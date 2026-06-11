દિલ્હીના પશ્ચિમ વિહારમાં ગુરુ રંધાવાની જીમની બહાર ફાયરિંગ, ઘટનાસ્થળે દોડધામ
આઉટર દિલ્હીના પશ્ચિમ વિહાર વિસ્તારમાં એક જીમમાં ફાયરિંગની ઘટના બની હતી, જેના કારણે સમગ્ર વિસ્તારમાં ભયનો માહોલ ફેલાયો હતો.
Published : June 11, 2026 at 1:05 PM IST
નવી દિલ્હી: આઉટર દિલ્હીના પશ્ચિમ વિહાર વિસ્તારમાં એક જીમમાં ફાયરિંગની ઘટના બની હતી, જેના કારણે સમગ્ર વિસ્તારમાં ભયનો માહોલ ફેલાયો હતો. પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર લોરેન્સ બિશ્નોઈ ગેંગના સહયોગી અનિલ પંડિતે આ હુમલાની જવાબદારી લીધી છે, જેનાથી શંકા વ્યક્ત થઈ રહી છે કે આ ઘટના ખંડણી રેકેટ સાથે જોડાયેલી છે.
આ ઘટના પશ્ચિમ વિહાર પૂર્વ પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારક્ષેત્ર હેઠળ આવતા પુષ્કર એન્ક્લેવમાં '24 HS ફિટનેસ' જીમની બહાર બની હતી. જ્યારે લોકો અંદર વર્કઆઉટ કરી રહ્યા હતા. મોટરસાઇકલ પર આવેલા બે અજાણ્યા હુમલાખોરોએ જીમને નિશાન બનાવ્યું હતું. હુમલાખોરોએ પોતાનો ચહેરો કપડાથી ઢાંકેલો હતો અને તેમણે જીમના કાચના ભાગ પર કેટલાક રાઉન્ડ ફાયરિંગ કર્યું હતું અને ત્યાથી ફરાર થઇ ગયા હતા. સદનસીબે, આ ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી, જોકે આ ઘટનાથી જીમમાં આવતા લોકો ગભરાઈ ગયા હતા અને નાસભાગની પરિસ્થિતિ સર્જાઇ હતી.
પોલીસ હાઇ એલર્ટ: જીમમાં ફાયરિંગના સમાચાર મળતાં, દિલ્હી પોલીસના સીનિયર અધિકારીઓ અને સ્થાનિક પોલીસની ટીમ ઘટનાસ્થળે દોડી ગઇ હતી અને વિસ્તારને ઘેરી લેવામાં આવ્યો હતો. ક્રાઇમ અને ફોરેન્સિકની ટીમોએ ઘટનાસ્થળેથી પુરાવા અને ખાલી કારતૂસ ભેગા કર્યા છે. દિલ્હી પોલીસ અનુસાર, જીમના માલિકનો સંપર્ક કરવાનો પ્રયાસ કરાઇ રહ્યો છે જેનાથી ખબર પડી શકે કે તેમણે પહેલા કોઇ ખંડણી કે ધમકીભર્યા ફોન કોલ આવ્યા હતા કે નહીં.
પોલીસ CCTV ફૂટેજ સ્કેન કરી રહી છે: ડીસીપી આઉટર હરેશ્વર સ્વામી અનુસાર, પશ્ચિમ વિહાર ઇસ્ટ પોલીસ સ્ટેશનને પુષ્કર એન્ક્લેવમાં '24 HS ફિટનેસ' જીમની બહાર ફાયરિંગનો PCR કોલ મળ્યો હતો. બે માસ્ક પહેરેલા, મોટરસાઇકલ સવાર હુમલાખોરોએ જીમના કાચના આગળના ભાગ પર અનેક રાઉન્ડ ફાયરિંગ કર્યું હતું. અત્યાર સુધી કોઈ ઈજાના અહેવાલ નથી. યોગ્ય કાનૂની કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે, અને આરોપીઓને ઓળખવા અને ધરપકડ કરવા માટે અનેક જિલ્લા ટીમોની રચના કરવામાં આવી છે. પોલીસ હાલમાં હુમલાખોરોને ઓળખવા માટે જીમ અને આસપાસના માર્ગો પરથી CCTV ફૂટેજની તપાસ કરી રહી છે.
24 HS ગુરુ રંધાવાની જીમ છે
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે, 24 HS પ્રખ્યાત પંજાબી સિંગર અને એક્ટર ગુરુ રંધાવાની જીમ ફ્રેન્ચાઇઝી બ્રાન્ડ છે. આ બ્રાન્ડ હેઠળ દેશના અલગ-અલગ શહેરોમાં ફ્રેન્ચાઇઝી મોડલ પર જીમ ઓપરેટ કરે છે.
આ હુમલાની જવાબદારી લોરેન્સ બિશ્નોઈ ગેંગ સાથે જોડાયેલા શખ્સોએ લીધી છે. ગુરુ રંધાવા બોલિવૂડ એક્ટર સલમાન ખાનની વધુ નજીક હોવાથી આ ચેતવણી રૂપે ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું હોઇ શકે છે. જોકે, પોલીસે અજાણ્યા હુમલાખોરોને પકડવા માટે વિવિધ ટીમ બનાવીને તપાસ હાથ ધરી છે.
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