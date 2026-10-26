દિલ્હીમાં રાષ્ટ્રપતિ ભવનના નોર્થ બ્લોકની છત પર લાગી આગ, વેલ્ડિંગ દરમિયાન થઈ મોટી દુર્ઘટના
લાલ લાલ-બલુઆ પથ્થરથી બનેલી ઈમારતની પાછળથી જ્યારે કાળો ધુમાડો નીકળતો દેખાયો, તો લોકોમાં આગ લાગવાને લઈને ચિંતા વધી ગઈ.
Published : October 26, 2026 at 7:24 PM IST
નવી દિલ્હી: સોમવારે સવારે દિલ્હીના રાયસીના હિલ પર સ્થિત ઐતિહાસિક સરકારી ઈમારત રાષ્ટ્રપતિ ભવનના 'નોર્થ બ્લોક'માં આગ લાગી ગઈ. આગને પગલે આકાશમાં કાળો ધુમાડો દેખાયો, જે પછી દિલ્હી ફાયર સેવાએ તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરી હતી. સત્તાવાર સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આગને સંપૂર્ણપણે ઓલવી દેવામાં આવી છે અને આ દુર્ઘટનામાં કોઈને નુકસાન પહોંચ્યું નથી.
લાલ-બલુઆ પથ્થરથી બનેલી આ ઈમારતની પાછળથી જ્યારે કાળો ધુમાડો નીકળતો દેખાયો, ત્યારે લોકોમાં અંદર આગ લાગવાને લઈને ચિંતા વધી ગઈ. દિલ્હી પોલીસના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ઈમારતમાં વેલ્ડિંગનું કામ ચાલી રહ્યું હતું. આ દરમિયાન વેલ્ડિંગમાંથી નીકળેલો તણખલો પાસે જ રાખેલા એક ટેન્ક પર જઈ પડ્યો, જેનાથી આગ ભડકી ઊઠી. આગ ઉપર સમયસર કાબૂ મેળવી લેવામાં આવ્યો હતો અને કોઈ જાનહાનિ નોંધાઈ નથી.
દિલ્હી ફાયર સર્વિસના અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે, તેમને નોર્થ બ્લોકની અંદર કોઈ જગ્યાએથી ધુમાડો નીકળવાની માહિતી મળી હતી. આ સમાચાર મળતા જ આગ પર કાબૂ મેળવવા અને પરિસ્થિતિની સમીક્ષા કરવા માટે તાત્કાલિક ફાયર બ્રિગેડની 6 ગાડીઓ ઘટનાસ્થળે મોકલવામાં આવી હતી.
આ આગ સામાન્ય હતી અને તેમાં કોઈ જાનહાનિના સમાચાર નથી. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે, પાછળથી આગ પર કાબૂ મેળવી લેવાયો હતો. તેમણે એ પણ ઉમેર્યું કે, જે સમયે આ દુર્ઘટના થઈ, તે જગ્યાની અંદર કોઈ રિપેરિંગનું કામ ચાલી રહ્યું હતું.
આ ઘટના સોશિયલ મીડિયા પર પણ ત્યારે ચર્ચામાં આવી જ્યારે શિવસેનાના સાંસદ મિલિંદ દેવડાએ સંસદ જતી વખતે આ ઈમારતની પાછળથી ધુમાડો ઊડતો જોયો. દેવડાએ X પર પોસ્ટ કર્યું, "સંસદ જતી વખતે નોર્થ બ્લોકની પાછળથી ઘાટો ધુમાડો ઊઠતો જોયો. એવું લાગે છે કે ત્યાં આગ લાગી છે. આશા છે કે દરેક સુરક્ષિત હશે અને ઈમરજન્સી સેવાઓ તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરી રહી હશે."
રાયસીના હિલ પર સ્થિત નોર્થ બ્લોક દેશની રાજધાનીની મુખ્ય સરકારી ઈમારતોમાંથી એક છે, જ્યાં કેન્દ્ર સરકારના ઘણા મહત્વપૂર્ણ દફતરો આવેલા છે. તેમાં કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલય અને નાણાં મંત્રાલયની કચેરીઓ છે, તેથી અહીંથી ધુમાડો નીકળતો જોઈને ઈમરજન્સી સેવાઓ તાત્કાલિક હરકતમાં આવી ગઈ હતી. નુકસાન કેટલું થયું છે, ટેન્કની અંદર શું હતું અને કઈ પરિસ્થિતિઓમાં આગ લાગી, તેના વિશે હજુ વધુ માહિતી આવવાની બાકી છે.
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