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જમ્મુ કાશ્મીરના કઠુઆમાં CISF કેમ્પમાં ફાયરિંગ, જવાને સાથી કર્મીઓ પર જ ગોળીબાર કર્યો; 4ના મોત

જમ્મુ-કાશ્મીરના કઠુઆ જિલ્લાના બસોલી વિસ્તારમાં આવેલા સેવા પાવર પ્રોજેક્ટ ખાતે CISF (સેન્ટ્રલ ઈન્ડસ્ટ્રીયલ સિક્યુરિટી ફોર્સ)ના ચાર જવાનોના મોત થયા છે

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 29, 2026 at 10:01 PM IST

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જમ્મુ: જમ્મુ-કાશ્મીરના કઠુઆ જિલ્લાના બસોલી વિસ્તારમાં આવેલા સેવા પાવર પ્રોજેક્ટ ખાતે CISF (સેન્ટ્રલ ઈન્ડસ્ટ્રીયલ સિક્યુરિટી ફોર્સ)ના ચાર જવાનોના મોત થયા છે, જેમાં એક આસિસ્ટન્ટ કમાન્ડન્ટનો પણ સમાવેશ થાય છે. અહેવાલ મુજબ, બસોલીના CISF કેમ્પમાં એક જવાને પોતાના સાથી જવાનો પર જ ફાયરિંગ કર્યું હતું.

અધિકારીઓએ ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, રણજીત સાગર ડેમ પર સ્થિત સેવા પાવર પ્રોજેક્ટ ખાતે ગોળીબારની જાણ થતા જ પોલીસની ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી.

એક પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, "પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે ગોળીબારની આ ઘટનામાં આસિસ્ટન્ટ કમાન્ડન્ટ સહિત CISFના ચાર જવાનોના મોત થયા છે." આ વિસ્તાર જમ્મુ કાશ્મીર અને હિમાચલ પ્રદેશની સરહદ પર આવેલો છે અને પાવર પ્રોજેક્ટ જમ્મુ કાશ્મીર તરફ સ્થિત છે.

અધિકારીઓએ જણાવ્યું, "માશકા સ્થિત સેવા પ્રોજેક્ટમાં તૈનાત CISF જવાનો વચ્ચે થયેલી કથિત બોલાચાલી બાદ આ ગોળીબારની ઘટના બની હતી. આ ઘટનામાં CISFના ચાર જવાનો ઘાયલ થયા હતા અને તેમને હિમાચલ પ્રદેશની NHPC હોસ્પિટલમાં લઇ જવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં સારવાર દરમિયાન તેમનું મોત થયું હતું."

મૃતક જવાનોની ઓળખ આસિસ્ટન્ટ કમાન્ડન્ટ અંકિત કુમાર પાંડે, સબ-ઇન્સ્પેક્ટર લક્ષ્મણ સિંહ, કોન્સ્ટેબલ રફીક અહેમદ અને કોન્સ્ટેબલ સંદીપ કુમાર તરીકે કરવામાં આવી છે. કથિત આરોપીની ઓળખ CISF જવાન અભિદેશ સિંહ તરીકે થઇ છે અને જમ્મુ કાશ્મીર પોલીસે તેની ધરપકડ કરી છે. પોલીસ આ ઘટના પાછળના કારણની તપાસ કરી રહી છે.

'ફ્રેટ્રિસાઇડ' શું છે?

તેનો અર્થ છે પોતાના જ પક્ષના કોઇ વ્યક્તિ દ્વારા સૈનિકની આકસ્મિક હત્યા; આને "ફ્રેન્ડલી ફાયર" તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. તેનો અર્થ એ પણ થઇ શકે છે કે કોઇ ચોક્કસ લશ્કરી દળનું હથિયાર તે જ દળની અન્ય કોઇ સંપત્તિનો નાશ કરે.

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CISF ATTACK KATHUA DISTRICT
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JAMMU AND KASHMIR
JAWAN OPENS FIRE CISF CAMP

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