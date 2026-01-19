ETV Bharat / bharat

બળાત્કાર પીડિતાનું નામ જાહેર કરવા બદલ ભાજપના નેતા અને ભૂતપૂર્વ મંત્રી શ્રીરામુલુ મુશ્કેલીમાં, FIR નોંધાઈ

કર્ણાટકના બલ્લારીમાં ભાજપના નેતા બી. શ્રીરામુલુ વિરુદ્ધ કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. તેમના પર બળાત્કાર પીડિતાનું નામ જાહેર કરવાનો આરોપ છે.

ભાજપ નેતા શ્રીરામુલુ
ભાજપ નેતા શ્રીરામુલુ (File/ ETV Bharat))
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 19, 2026 at 7:47 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

બલ્લારી (કર્ણાટક) : સગીર બળાત્કાર પીડિતાનું નામ જાહેર કરવા બદલ ભાજપના નેતા અને ભૂતપૂર્વ મંત્રી બી. શ્રીરામુલુ વિરુદ્ધ બલ્લારી શહેર મહિલા પોલીસ સ્ટેશનમાં જાતીય ગુનાઓથી બાળકોના રક્ષણ (POCSO) અને કિશોર ન્યાય અધિનિયમ હેઠળ FIR દાખલ કરવામાં આવી છે.

17 જાન્યુઆરીના રોજ, ભાજપે બલ્લારીમાં થયેલા અથડામણની નિંદા કરવા માટે બલ્લારીના એપીએમસી સંકુલમાં વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું. એવો આરોપ છે કે શ્રીરામુલુએ ભીડને સંબોધિત કરતી વખતે એક સગીર બળાત્કાર પીડિતાની ઓળખ જાહેર કરી હતી. આ સંદર્ભમાં 18 જાન્યુઆરીએ તેમની વિરુદ્ધ એફઆઈઆર દાખલ કરવામાં આવી હતી.

12 સપ્ટેમ્બર, 2025ના રોજ સગીર સાથે થયેલા દુર્વ્યવહાર અંગે બલ્લારી મહિલા પોલીસ સ્ટેશનમાં પોક્સો કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો. શ્રીરામુલુએ પીડિતાની વિગતો જાહેર કરી છે, જેનો ઉલ્લેખ કેસમાં કરવામાં આવ્યો છે.

પોક્સો એક્ટમાં સ્પષ્ટપણે જણાવાયું છે કે પીડિતાનું નામ અને અન્ય માહિતી જાહેર કરી શકાતી નથી. જોકે, ભાજપના નેતા શ્રીરામુલુ પર પીડિતાની માહિતી જાહેર પ્લેટફોર્મ પર જાહેર કરવાનો આરોપ છે. મહિલા પોલીસ સ્ટેશનમાં દાખલ કરાયેલી ફરિયાદમાં તેમની સામે કાર્યવાહીની માંગ કરવામાં આવી છે.

18 જાન્યુઆરીએ નોંધાયેલી ફરિયાદના આધારે, મહિલા થાણા પોલીસે પોક્સો એક્ટની કલમ 23(1)(2) અને કિશોર ન્યાય કાયદાની કલમ 74 હેઠળ કેસ નોંધ્યો હતો.

આ પણ વાંચો...

  1. ઉન્નાવ બળાત્કાર કેસ: કુલદીપ સેંગરની જેલની સજા સસ્પેન્શનને પડકારતી સુપ્રીમ કોર્ટમાં અરજી
  2. ઉન્નાવ બળાત્કાર કેસમાં કુલદીપ સિંહ સેંગરની સજા પર રોક, શરતી જામીન મંજૂર

TAGGED:

BJP LEADER B SRIRAMULU
BALLARI CLASH
RAPE VICTIM IDENTITY
FIR AGAINST B SRIRAMULU
BJP FORMER MINISTER SRIRAMULU

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.