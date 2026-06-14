કર્ણાટક: EDની ફરિયાદ પર 7 લોકો સામે FIR, કરોડોના વિદેશી ભંડોળના દુરુપયોગના આરોપો
ફરિયાદ મુજબ, આરોપીઓએ એપ્રિલ 2025 થી 2026 વચ્ચે સમગ્ર ભારતમાં ATMમાંથી 92.55 કરોડ રૂપિયા ઉપાડી લીધા હતા.
Published : June 14, 2026 at 1:27 PM IST
બેંગલુરુ: કર્ણાટકની રાજધાની બેંગલુરુમાં પોલીસે EDની ફરિયાદ બાદ 7 લોકો અને યુએસ સ્થિત સંસ્થા વિરુદ્ધ FIR નોંધી છે. એવો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે કે વિદેશી બેંકોના ડેબિટ કાર્ડમાંથી રૂ. 92.55 કરોડના વિદેશી ભંડોળનો ઉપાડ કરવામાં આવ્યો હતો અને કર્ણાટક, છત્તીસગઢ અને આસામ સહિત અનેક રાજ્યોમાં ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ માટે ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.
દિલ્હીમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટના આસિસ્ટન્ટ ડાયરેક્ટર સુનીલ કુમાર સિન્હારની ફરિયાદના આધારે આ કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો. FIRમાં જોનાથન એસ. રાજન, મિકા માર્ક, અજીત વર્ગીસ મથાઈ, વર્ગીસ ચાકો, બબલુ કુર્મી, સુપ્રીમ જોય અને અમેરિકન સંસ્થાના નામ સામેલ છે. આ કેસ ગેરકાનૂની પ્રવૃત્તિઓ (નિવારણ) અધિનિયમ (UAPA) અને ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS)ના જુદા જુદા નિયમો હેઠળ નોંધવામાં આવ્યો છે.
ફરિયાદ મુજબ, આરોપીઓએ કથિત રીતે વિદેશી બેંકો સાથે જોડાયેલા ડેબિટ કાર્ડ લીધા અને એપ્રિલ 2025 અને 2026 વચ્ચે ભારતભરના ATMમાંથી 92.55 કરોડ રૂપિયા ઉપાડી લીધા. EDએ આરોપ લગાવ્યો છે કે આ વ્યવહારોમાં ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ (FEMA)ના નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવામાં આવ્યું હતું. તપાસકર્તાઓએ વધુમાં દાવો કર્યો છે કે 2024 થી 2026 ની વચ્ચે કર્ણાટક, છત્તીસગઢ, આસામ અને અન્ય રાજ્યોમાંથી લગભગ 44 કરોડ રૂપિયા ઉપાડવામાં આવ્યા હતા.
અહેવાલ છે કે જ્યારે અધિકારીઓએ બેંગલુરુ એરપોર્ટ પર મીકા માર્કની અટકાયત કરી ત્યારે તપાસ શરૂ થઈ. પૂછપરછ દરમિયાન અધિકારીઓને તેની પાસેથી 24 વિદેશી ડેબિટ કાર્ડ મળી આવ્યા હતા. EDનો દાવો છે કે વિદેશી સંસ્થા માટે ભારતમાં કામ કરતો વિદેશી નાગરિક આ માટે જવાબદાર હતો.
ડેબિટ કાર્ડ કથિત રીતે 'સંતોષ કુમાર'ના નામે જારી કરવામાં આવ્યા હતા. ફરિયાદ મુજબ, આરોપી અને તેના સહયોગીઓએ અસલ KYC દસ્તાવેજો છુપાવી દીધા હતા અને દેશભરમાં 1,000 થી વધુ ડેબિટ કાર્ડ્સનું વિતરણ કર્યું હતું. તપાસકર્તાઓએ એવો પણ આરોપ લગાવ્યો છે કે પુરાવાનો નાશ કરવાના પ્રયાસમાં, TTI દ્વારા સંચાલિત સર્વર દ્વારા સોફ્ટવેર સિસ્ટમમાં સંગ્રહિત ડેટાને કાઢી નાખવામાં આવ્યો હતો.
EDની તપાસમાં વધુ જાણવા મળ્યું છે કે છત્તીસગઢના ધમતારી અને બસ્તર સહિત નક્સલ પ્રભાવિત વિસ્તારોમાં શંકાસ્પદ રોકડ વ્યવહારો થયા હતા. તપાસકર્તાઓએ આરોપ લગાવ્યો છે કે વિદેશી ડેબિટ કાર્ડનો ઉપયોગ કરીને વ્યવસ્થિત રીતે મોટા પ્રમાણમાં નાણાં ઉપાડવામાં આવ્યા હતા.
આ સંગઠિત નેટવર્કની સંડોવણી દર્શાવે છે. ફરિયાદમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે નક્સલ પ્રભાવિત વિસ્તારોમાં આટલા મોટા રોકડ આધારિત વ્યવહારો રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા અને આર્થિક અખંડિતતા માટે ખતરો બની શકે છે. તે ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ માટે ભંડોળની હેરફેરમાં પણ મદદ કરી શકે છે. તપાસકર્તાઓને જાણવા મળ્યું કે આ વિસ્તારોમાં સ્થિત એટીએમમાંથી 10,000 રૂપિયાના 3,200 વ્યવહારો દ્વારા અંદાજે રૂ. 3.2 કરોડ ઉપાડવામાં આવ્યા હતા.
EDએ આ કેસમાં ત્રીજા આરોપી તરીકે અજીત વર્ગીસ મથાઈની ઓળખ કરી છે. પૂછપરછ દરમિયાન, તપાસકર્તાઓને જાણવા મળ્યું હતું કે તે વિદેશી સંસ્થાના ભારતના ઓપરેશન્સના ફાઈનાસર હેડ તરીકે કામ કરતો હતો.
અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે તપાસ દરમિયાન તેની પાસેથી 37 લાખ રૂપિયા જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે. EDએ આરોપ લગાવ્યો છે કે કેટલાક ભંડોળનો ઉપયોગ વૈચારિક ઉગ્રવાદ સાથે સંબંધિત પ્રવૃત્તિઓ માટે કરવામાં આવ્યો હતો. ફરિયાદમાં વધુમાં જણાવાયું છે કે બાકીના આરોપીઓ ફિલ્ડ-લેવલ ઓપરેટિવ તરીકે કામ કરતા હતા અને તપાસ દરમિયાન કથિત કાવતરામાં સામેલ હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું.
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