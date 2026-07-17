'ડોન્ટ ગો... બૉમ્બ છે!', બેંગલુરુ-અમદાવાદ ઇન્ડિગો ફ્લાઇટમાં ધમકીભર્યો પત્ર મળ્યો, FIR નોંધાઈ
બેંગલુરુ-અમદાવાદ ઈન્ડિગો ફ્લાઈટમાં બૉમ્બ હોવાની ખોટી ધમકી અંગે પોલીસ સ્ટેશનમાં FIR નોંધવામાં આવી છે
Published : July 17, 2026 at 3:41 PM IST
બેંગલુરુ : કર્ણાટકના બેંગલુરુ સ્થિત કેમ્પેગૌડા આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ પર અમદાવાદ માટે નિર્ધારિત ઈન્ડિગો ફ્લાઈટના પ્રસ્થાન પહેલાં તેમાં બૉમ્બ હોવાની ખોટી ધમકી મળવાના મામલે શુક્રવારે FIR નોંધવામાં આવી છે. પોલીસે આ માહિતી આપી હતી.
પોલીસે જણાવ્યું હતું કે 16 જુલાઈએ રાત્રે 8 વાગ્યે ઈન્ડિગોની ફ્લાઈટ 6E-6423 બેંગલુરુથી પ્રસ્થાન કરવાની હતી, તે પહેલાં આ ઘટના બની હતી. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, સાંજે આશરે 7 વાગીને 35 મિનિટે ક્રૂ મેમ્બરને આગળના ટૉયલેટમાં હાથથી લખેલી એક ચિઠ્ઠી મળી હતી, જેમાં લખ્યું હતું, 'ડોન્ટ ગો... બૉમ્બ છે! પ્લીઝ.'
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, ત્યારબાદ તાત્કાલિક સ્ટાન્ડર્ડ ઑપરેટિંગ પ્રોસિજર (SOP) લાગુ કરવામાં આવી હતી અને વિમાનની સંપૂર્ણ તપાસ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ કંઈપણ શંકાસ્પદ મળ્યું નહોતું. ઈન્ડિગોએ KAIL પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે કે આ ધમકીના કારણે ભારે મુશ્કેલી ઊભી થઈ હતી અને મુસાફરો, ક્રૂ તેમજ એરલાઈનની સુરક્ષાને લઈને ચિંતા પેદા થઈ હતી.
KIAL એરપોર્ટ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાવવામાં આવેલી પોતાની ફરિયાદમાં એરલાઈને આ ઘટનાની તપાસમાં સહયોગ આપવા વિનંતી કરી છે, જેથી જવાબદાર વ્યક્તિની ઓળખ થઈ શકે અને તેની સામે યોગ્ય કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવે. એરલાઈને જણાવ્યું હતું કે, આ ધમકીના કારણે ઘણી મુશ્કેલીઓ ઊભી થઈ અને મુસાફરો, ક્રૂ તેમજ એરલાઈનની સુરક્ષાને લઈને ચિંતા વધી હતી.
એક વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, ફરિયાદના આધારે FIR નોંધવામાં આવી છે અને જવાબદાર વ્યક્તિની ઓળખ કરવા તેમજ ખોટી ધમકી પાછળનો હેતુ જાણવા માટે તપાસ ચાલી રહી છે.
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