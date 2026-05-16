તેલંગાણાના નામપલ્લી રેલ્વે સ્ટેશન પર જયપુર એક્સપ્રેસના એસી કોચમાં લાગી આગ, FSL તપાસ શરૂ
હૈદરાબાદના નામપલ્લી રેલ્વે સ્ટેશન પર જયપુર સ્પેશિયલ એક્સપ્રેસના એસી કોચમાં આગ લાગતા થોડીવાર માટે લોકોના જીવ તાળવે ચોંટી ગયા હતાં.
Published : May 16, 2026 at 9:21 AM IST
હૈદરાબાદ: શુક્રવારે સાંજે નામપલ્લી રેલ્વે સ્ટેશન પર જયપુર જતી સ્પેશિયલ ટ્રેનના એસી કોચમાં ભીષણ આગ લાગી ગઈ હતી, જેના કારણે કોચ સંપૂર્ણપણે બળીને ખાખ થઈ ગયો હતો. જોકે, કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી. દક્ષિણ મધ્ય રેલ્વે (SCR) ના એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, ટ્રેન પ્લેટફોર્મ નંબર ચાર પર ઉભી હતી ત્યારે આ ઘટના બની હતી.
કોચમાં આગ લાગવાની માહિતી મળતાં, ફાયર ફાઇટર ત્રણ ફાયર એન્જિન સાથે ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા અને કોચ B-1 માં આગ કાબુમાં લીધી. અધિકારીઓએ આગના કારણની તપાસ શરૂ કરી છે. SCR ના જનરલ મેનેજર સંજય કુમાર શ્રીવાસ્તવે જણાવ્યું કે કોચ B-1 ને ટ્રેનથી અલગ કરી દેવામાં આવ્યો.
શ્રીવાસ્તવે અહીં મીડિયાને જણાવ્યું, "અમે કોચને શન્ટ કરવા માટે રોકી રહ્યા હતા અને તેમાંથી આગની જ્વાળાઓ નીકળતી જોઈ. રેલવે સ્ટાફે તાત્કાલિક આગની જાણ કરી. આગ ફેલાતી અટકાવવા માટે કોચને અન્ય કોચથી અલગ કરવામાં આવ્યો હતો.
અગ્નિશામકોને બોલાવવામાં આવ્યા હતા અને આગ કાબુમાં લેવામાં આવી હતી. કોચને અલગ કરી દેવામાં આવ્યો. કોચ બંધ હોવાથી આગ કેવી રીતે લાગી તેની તપાસ કરાશે." વરિષ્ઠ અધિકારીએ કહ્યું, "મુસાફરોનો પ્રવેશ પણ શરૂ થયો ન હતો, અને કોચમાં વીજળી પણ નહોતી તો પછી અચાનક આગ કેમ લાગી તે તપાસોનો વિષય છે."
તેમણે કહ્યું કે, આ આગમાં એક કોચ સંપૂર્ણ બળીને ખાખ થઈ ગયો છે અને બીજા કોચનો એક ભાગ પણ બળી ગયો . તેમણે એમ પણ કહ્યું કે ટ્રેનને સાડા ચાર કલાક માટે ફરીથી શેડ્યૂલ કરવામાં આવી હતી. તે સાંજે 7:50 વાગ્યે રવાના થવાની હતી. રેલ્વે ઘટનાની તપાસ કરશે, અને કોચને ફોરેન્સિક તપાસ માટે મોકલવામાં આવશે.