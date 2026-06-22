યુપીમાં સુરતના તક્ષશીલા કાંડ જેવી ઘટના: કોચિંગ સંસ્થામાં આગ લાગતા બિલ્ડિંગમાંથી કૂદ્યા વિદ્યાર્થીઓ, ઘણા દાઝ્યા
બિલ્ડિંગના તાર સાથે લટકીને વિદ્યાર્થીઓ જીત બચાવવા નીચે કૂદ્યા હતા.
Published : June 22, 2026 at 3:47 PM IST
લખનૌ: ઉત્તર પ્રદેશની રાજધાની લખનૌમાં સુરતના તક્ષશીલા કાંડ જેવી ઘટના બની હતી. અલીગંજ વિસ્તારમાં એક કોચિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં ભીષણ આગ લાગી હતી. આ ઘટનામાં ઘણા વિદ્યાર્થીઓ ઘાયલ થયા હતા, અને એવી આશંકા છે કે કેટલાક હજુ પણ અંદર ફસાયેલા હોઈ શકે છે. આગ એટલી ભયાનક હતી કે, ઘણા વિદ્યાર્થીઓએ બચવા માટે બીજા માળેથી કૂદી પડ્યા હતા. ફાયર બ્રિગેડ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ છે અને આગ બુઝાવવાની કોશિશ કરી રહી છે.
#WATCH | Uttar Pradesh | Fire broke out at a coaching centre in Aliganj, Lucknow. Firefighting and rescue operations underway. More details awaited. pic.twitter.com/2lcykbuTnO— ANI (@ANI) June 22, 2026
કોચિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ અલીગંજમાં એક પેટ શોપની ઉપર સ્થિત છે. અહેવાલો મુજબ આગ ત્રીજા માળે શરૂ થઈ હતી અને ઝડપથી ફેલાઈ ગઈ હતી, જેનાથી કોચિંગ સંસ્થા સુધી પ્રસરી ગઈ હતી. તે સમયે 30 થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ તેમાં હાજર હતા. આગ લાગતા જ અફરાતફરી મચી ગઈ. વિદ્યાર્થીઓ પોતાનો જીવ બચાવવા માટે ભાગવા લાગ્યા. બીજો કોઈ રસ્તો ન મળતાં, કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ નજીકના કેબલ પર લટકીને નીચે કૂદવા લાગ્યા. તેમાં બે વિદ્યાર્થીઓને ઈજા પહોંચી છે, જેમાં બે વિદ્યાર્થીઓને ઈજા પહોંચી હતી, જેમાં એક વિદ્યાર્થિની પણ સામેલ છે.
#WATCH | Lucknow, Uttar Pradesh | A fire official says, " it is being said that 10-12 people are trapped inside. we have not been able to enter inside the building as the fire is massive..." https://t.co/Px12bpvk5Z pic.twitter.com/xZeCsyrDGw— ANI (@ANI) June 22, 2026
આગ ઝડપથી ફેલાઈ ગઈ, જેનાથી બચવાનો કોઈ રસ્તો બચ્યો નહીં. લગભગ અડધો કલાક સુધી આગથી ઘેરાયેલા કોચિંગ સંસ્થામાં હજુ પણ બાળકો ફસાયેલા છે. સ્થળ પર ફાયર બ્રિગેડની ગાડીઓ આગ બુજાવવામાં લાગી છે પરંતુ પરિસ્થિતિ ગંભીર છે.
#WATCH | Lucknow fire incident | An eyewitness, Aman, says, " there is a library or a computer course institution here. when we reached here, we saw smoke coming from the building. we saved 5-6 people. after the fire broke out, a man jumped from the building, and he was seriously… pic.twitter.com/bIpJPxJYUB— ANI (@ANI) June 22, 2026
મુખ્યમંત્રીએ ઘટનાની નોંધ લીધી છે અને અધિકારીઓને તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી જવા નિર્દેશ આપ્યો છે. તેમણે રાહત અને બચાવ કામગીરી ઝડપી બનાવવા અને ઘાયલોને યોગ્ય તબીબી સારવાર મળે તે સુનિશ્ચિત કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. મુખ્યમંત્રીએ વહીવટીતંત્રને તમામ સ્તરે તકેદારી રાખવા પણ સૂચના આપી છે.
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