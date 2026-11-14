ગાંધી પરિવાર પર 'ઉશ્કેરણીજનક' પોસ્ટ કરવા બદલ ભાજપના સાંસદ કંગના રનૌત સામે FIR નોંધાઈ
ફરિયાદીએ આક્ષેપ કર્યો છે કે ઈન્દિરા ગાંધી, સંજય ગાંધી અને રાજીવ ગાંધીના મૃત્યુ અંગે કંગના રનૌતે કરેલી ટિપ્પણીઓ ઉશ્કેરણીજનક હતી. વિનોદ કુમાર પાઠકનો અહેવાલ
Published : November 14, 2026 at 5:29 PM IST
શિમલા: એક્ટ્રેસમાંથી રાજકારણી બનેલા સાંસદ કંગના રનૌત કાનૂની મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. હિમાચલ પ્રદેશ પોલીસે સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં ગાંધી પરિવાર વિશે કથિત રીતે ઉશ્કેરણીજનક ટિપ્પણીઓ કરવા બદલ તેમની સામે કેસ નોંધ્યો છે.
આ કેસ શિમલાના વેસ્ટ પોલીસ સ્ટેશનમાં અતુલ શર્મા નામના સ્થાનિક રહેવાસીની ફરિયાદના આધારે નોંધવામાં આવ્યો છે. તેમણે આરોપ લગાવ્યો છે કે, સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ ઉશ્કેરણીજનક હતી અને તેમાં કોંગ્રેસના પૂર્વ અધ્યક્ષ સોનિયા ગાંધી તથા તેમના પરિવારને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા.
ફરિયાદીના જણાવ્યા અનુસાર, ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ)ના સાંસદ કંગના રનૌતના વેરિફાઈડ સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ પરથી 10 નવેમ્બરે કરવામાં આવેલી એક પોસ્ટમાં પૂર્વ વડાપ્રધાન ઈન્દિરા ગાંધી, તેમના પુત્ર સંજય ગાંધી અને પૂર્વ વડાપ્રધાન રાજીવ ગાંધીના મૃત્યુ અંગે ગંભીર આક્ષેપો કે સંકેતો કરવામાં આવ્યા હતા. ફરિયાદમાં ઉલ્લેખ છે કે પોસ્ટમાં ભારતીય નાગરિક સોનિયા ગાંધીને "રહસ્યમય વિદેશી નાગરિક" તરીકે દર્શાવવામાં આવ્યા હતા અને તેમાં એવી ટિપ્પણીઓ હતી જે તેમના પરિવારના સભ્યોના ક્રમિક મૃત્યુને તેમની ઝડપી રાજકીય પ્રગતિ સાથે જોડે છે.
શર્માએ વધુમાં દાવો કર્યો છે કે, આ ટિપ્પણીઓ ઉશ્કેરણીજનક છે અને તેનાથી જાહેર શાંતિ તથા સાંપ્રદાયિક સૌહાર્દ જોખમાઈ શકે છે. તેમણે પોલીસને ભાજપ સાંસદ સામે યોગ્ય કાનૂની કાર્યવાહી કરવા વિનંતી કરી છે. આ ઉપરાંત, તેમણે આ મામલે ફોજદારી તપાસ કરવાની અને સંબંધિત સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટની ઝીણવટભરી ચકાસણી કરવાની માંગ કરી છે.
ફરિયાદના આધારે, પોલીસે ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS), 2023ની કલમ 353(2), 196(1)(b) અને 356(2) હેઠળ કેસ નોંધ્યો છે. હાલમાં શિમલા વેસ્ટ પોલીસ સ્ટેશન આ મામલે તપાસ કરી રહ્યું છે.
જોકે આ આરોપો હજુ સાબિત થયા નથી, તેમ છતાં એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, "કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે અને ફરિયાદમાં કરવામાં આવેલા આરોપોની હાલ તપાસ ચાલી રહી છે."
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