પશ્ચિમ બંગાળમાં ભડકાઉ ચૂંટણી ભાષણો બદલ અભિષેક બેનર્જી સામે FIR
પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણી દરમિયાન ભડકાઉ ભાષણો આપવા બદલ TMC નેતા અભિષેક બેનર્જી સામે મોટી કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.
Published : May 16, 2026 at 10:33 AM IST
કોલકાતા: બિધાનનગર કમિશનરેટે અભિષેક બેનર્જી સામે અનેક બિન-જામીનપાત્ર કલમો હેઠળ FIR દાખલ કરી છે. તેમાં આરોપ છે કે તેમણે તેમના ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન ભડકાઉ ટિપ્પણીઓ કરી હતી. આ ઘટના પહેલા, તૃણમૂલ કોંગ્રેસના મહાસચિવ સામે કોઈપણ કિસ્સામાં FIR દાખલ કરવામાં આવી ન હતી.
પોલીસ સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, રાજ્ય પોલીસે રાજીવ સરકાર નામના એક સામાજિક કાર્યકરની ફરિયાદના આધારે ચૂંટણી પરિણામો જાહેર થયાના બીજા દિવસે જ બિધાનનગર સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશનમાં કેસ નોંધ્યો હતો. FIR ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન અભિષેક દ્વારા કરવામાં આવેલી અનેક ટિપ્પણીઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. રાજીવે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ વિરુદ્ધ તેમની ટિપ્પણીઓનો પણ ખાસ ઉલ્લેખ કર્યો છે.
ફરિયાદમાં આરોપ છે કે અભિષેકે ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન અનેક જાહેર રેલીઓમાં ભડકાઉ ટિપ્પણીઓ કરી હતી. વધુમાં, તે દાવો કરે છે કે આ ટિપ્પણીઓ સમાજના વિવિધ વર્ગો વચ્ચે વિભાજન પેદા કરી શકે છે. ફરિયાદીએ ભાષણોના અંશો, તેમજ અનેક રેલીઓ અને પ્રચાર કાર્યક્રમોની વિડિઓ લિંક્સ સબમિટ કરી હતી, અને પોલીસને તપાસ શરૂ કરવાની વિનંતી કરી હતી.
ફરિયાદ બાદ, બિધાનનગર સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશને અનેક કલમો હેઠળ FIR નોંધી હતી. પોલીસે ભારતીય દંડ સંહિતા (IPC) ની કુલ પાંચ કલમો હેઠળ કેસ દાખલ કર્યા હોવાનું કહેવાય છે, જેમાંથી ઘણી ગંભીર છે.
કઈ કલમો હેઠળ આરોપો દાખલ કરવામાં આવ્યા છે?
અભિષેક પર કલમ ૧૯૨ હેઠળ અશાંતિ ભડકાવવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે, જે જામીનપાત્ર કલમ છે. કલમ ૧૯૬ હેઠળ, બિધાનનગર પોલીસે તેના પર વિવિધ જૂથો વચ્ચે દુશ્મનાવટ અને નફરત ફેલાવવાનો પણ આરોપ મૂક્યો છે. આ કલમ બિનજામીનપાત્ર છે. કલમ ૩૫૧(૨) હેઠળ, ધાકધમકી, ધમકીઓ અને સામાજિક સૌહાર્દને ખલેલ પહોંચાડવાના આરોપો દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. આ કલમ પણ બિનજામીનપાત્ર છે.
ખોટી અથવા ગેરમાર્ગે દોરનારી માહિતી અને અફવાઓ ફેલાવવા બદલ કલમ ૩૫૩(૧)(સી) હેઠળ પણ આરોપો ઉમેરવામાં આવ્યા છે. ભારતીય દંડ સંહિતા ઉપરાંત, ડાયમંડ હાર્બરના તૃણમૂલ કોંગ્રેસના સાંસદ સામે લોક પ્રતિનિધિત્વ અધિનિયમ, ૧૯૫૧ ની કલમ ૧૨૩(૨) અને ૧૨૫ પણ લાગુ કરવામાં આવી છે.
આ ઘટનાએ રાજકીય વર્તુળોમાં ભારે ચર્ચા જગાવી છે. વિપક્ષી છાવણીનું કહેવું છે કે રાજકીય પ્રચારની આડમાં ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન મર્યાદા ઓળંગી જવાને કારણે વર્તમાન પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ છે. બીજી તરફ, તૃણમૂલ કોંગ્રેસના એક વર્ગનો દાવો છે કે આ આરોપો રાજકીય હેતુઓ માટે લગાવવામાં આવી રહ્યા છે અને તેની પાછળ કોઈ કાવતરું છે. જોકે, આ ઘટના અંગે અભિષેક બેનર્જી તરફથી કોઈ સત્તાવાર પ્રતિક્રિયા આવી નથી.