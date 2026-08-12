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મુંબઇના વિલે પાર્લેમાં રહેણાક બિલ્ડિંગમાં 11મા માળે લાગી આગ, 2 લોકોના મોત; 4 ઘાયલ

વિલે પાર્લે વિસ્તારમાં મંગળવાર મોડી રાત્રે રહેણાત બિલ્ડિંગના 11મા માળ પર ભીષણ આગ લાગી હતી જેમાં એક યુવતી અને અઢી વર્ષના બાળકનું મોત થયું છે.

મુંબઇના વિલે પાર્લેમાં રહેણાક બિલ્ડિંગમાં 11મા માળે લાગી આગ
મુંબઇના વિલે પાર્લેમાં રહેણાક બિલ્ડિંગમાં 11મા માળે લાગી આગ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 12, 2026 at 9:10 AM IST

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મુંબઇ: વિલે પાર્લે (પશ્ચિમ) વિસ્તારમાં મંગળવાર મોડી રાત્રે રહેણાત બિલ્ડિંગના 11મા માળ પર ભીષણ આગ લાગી હતી જેમાં એક યુવતી અને અઢી વર્ષના બાળકનું મોત થયું છે. આ ઘટનામાં કૂલ ચાર લોકો ઘાયલ થયા ચે. પોલીસ ઘટનાની તપાસ કરી રહી છે.

મુંબઇના વિલે પાર્લે (પશ્ચિમ)માં ગત રાત્રે બૈપ્ટિસ્ટા રોડ પર સ્થિત 12 માળની બિલ્ડિંગ 'શાંતા ભવન'માં અચાનક આગ લાગી હતી. આ આગ 11મા માળ પર આવેલા બે ફ્લેટમાં લાગી હતી. મુંબઇ ફાયર બ્રિગેડ અનુસાર આગ લાગવાની જાણ મંગળવાર, 11 ઓગસ્ટે રાત્રે 10:02 વાગ્યે થઇ હતી.

બનાવની જાણ થતા જ મુંબઇ ફાયર બ્રિગેડ અને મુંબઇ પોલીસ તરત ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. ત્રણ કલાકની મહેનત બાદ ફાયરફાઇટર્સે ઊંચી બિલ્ડિંગના ઉપરના માળ પર લાગેલી આગ પર કાબુ મેળવ્યો હતો. રાત્રે આશરે 1:00 વાગ્યે ફાયર બ્રિગેડે આગ પર કાબુ મેળવ્યો હતો અને કૂલિંગ ઓપરેશન પણ પૂર્ણ કર્યું હતું.

જોકે, આ આગ લાગવાનું યોગ્ય કારણ જાણવા મળ્યું નથી. જોકે, આગની જ્વાળાઓને કારણે 11મા માળ પર રહેલા વિજળીના તાર, AC યુનિટ અને ઘરના સામાનને ઝપેટમાં લઇ લીધો હતો. ફાયર બ્રિગેડ શોર્ટ સર્કિટને આગનું પ્રાથમિક કારણ માની રહી છે.

બે લોકોના મોત

આ ઘટનામાં ઘાયલ છ લોકોને તરત જ નજીકની નાનાવટી હોસ્પિટલ લઇ જવામાં આવ્યા હતા. દુ:ખની વાત એ છે કે હોસ્પિટલ પહોંચ્યા પહેલા જ અબીર (ઉંમર 2.5 વર્ષ) અને અંકિતા (ઉંમર 23 વર્ષ)નું મોત થયું હતું. હોસ્પિટલ પહોંચવા પર ડૉક્ટરોએ તેમણે મૃત જાહેર કર્યા હતા.

આ સિવાય આ ઘટનામાં ઘાયલ બિલ્ડિંગના ચાર અન્ય રહેવાસીઓની નાનાવટી હોસ્પિટલમાં સારવાર ચાલી રહી છે અને તેમની હાલત સ્થિર છે. હોસ્પિટલના અધિકારીઓએ ખાસ કરીને ચીફ મેડિકલ ઓફિસર ડૉ. મુગ્ધાએ તેમની ઓળખ પાર્થ (32), યશસ્વી અને અભિષેક તરીકે કરી ચે.

સાથે જ આગ પર કાબુ મેળવવા દરમિયાન ઘાયલ થયેલા ફાયર બ્રિગેડના બે કર્મચારીઓને કૂપર હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે પ્રાથમિક સારવાર બાદ તેમણે રજા આપવામાં આવી છે.

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