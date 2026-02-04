ETV Bharat / bharat

અનોખી FIR, આખા ગામના બ્રાહ્મણોને બનાવ્યા આરોપી! જાણો સમગ્ર ઘટના

બિહારના દરભંગાના એક ગામમાં રહેતા તમામ બ્રાહ્મણો વિરુદ્ધ FIR નોંધાયો હોવાનો કિસ્સો સામે આવ્યો છે

ફરિયાદીએ આખા ગામના બ્રાહ્મણોને આરોપી બનાવ્યા
ફરિયાદીએ આખા ગામના બ્રાહ્મણોને આરોપી બનાવ્યા (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 4, 2026 at 5:34 PM IST

2 Min Read
દરભંગા: બિહારના દરભંગાના કુશેશ્વરસ્થાન પોલીસ સ્ટેશનમાં એક અનોખો કેસ નોંધાયો છે. અહીં આખા ગામના બ્રાહ્મણો પર FIR નોંધવામાં આવી છે. 12 લોકોની ધરપકડ પણ કરવામાં આવી છે. આ અનોખી ઘટના કુશેશ્વરસ્થાન પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના હરિનગર ગામની હોવાનું જણાવાઈ રહ્યું છે.

NCIB સુધી પહોંચ્યો કેસ

આ ઘટનાને નેશનલ ક્રાઈમ ઈન્ફોર્મેશન બ્યૂરો નામના NGO દ્વારા પર શેર કરવામાં આવી છે. આ સંસ્થા નાગરિકોને બંધારણ અને કાયદા દ્વારા આપવામાં આવેલા અધિકારો અંગે જાગૃત કરે છે. NCIBએ લખ્યું કે, 'એવા બ્રાહ્મણો વિરુદ્ધ FIR નોંધાવવામાં આવી છે, જેમાં નામજદ મોટાભાગ ના બ્રાહ્મણ દિલ્હી-મુંબઈમાં મજૂરી કરી પરિવારનું ગુજરાન ચલાવે છે.'

આખા ગામને આરોપી બનાવાયું

અસલમાં, પોલીસ અનુસાર હરિનગર ગામના રહેવાસી અસર્ફી પાસવાન દ્વારા કુશેશ્વરસ્થાન પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં એક અરજી આપવામાં આવી છે, જેમાં આખા ગામને આરોપી બનાવવામાં આવ્યું છે. ગામના 70 બ્રાહ્મણોને નામજદ જ્યારે 100-150 અજ્ઞાત લોકોને આરોપી બનાવવામાં આવ્યા છે.

શું છે વિવાદ

અરજીમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, વિક્રમ પાસવાનના મોટાભાઈ કૈલાશ પાસવાને 2015ની સાલમાં હરિનગર ગામના રહેવાસી હેમંત ઝાનું મકાન બનાવ્યું હતું, જેના દોઢ લાખ રૂપિયા હજી લેવાના બાકી નીકળે છે. તેણે જણાવ્યું કે, વારંવાર માંગણી છતાં ચૂકવણી કરવામાં આવતી નથી.

મારપીટ કરવાનો આરોપ

અરજીમાં અસર્ફી પાસવાને આરોપ લગાવ્યો છે કે, આ વિવાદને લઈને હેમંત ઝા, શ્રીનાથ ઝા, પંકજ ઝા, ઓમપ્રકાશ ઝા, બાબૂ ઝા, જગન્નાથ ઝા, અમિત કુમાર ઝા સહિત ઘણા લોકો એકઠાં થઈને ઘરમાં ઘૂસી ગયા અને લાકડી-ડંડા તથા પગારિયા વડે પરિવાર પર હુમલો કરી દીધો.

મહિલા અને બાળકી ઘાયલ

હુમલામાં ઘરમાં હાજર મહિલાઓ અને બાળકી ઘાયલ થયા. ઘટનાનો લાઈવ વીડિયો પણ સામે આવ્યો છે, જેમાં હુમલા તથા અફરાતફરીના દૃશ્યો સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકાય છે. ઘટના પછી ગામમાં તણાવનો માહોલ છે.

12 લોકોની ધરપકડ

આ સમગ્ર મામલે બિરૌલી ડીએસપી પ્રભાકર તિવારીએ જણાવ્ચું કે, 31 જાન્યુઆરી 2026ની રાતે લેવડ-દેવડના વિવાદમાં મારપીટ થઈ હતી. આમાં 10થી વધારે લોકો ઘાયલ થયા હતા. આ કેસમાં 12 લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે, જેમની પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે. ઘટના પછી ગામમાં સુરક્ષા વધારી દેવામાં આવી છે. સ્થિતિ તણાવપૂર્ણ છે પરંતુ નિયંત્રણમાં છે.

