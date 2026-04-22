કર્ણાટકના ગૃહમંત્રી વિરુદ્ધ FIR દાખલ; કબડ્ડી પર સટ્ટો લગાવવા બદલ જી. પરમેશ્વર મુશ્કેલીમાં મુકાયા
કબડ્ડી મેચ પર ₹500નો સટ્ટો લગાવવાના કેસમાં કોર્ટે કર્ણાટકના ગૃહમંત્રી વિરુદ્ધ તપાસનો આદેશ આપ્યો છે.
Published : April 22, 2026 at 4:56 PM IST
બેંગલુરુ: કર્ણાટકના ગૃહમંત્રી જી. પરમેશ્વર કાનૂની મુશ્કેલીમાં ફસાયા છે. મંગળવારે, એક સ્થાનિક કોર્ટે ટુમકુર પોલીસને FIR નોંધવા અને તેમની તપાસ કરવાનો આદેશ આપ્યો. તેમના ગૃહ જિલ્લા ટુમકુરમાં એક સ્થાનિક કબડ્ડી મેચ દરમિયાન સટ્ટામાં ₹500 હારી ગયા હોવાનો દાવો કરવાનો તેમના પર આરોપ છે.
ગેરકાયદેસર સટ્ટામાં સંડોવણી બદલ પરમેશ્વર સામે કાર્યવાહી કરવા માટે H.R. નાગભૂષણ નામના વ્યક્તિની ખાનગી ફરિયાદ સાંભળીને, એડીશનલ મુખ્ય ન્યાયિક મેજિસ્ટ્રેટ કે.એન. શિવકુમારે ટુમકુર પોલીસને FIR નોંધવા અને પરમેશ્વર અને ટુમકુરના ડેપ્યુટી કમિશનર સામે તપાસ શરૂ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો.
આ ઘટના તાજેતરમાં 19 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ ટુમકુરમાં આયોજિત કબડ્ડી ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન બની હતી. મેચ દરમિયાન, જી. પરમેશ્વરે જિલ્લા કલેક્ટર સાથે ₹500 નો નાનો દાવ લગાવ્યો હતો. વિજયપુરા અને દક્ષિણ કન્નડ ટીમો વચ્ચેની કબડ્ડી મેચ પછી, પરમેશ્વરે મીડિયા સમક્ષ દાવો કર્યો કે તે ₹500 હારી ગયા છે. પરમેશ્વરે જણાવ્યું કે તેમણે અને જિલ્લા કલેક્ટરે દાવ લગાવ્યો હતો. પરમેશ્વર હારી ગયા.
ન્યૂઝ ચેનલો પર તેમના નિવેદનો પ્રસારિત થયા પછી, નાગભૂષણે ગૃહમંત્રી અને જિલ્લા કલેક્ટર સામે કાર્યવાહી કરવાની માંગણી કરતી ફરિયાદ દાખલ કરી, જેમાં તેમના પર ખુલ્લેઆમ સટ્ટાબાજીમાં ભાગ લેવા અને તેને પ્રોત્સાહન આપવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો. નાગભૂષણે દાવો કર્યો કે આ BNS એક્ટની કલમ 112(2) અને 45 હેઠળ સજાપાત્ર ગુનો છે.
જોકે, પોલીસે ફરિયાદ બંધ કરી દીધી, એમ કહીને કે તે પાયાવિહોણી છે અને સંબંધિત અધિકારીઓ પાસેથી પૂર્વ મંજૂરી લેવામાં આવી નથી. આ પછી, ફરિયાદીએ કોર્ટનો સંપર્ક કર્યો.
કોર્ટે જણાવ્યું કે ગુનાઓ ગૃહમંત્રી અને જિલ્લા કલેક્ટરના અધિકારક્ષેત્રમાં આવતા ન હોવાથી, સંબંધિત અધિકારીઓ પાસેથી પૂર્વ મંજૂરીની જરૂર નથી અને તુમાકુરુ જિલ્લાના કોરાટાગેરે તાલુકામાં કોડોગાહલ્લી પોલીસને FIR નોંધવા અને તપાસ શરૂ કરવાનો આદેશ આપ્યો.