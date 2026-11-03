આંધ્રપ્રદેશ: વિશાખાપટ્ટનમ સ્થિત HPCL રિફાઇનરીમાં ભીષણ આગ, દુર્ઘટનાથી અફરાતફરીનો માહોલ
આંધ્રપ્રદેશના વિશાખાપટ્ટનમમાં HPCL રિફાઇનરીમાં ભીષણ આગ લાગવાની ઘટના સામે આવતા દોડઘામ મચી ગઈ હતી અને સમગ્ર વિસ્તારમાં ભયનો માહોલ પ્રસરી ગયો હતો.
Published : November 3, 2026 at 12:54 PM IST
વિશાખાપટ્ટનમ: સોમવારે રાત્રે 9:50 વાગ્યે આંધ્રપ્રદેશના વિશાખાપટ્ટનમમાં હિન્દુસ્તાન પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (HPCL) રિફાઇનરીમાં અચાનક આગ ભભૂકી ઉઠી હતી. ભારે જહેમત બાદ ફાયર ફાઇટરોએ આગ પર કાબુ મેળવ્યો હતો. જોકે, આ દુર્ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિના અહેવાલ નથી.
હિન્દુસ્તાન પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન લિમિટેડે જણાવ્યું હતું કે, આગ રિફાઇનરીના સલ્ફર યુનિટમાં પીચ ઇન્ટરમીડિયેટ સ્ટોરેજ ટાંકી સુધી સીમિત હતી, અને સુવિધાના તમામ યુનિટ સુરક્ષિત રીતે કાર્યરત છે. રિફાઇનરીમાં આગની મોટી જ્વાળાઓ નીકળી હતી, અને સમગ્ર વિસ્તારમાં ગાઢ ધુમાડો પ્રસરી ગયો હતો.
#WATCH | विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश: विशाखापत्तनम में HPCL रिफाइनरी में भीषण आग लग गई है। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। (02.11) https://t.co/1jW4AvKJ6B— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 2, 2026
આગની ઘટનાને પગલે આસપાસના લોકોમાં ચિંતાનો માહોલ પ્રસરી ગયો હતો અને ઘટનાસ્થળે દોડધામ મચી ગઈ હતી. હિન્દુસ્તાન પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન લિમિટેડની સેફ્ટી વિંગના સભ્યો પરિસ્થિતિનું તાગ મેળવવા માટે ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા. રાત્રે 9:50 વાગ્યે, હિન્દુસ્તાન પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન લિમિટેડ વિશાખ રિફાઇનરીમાં એક જોરદાર વિસ્ફોટ થયો, જેના પગલે થોડી જ ક્ષણોમાં આ વિસ્તાર કાળા ધુમાડાથી છવાઈ ગયો.
તાજેતરમાં વિસ્તૃત રિફાઇનરી પ્રોજેક્ટના "રફ (ટાર) પિચ" યુનિટમાં સલ્ફર ટાંકીના પાયા પર સ્થિત વેસ્ટ ઓઇલ ટાંકીમાં વિસ્ફોટ થયો હતો. જેના કારણે ભીષણ આગ લાગી હતી. કંપનીના ફાયર ટેન્ડર અને નજીકના ઔદ્યોગિક સ્થળોએથી ફાયર ટેન્ડરોની મદદથી આગને કાબુમાં લેવામાં આવી હતી.
શરૂઆતમાં, લોકોએ આગને નિયમિત રિફાઇનરી ચીમનીમાં લાગેલી આગ સમજી લીધી હતી, પરંતુ જેમ જેમ આગ મોટી થતી ગઈ તેમ તેમ તેમને ખ્યાલ આવ્યો કે કંઈક બન્યું છે. શ્રીહરિપુરમ અને મલકાપુરમ વિસ્તારોમાં ગાઢ, કાળો ધુમાડો પ્રસરી ગયો હતો.
જેના પગલે આસપાસના રહેવાસીઓમાં ભયનો માહોલ ફેલાઈ ગયો હતો. રહેવાસીઓ અને આસપાસના વિસ્તારના લોકોએ ફરિયાદ કરી હતી કે, મેનેજમેન્ટે સાયરન પણ વગાડ્યું ન્હોતું. મલકાપુરમ સર્કલ ઇન્સ્પેક્ટર (સીઆઈ) ઈ.નરસિંહ રાવે જણાવ્યું હતું કે, આ દુર્ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી.
પશ્ચિમ વિધાનસભા મતવિસ્તારના ધારાસભ્ય ગણાબાબુએ ફોન દ્વારા સંબંધિત અધિકારીઓનો સંપર્ક કર્યો. પશ્ચિમ ઝોનના સહાયક પોલીસ કમિશનર (એસીપી) પ્રદીપ્તી પરિસ્થિતિનું આંકલન કરવા માટે રિફાઇનરી પહોંચ્યા હતા. આ ઘટનાના પગલે નજીકના ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન (IOC) ઓઇલ ટર્મિનલના મેનેજમેન્ટે પણ સાવચેતીનાં પગલાં લીધાં. મધ્યરાત્રિ પછી આગની જ્વાળાઓ શાંત થવા લાગી.
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