપ્યા છે કે તેઓ ખાન સરના કોચિંગ સેન્ટરને ઉડાવી દેશે..."

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