કેનેડામાં કપિલ શર્માના કેફે પર ફરીથી હુમલો, બંદૂકધારી શખ્સોએ અંધાધૂંધ ફાયરિંગ કર્યું
કેનેડામાં કપિલ શર્માના કેફેને નિશાન બનાવવામાં આવ્યું હોય તેવી આ ત્રીજી ઘટના છે. આ વખતે, લોરેન્સ બિશ્નોઈ ગેંગે હુમલાની જવાબદારી સ્વીકારી છે.
Published : October 16, 2025 at 10:10 PM IST
ફરીદકોટ/નવી દિલ્હી: પ્રખ્યાત સ્ટેન્ડ-અપ કોમેડિયન અને હોસ્ટ કપિલ શર્માના કેનેડામાં આવેલા કેફેને કેનેડામાં બંદૂકધારીઓએ ફરી એકવાર નિશાન બનાવ્યું છે. લોરેન્સ બિશ્નોઈ ગેંગ સાથે જોડાયેલા એક ગેંગસ્ટરે ગોળીબારની જવાબદારી સ્વીકારી છે. અહેવાલો અનુસાર, કપિલ શર્માનું કપ્સ કેફે કેનેડાના બ્રિટિશ કોલંબિયાના સરેમાં આવેલું છે, જ્યાં આ ત્રીજી ગોળીબારની ઘટના છે.
અહેવાલો અનુસાર, બંદૂકધારીઓએ કેફે પર અંધાધૂંધ ગોળીબાર કર્યો હતો. જ્યારે કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી, પરંતુ કેફેને નોંધપાત્ર નુકસાન થયું છે. ઘટનાની માહિતી મળતાં, કેનેડિયન પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને વિસ્તારને ઘેરી લીધો હતો. પોલીસ વિવિધ ખૂણાથી આ કેસની તપાસ કરી રહી છે. પોલીસ અધિકારીઓ કાફેમાં અને તેની આસપાસના સીસીટીવી કેમેરાની પણ તપાસ કરી રહ્યા છે.
ગોળીબારની ત્રીજી ઘટના
નોંધનીય છે કે છેલ્લા ચાર મહિનામાં કેનેડામાં કપિલ શર્માના કેફેમાં આ ત્રીજી ગોળીબારની ઘટના છે, અને લોરેન્સ બિશ્નોઈ ગેંગ સાથે જોડાયેલા ગેંગસ્ટર ગોલ્ડી ધિલ્લોન અને કુલદીપ સિદ્ધુએ ગોળીબારની જવાબદારી સ્વીકારી છે. કપ્સ કેફેને સૌપ્રથમ 10 જુલાઈના રોજ નિશાન બનાવવામાં આવ્યું હતું.
એવું પણ બહાર આવ્યું છે કે તાજેતરની ગોળીબારની ઘટના બાદ, મુંબઈ પોલીસે કપિલ શર્માના વિવિધ એપાર્ટમેન્ટમાં સુરક્ષા કડક કરી દીધી છે. અગાઉ પણ તેમની સુરક્ષા વધારી દેવામાં આવી હતી.
અગાઉ, 8 ઓગસ્ટના રોજ, કપિલ શર્માના કપ્સ કેફે પર હુમલો થયો હતો, જ્યાં ગુનેગારોએ લગભગ 25 રાઉન્ડ ગોળીબાર કર્યો હતો. લોરેન્સ બિશ્નોઈ ગેંગે આ હુમલાની જવાબદારી સ્વીકારી હતી. હુમલા બાદ, હુમલાખોરોએ એક વીડિયો જાહેર કર્યો હતો જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે, "અમે ટાર્ગેટને અવાજ આપ્યો, પરંતુ તેણે રિંગ સાંભળી નહીં, તેથી અમારે કાર્યવાહી કરવી પડી. જો તેને હજુ પણ રિંગ સંભળાય નહીં, તો મુંબઈમાં ટૂંક સમયમાં વધુ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે."
આ પણ વાંચો: