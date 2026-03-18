ઘરમાં લાગેલી વિકરાળ આગ 6 લોકોને ભરખી ગઈ, બે માળનું મકાન બળીને રાખ
મધ્યપ્રદેશના ઈંદૌરમાં એક ઘરમાં લાગેલી આગમાં 6 લોકોના મોત થયા છે. બચાવ કામગીરી ચાલી રહી છે.
By ANI
Published : March 18, 2026 at 7:39 AM IST|
Updated : March 18, 2026 at 7:48 AM IST
ઇન્દોર, મધ્યપ્રદેશ: ઇન્દોરના બ્રિજેશ્વરી એનેક્સી રહેણાંક વિસ્તારમાં એક ઘરમાં ભીષણ આગ લાગી હતી. આ ઘટનામાં છ લોકોના મોત થયા છે. બચાવ કામગીરી ચાલી રહી છે. જ્યારે બીજી તરફ આ હૃદયદ્વાવક ઘટનાને પગલે સમગ્ર વિસ્તારમાં અરેરાટી મચી ગઈ છે.
ડીએમ શિવમ વર્માએ જણાવ્યું હતું કે, "બચાવ કામગીરી ચાલી રહી છે. આગ પર કાબુ મેળવી લેવામાં આવ્યો છે. 6 લોકોના મોત થયા છે... બે માળ ખાલી કરાવવામાં આવ્યા છે, પરંતુ અમારી ટીમ બીજા એક માળની તપાસ કરી રહી છે..."
#WATCH इंदौर, मध्य प्रदेश: DM शिवम वर्मा ने कहा, " रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आग पर काबू पा लिया गया है। 6 लोगों की मृत्यु हो गई है...दो मंज़िलें खाली हो गई हैं लेकिन हमारी टीम एक और मंज़िल की जांच कर रही है..." https://t.co/45z20SrCWR pic.twitter.com/kD3BH2BRKK— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 18, 2026
પોલીસ કમિશનર સંતોષ કુમાર સિંહે જણાવ્યું હતું કે, "...આગ ઝડપથી પ્રસરી ગઈ. પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે, ઘરની બહાર એક ઇલેક્ટ્રિક કાર ચાર્જ થઈ રહી હતી, અને ચાર્જિંગ પોઈન્ટમાં ધડાકો થયો, જેના કારણે આગ ઘરમાં પ્રસરી ગઈ.
#WATCH | इंदौर, मध्य प्रदेश: पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने कहा, " ...आग बड़ी तेजी से फैली। शुरुआती जांच के मुताबिक घर के बाहर एक इलेक्ट्रिक गाड़ी चार्ज हो रही थी और चार्जिंग पॉइंट में धमाका हो गया और वहां से आग घर में फैल गई...घर के अंदर 10 से ज़्यादा गैस टैंक भी रखे थे,… https://t.co/45z20SrCWR pic.twitter.com/gXlEzfgzdT— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 18, 2026
ઘરની અંદર 10 થી વધુ ગેસના બાટલા પણ રાખવામાં આવ્યા હતા, જેમાંથી કેટલાકમાં વિસ્ફોટ થયો. આ ઘટનામાં 6 લોકોના મોત થયા છે. 3 લોકોને બચાવી લેવામાં આવ્યા છે. આ ઘર મનોજ પુગાલિયાનું હતું, જે પોલિમરનો વ્યવસાય ચલાવતા હતા."