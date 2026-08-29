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મમતા બેનર્જીની મુશ્કેલીઓમાં વધારો! હાઈકોર્ટના આદેશની કથિત અવહેલના મામલે FIR નોંધાઈ

મમતા વિરુદ્ધ કોર્ટના આદેશનું ઉલ્લંઘન અને પોલીસ ફરજમાં અવરોધ ઊભો કરવાના આરોપસર પોલીસ સ્ટેશનમાં એફઆઈઆર નોંધવામાં આવી છે

મમતા વિરુદ્ધ કોર્ટના આદેશનું ઉલ્લંઘન અને પોલીસ ફરજમાં અવરોધ ઊભો કરવાના આરોપસર પોલીસ સ્ટેશનમાં એફઆઈઆર નોંધવામાં આવી છે
મમતા વિરુદ્ધ કોર્ટના આદેશનું ઉલ્લંઘન અને પોલીસ ફરજમાં અવરોધ ઊભો કરવાના આરોપસર પોલીસ સ્ટેશનમાં એફઆઈઆર નોંધવામાં આવી છે (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 29, 2026 at 4:46 PM IST

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કોલકાતા: કોલકાતાના હેસ્ટિંગ્સ પોલીસ સ્ટેશનમાં ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જી અને તૃણમૂલ છાત્ર પરિષદ (TMCP) સ્થાપના દિવસ કાર્યક્રમના આયોજકો સામે FIR નોંધવામાં આવી છે. કાર્યક્રમમાં સુરક્ષાની જવાબદારી સંભાળતી હેસ્ટિંગ્સ પોલીસે જાતે જ આ કાર્યવાહી શરૂ કરી હતી.

પોલીસનો આરોપ છે કે, મમતા સાથે સંકળાયેલા તૃણમૂલ જૂથે પરવાનગી આપેલા સમય કરતાં વધુ સમય સુધી કાર્યક્રમ ચાલુ રાખ્યો હતો, જેના કારણે કોલકાતા હાઇકોર્ટના આદેશનું ઉલ્લંઘન થયું હતું. કેથેડ્રલ રોડ પર મેળાવડા દરમિયાન, ભીડના એક જૂથે પોલીસ બેરિકેડ્સ હટાવી દીધા હતા.

એવો આરોપ છે કે તેઓએ ફરજ પરના પોલીસ કર્મચારીઓ સાથે ઝપાઝપી કરી હતી. આના કારણે કેથેડ્રલ રોડના એક ભાગમાં ટ્રાફિક જામ થયો હતો. પોલીસ સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, કોલકાતા હાઇકોર્ટના આદેશ અનુસાર, 28 ઓગસ્ટના રોજ તૃણમૂલ છાત્ર પરિષદ (TMCP) ના સ્થાપના દિવસ નિમિત્તે કેથેડ્રલ રોડ પર આ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો.

કોર્ટે કાર્યક્રમના સમય અને કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા અંગે ચોક્કસ નિર્દેશો જારી કર્યા હતા. જોકે, અહેવાલો દર્શાવે છે કે કાર્યક્રમ નિર્ધારિત સમયે પૂર્ણ થયો ન હતો. સબ-ઇન્સ્પેક્ટર અપુ બૈદ્યએ હેસ્ટિંગ્સ પોલીસ સ્ટેશનમાં આ ઘટના અંગે ફરિયાદ નોંધાવી હતી અને આરોપોના આધારે 28 ઓગસ્ટના રોજ કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો.

ફરિયાદમાં જણાવાયું છે કે કાર્યક્રમ માટે કેથેડ્રલ રોડ પર મોટી સંખ્યામાં સમર્થકો અને કાર્યકરો એકઠા થયા હતા. પરિસ્થિતિને કાબુમાં લેવા માટે પોલીસ તૈનાત કરવામાં આવી હતી અને અગાઉથી બેરિકેડ્સ ઉભા કરવામાં આવ્યા હતા. અહેવાલો સૂચવે છે કે કાર્યક્રમ દરમિયાન ભીડે બેરિકેડ્સ દૂર કર્યા હતા. પોલીસનો એવો પણ દાવો છે કે ભીડ અને ફરજ પરના અધિકારીઓ વચ્ચે ઝપાઝપી અને મૌખિક બોલાચાલી થઈ હતી.

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