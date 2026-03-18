ઘરમાં લાગેલી વિકરાળ આગ 6 લોકોને ભરખી ગઈ, બે માળનું મકાન બળીને રાખ

મધ્યપ્રદેશના ઈંદૌરમાં એક ઘરમાં લાગેલી આગમાં 6 લોકોના મોત થયા છે. બચાવ કામગીરી ચાલી રહી છે.

By ANI

Published : March 18, 2026 at 7:39 AM IST

Updated : March 18, 2026 at 7:48 AM IST

ઇન્દોર, મધ્યપ્રદેશ: ઇન્દોરના બ્રિજેશ્વરી એનેક્સી રહેણાંક વિસ્તારમાં એક ઘરમાં ભીષણ આગ લાગી હતી. આ ઘટનામાં છ લોકોના મોત થયા છે. બચાવ કામગીરી ચાલી રહી છે. જ્યારે બીજી તરફ આ હૃદયદ્વાવક ઘટનાને પગલે સમગ્ર વિસ્તારમાં અરેરાટી મચી ગઈ છે.

ડીએમ શિવમ વર્માએ જણાવ્યું હતું કે, "બચાવ કામગીરી ચાલી રહી છે. આગ પર કાબુ મેળવી લેવામાં આવ્યો છે. 6 લોકોના મોત થયા છે... બે માળ ખાલી કરાવવામાં આવ્યા છે, પરંતુ અમારી ટીમ બીજા એક માળની તપાસ કરી રહી છે..."

પોલીસ કમિશનર સંતોષ કુમાર સિંહે જણાવ્યું હતું કે, "...આગ ઝડપથી પ્રસરી ગઈ. પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે, ઘરની બહાર એક ઇલેક્ટ્રિક કાર ચાર્જ થઈ રહી હતી, અને ચાર્જિંગ પોઈન્ટમાં ધડાકો થયો, જેના કારણે આગ ઘરમાં પ્રસરી ગઈ.

ઘરની અંદર 10 થી વધુ ગેસના બાટલા પણ રાખવામાં આવ્યા હતા, જેમાંથી કેટલાકમાં વિસ્ફોટ થયો. આ ઘટનામાં 6 લોકોના મોત થયા છે. 3 લોકોને બચાવી લેવામાં આવ્યા છે. આ ઘર મનોજ પુગાલિયાનું હતું, જે પોલિમરનો વ્યવસાય ચલાવતા હતા."

  1. ઓડિશાના SCB હોસ્પિટલના ટ્રોમા કેર સેન્ટરમાં આગ, 10 લોકોના મોત, રાષ્ટ્રપતિ-પીએમ મોદીએ દુર્ઘટના પર વ્યક્ત કર્યુ દુ:ખ
  2. અમદાવાદ: સોલા સાયન્સ સિટી પાસે પાર્કિંગમાં લાગેલી ભીષણ આગ પર કાબૂ મેળવ્યો
