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યુપીમાં સુરતના તક્ષશીલા કાંડ જેવી ઘટના: કોચિંગ સંસ્થામાં આગ લાગતા બિલ્ડિંગમાંથી કૂદ્યા વિદ્યાર્થીઓ, ઘણા દાઝ્યા

બિલ્ડિંગના તાર સાથે લટકીને વિદ્યાર્થીઓ જીત બચાવવા નીચે કૂદ્યા હતા.

કોચિંગ સંસ્થામાં આગ લાગી
કોચિંગ સંસ્થામાં આગ લાગી (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 22, 2026 at 3:47 PM IST

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લખનૌ: ઉત્તર પ્રદેશની રાજધાની લખનૌમાં સુરતના તક્ષશીલા કાંડ જેવી ઘટના બની હતી. અલીગંજ વિસ્તારમાં એક કોચિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં ભીષણ આગ લાગી હતી. આ ઘટનામાં ઘણા વિદ્યાર્થીઓ ઘાયલ થયા હતા, અને એવી આશંકા છે કે કેટલાક હજુ પણ અંદર ફસાયેલા હોઈ શકે છે. આગ એટલી ભયાનક હતી કે, ઘણા વિદ્યાર્થીઓએ બચવા માટે બીજા માળેથી કૂદી પડ્યા હતા. ફાયર બ્રિગેડ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ છે અને આગ બુઝાવવાની કોશિશ કરી રહી છે.

કોચિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ અલીગંજમાં એક પેટ શોપની ઉપર સ્થિત છે. અહેવાલો મુજબ આગ ત્રીજા માળે શરૂ થઈ હતી અને ઝડપથી ફેલાઈ ગઈ હતી, જેનાથી કોચિંગ સંસ્થા સુધી પ્રસરી ગઈ હતી. તે સમયે 30 થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ તેમાં હાજર હતા. આગ લાગતા જ અફરાતફરી મચી ગઈ. વિદ્યાર્થીઓ પોતાનો જીવ બચાવવા માટે ભાગવા લાગ્યા. બીજો કોઈ રસ્તો ન મળતાં, કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ નજીકના કેબલ પર લટકીને નીચે કૂદવા લાગ્યા. તેમાં બે વિદ્યાર્થીઓને ઈજા પહોંચી છે, જેમાં બે વિદ્યાર્થીઓને ઈજા પહોંચી હતી, જેમાં એક વિદ્યાર્થિની પણ સામેલ છે.

આગ ઝડપથી ફેલાઈ ગઈ, જેનાથી બચવાનો કોઈ રસ્તો બચ્યો નહીં. લગભગ અડધો કલાક સુધી આગથી ઘેરાયેલા કોચિંગ સંસ્થામાં હજુ પણ બાળકો ફસાયેલા છે. સ્થળ પર ફાયર બ્રિગેડની ગાડીઓ આગ બુજાવવામાં લાગી છે પરંતુ પરિસ્થિતિ ગંભીર છે.

મુખ્યમંત્રીએ ઘટનાની નોંધ લીધી છે અને અધિકારીઓને તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી જવા નિર્દેશ આપ્યો છે. તેમણે રાહત અને બચાવ કામગીરી ઝડપી બનાવવા અને ઘાયલોને યોગ્ય તબીબી સારવાર મળે તે સુનિશ્ચિત કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. મુખ્યમંત્રીએ વહીવટીતંત્રને તમામ સ્તરે તકેદારી રાખવા પણ સૂચના આપી છે.

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