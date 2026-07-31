PM મોદી માટે અભદ્ર ભાષાનો પ્રયોગ કરનારી યુવતી સામે FIR, રાહુલ ગાંધી અને સૌરવ દાસ કેન્દ્ર સરકાર અને પોલીસ પર ભડક્યા
સીજેપી પ્રવક્તા સૌરવ દાસે પોલીસ કાર્યવાહી પર સવાલ ઉઠાવતા કહ્યું કે યુવાનોના અવાજને દબાવવા માટે પોલીસનો દુરુપયોગ થઈ રહ્યો છે
Published : July 31, 2026 at 9:38 PM IST
નવી દિલ્હી/નોઈડા: દિલ્હીના ઐતિહાસિક જંતર-મંતર પર 'કોકરોચ જનતા પાર્ટી' (CJP) દ્વારા આયોજિત વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન વડા પ્રધાન મોદી વિરુદ્ધ કરવામાં આવેલી કથિત અપમાનજનક ટિપ્પણીને લઈને વિવાદ વધી રહ્યો છે. આ ઘટનાએ એક નવો રાજકીય વિવાદ ઉભો કર્યો છે. એક તરફ દિલ્હી અને નોઈડા પોલીસે FIR નોંધીને કડક કાર્યવાહી કરી છે, તો બીજી બાજુ કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધી અને CJP પ્રવક્તા સૌરવ દાસે કેન્દ્ર સરકાર પર નિશાન સાધ્યું છે.
લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ સોશિયલ મીડિયા પર પરિસ્થિતિની આકરી ટીકા કરતા કહ્યું કે, દેશના યુવાનો (Gen Z)નો અવાજ સાંભળવાને બદલે, કેન્દ્ર સરકાર બળ દ્વારા તેને દબાવવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે લોકશાહી રીતે પોતાનો વિરોધ નોંધાવી રહેલા યુવાનોને ડરાવવા માટે પોલીસ અને સરકારી તંત્રનો ખુલ્લેઆમ દુરુપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે.
PM Modi and Amit Shah - you cannot threaten Gen Z into silence.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 31, 2026
First you broke their bones. Now you are filing FIRs and taking down their accounts.
You are India’s past. Be careful about how you treat India’s future.
દરમિયાન, 'કોકરોચ જનતા પાર્ટી'ના મુખ્ય પ્રવક્તા સૌરવ દાસે જણાવ્યું હતું કે, "વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન અપશબ્દોનો ઉપયોગ ચોક્કસપણે નિંદનીય છે. જોકે, પોલીસ દ્વારા ફોજદારી ન્યાય વ્યવસ્થાને હથિયાર બનાવીને વ્યક્તિઓને નિશાન બનાવવી અને હેરાન કરવી એ સંપૂર્ણપણે અન્યાયી છે. આ દેશમાં અપશબ્દોનો ઉપયોગ ક્યારથી ગુનો બન્યો છે? લોકો ઘણીવાર તેમના રોજિંદા જીવનમાં આવી ભાષાનો ઉપયોગ કરે છે. 50% લોકસભા સાંસદો સામે બળાત્કાર, હત્યા અને લૂંટ જેવા ગંભીર ગુનાઓ સહિત ગુનાહિત કેસ પેન્ડિંગ છે, છતાં તેમની સામે કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવતી નથી. તમે ફક્ત તેને અલગ કરીને તેનું ઉદાહરણ બનાવવા માંગો છો; આ સંપૂર્ણપણે નિંદનીય છે."
दिल्ली। जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करने पर नोएडा की एक लड़की के खिलाफ FIR दर्ज होने पर, कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने कहा, " विरोध प्रदर्शन के दौरान अपशब्दों के इस्तेमाल की निंदा की जा सकती है।… pic.twitter.com/W4sSdvmQE1— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 31, 2026
સૌરવ દાસે વધુમાં ઉમેર્યું, "હું ફરી એકવાર સરકાર અને તેના પોલીસ દળને અપીલ કરું છું કે યુવાનોને હેરાન કરવાનું બંધ કરે અને આ યુવતીને જવા દે. આવા કિસ્સાઓમાં પોલીસ શક્તિનો આવો દુરુપયોગ સંપૂર્ણપણે અસ્વીકાર્ય છે." પોલીસ વહીવટની ટીકા કરતા તેમણે ટિપ્પણી કરી કે 25 વર્ષીય કાર્યકર્તાને નિશાન બનાવવામાં તેમની શક્તિ અને સંસાધનો બગાડવાને બદલે, પોલીસે ગુનાહિત પૃષ્ઠભૂમિ ધરાવતા પ્રભાવશાળી રાજકારણીઓ અને વાસ્તવિક ગુનેગારોને પકડવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ.
નોંધનીય છે કે ગાઝિયાબાદની એક મહિલા દ્વારા દાખલ કરાયેલી ફરિયાદના આધારે નોઈડાના એક્સપ્રેસવે પોલીસ સ્ટેશનમાં 'ઝીરો એફઆઈઆર' નોંધવામાં આવી હતી. ફરિયાદમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે કે જંતર-મંતર પર વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન વડા પ્રધાન મોદી વિરુદ્ધ ખૂબ જ વાંધાજનક અને અપમાનજનક ભાષાનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. પોલીસે ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS) ની સંબંધિત કલમો હેઠળ કેસ નોંધ્યો છે અને આ મામલો યોગ્ય અધિકારક્ષેત્રવાળા પોલીસ સ્ટેશનમાં ટ્રાન્સફર કર્યો છે.
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