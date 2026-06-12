દિલ્હીના તુગલકાબાદમાં બહુમાળી મકાનમાં ભીષણ આગ, ત્રણનાં મોત
ફાયર વિભાગે તાત્કાલિક 3 વોટર ટેન્ડર, 2 વોટર બાઉઝર, 1 બ્રીધિંગ સપોર્ટ યુનિટ અને 1 ક્યૂઆરવી મોકલી સવારે 3:45 વાગ્યે આગ પર કાબુ મેળવ્યો.
Published : June 12, 2026 at 9:04 AM IST
નવી દિલ્હીઃ રાજધાની દિલ્હીમાં આગની ઘટનાઓ રોકાવવાનું નામ નથી લઈ રહી. ગુરુવારે મોડી રાત્રે તુગલકાબાદ વિસ્તારમાં આવેલી એક 5 માળની બહુમાળી ઇમારતમાં ભીષણ આગ લાગવાની ઘટના સામે આવી છે, જેમાં ત્રણ લોકોનાં કમકમાટીભર્યા મોત થયાં છે.
દિલ્હી ફાયર સર્વિસને રાત્રિના આશરે 2:25 વાગ્યે આગ લાગવાની જાણ કરવામાં આવી હતી. સૂચના મળતાં જ તાત્કાલિક 3 વોટર ટેન્ડર, 2 વોટર બાઉઝર, 1 બ્રીધિંગ સપોર્ટ યુનિટ અને 1 ક્વિક રિસ્પોન્સ વ્હીકલ (QRV) ઘટનાસ્થળે રવાના કરવામાં આવ્યા હતા. સાંકડી ગલીમાં આવેલી આ ઇમારતમાં આગ લાગતાં જ ગાઢો ધુમાડો ફેલાઈ ગયો અને અનેક રહેવાસીઓ અંદર ફસાઈ ગયા હતા.
ફાયર વિભાગની ટીમે તાત્કાલિક બચાવ કામગીરી શરૂ કરી હતી. જવાનોએ ઇમારતની છત પર પહોંચી ટેરેસ ગેટનું તાળું કાપીને અંદર પ્રવેશ કર્યો હતો. આ દરમિયાન અંદર ફસાયેલા 8 લોકોને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢીને અલગ-અલગ હોસ્પિટલોમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. જો કે, દુર્ભાગ્યે ટૂંકી સારવાર દરમિયાન 3 લોકોના મોત થયા હતા.
#WATCH | Delhi: Three people died after a massive fire broke out in a building in Tughlakabad Extension area during the early hours of Friday. Visuals from the spot. https://t.co/KqSJGbqTEO pic.twitter.com/dY9aQl5rgE— ANI (@ANI) June 12, 2026
AIIMS ટ્રોમા સેન્ટરના બર્ન અને પ્લાસ્ટિક સર્જરી વોર્ડમાં દાખલ કરાયેલા 1 પુરુષનું મોત નીપજ્યું હતું. બીજી તરફ સફદરજંગ હોસ્પિટલના બર્ન વોર્ડમાં સારવાર માટે લવાયેલી 5 મહિલાઓમાંથી 2 મહિલાઓને ડોક્ટરોએ મૃત જાહેર કરી, જ્યારે બાકીની 3 મહિલાઓની સારવાર હજુ પણ ચાલુ છે.
પ્રાથમિક તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે આગ ઇમારતના ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર પાર્ક કરેલા વાહનોમાં લાગી હતી. વાહનોમાંથી આગે વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કરતાં ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર સાથે પહેલો અને બીજો માળ પણ આગની ચપેટમાં આવી ગયા હતા. ત્રીજાથી પાંચમા માળ સુધીની ઇમારતને પણ આંશિક નુકસાન થયું છે. દમકલ વિભાગે સઘન કાર્યવાહી કરી સવારે 3:45 વાગ્યા સુધીમાં આગ પર સંપૂર્ણપણે કાબુ મેળવી લીધો અને સવારે 4 વાગ્યે ઓપરેશનને પૂર્ણ કર્યું હતું. પોલીસે હાલ અકસ્માતની નોંધ કરી આગળની તપાસ હાથ ધરી છે.
આ પણ વાંચો...