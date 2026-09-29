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થપ્પડ વિવાદ: AAPના ધારાસભ્ય જરનૈલ સિંહ પર FIR, ભાજપ મંત્રી પ્રવેશ વર્મા સામે NCR

PWD અધિકારીઓની ફરિયાદમાં આક્ષેપ કરાયો છે કે જરનૈલ સિંહ અને તેમના સાથીઓએ સરકારી રસ્તાના નિર્માણ કાર્યમાં અવરોધ ઊભો કર્યો હતો

PWD અધિકારીઓની ફરિયાદમાં આક્ષેપ કરાયો છે કે જરનૈલ સિંહ અને તેમના સાથીઓએ સરકારી રસ્તાના નિર્માણ કાર્યમાં અવરોધ ઊભો કર્યો હતો
PWD અધિકારીઓની ફરિયાદમાં આક્ષેપ કરાયો છે કે જરનૈલ સિંહ અને તેમના સાથીઓએ સરકારી રસ્તાના નિર્માણ કાર્યમાં અવરોધ ઊભો કર્યો હતો (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 29, 2026 at 7:14 AM IST

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નવી દિલ્હી: પશ્ચિમ દિલ્હીના તિલક નગર-વિકાસપુરી વિસ્તારમાં રસ્તાના નિર્માણની ગુણવત્તા અંગેનો વિવાદ હવે પોલીસ કાર્યવાહી સુધી પહોંચ્યો છે. PWD (જાહેર બાંધકામ વિભાગ)ના એન્જિનિયરોની ફરિયાદ બાદ તિલક નગરના આમ આદમી પાર્ટી (AAP)ના ધારાસભ્ય જરનૈલ સિંહ વિરુદ્ધ FIR નોંધવામાં આવી છે; તેમના પર સરકારી કામમાં અવરોધ ઊભો કરવાનો અને અધિકારીઓને ધમકાવવાનો આરોપ છે. બીજી તરફ, સાહિબ સિંહ નામના યુવકની ફરિયાદના આધારે PWD મંત્રી પ્રવેશ વર્મા વિરુદ્ધ NCR (નોન-કોગ્નિઝેબલ રિપોર્ટ) નોંધવામાં આવી છે, જેમાં આરોપ છે કે રસ્તાના નિરીક્ષણ દરમિયાન મંત્રીએ તેને થપ્પડ મારી હતી. આ મામલે ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS)ની કલમ 115 લાગુ કરવામાં આવી છે.

આ વિવાદ ત્યારે શરૂ થયો જ્યારે ધારાસભ્ય જરનૈલ સિંહે તિલક નગર મતવિસ્તારમાં બની રહેલા નવા રસ્તાની ગુણવત્તા અંગે સવાલો ઉઠાવ્યા. રવિવારે મંત્રી પ્રવેશ વર્મા રસ્તાનું નિરીક્ષણ કરવા માટે સ્થળ પર પહોંચ્યા હતા. જરનૈલ સિંહ પણ ત્યાં પહોંચ્યા અને રસ્તાના ઉપરના પડને હાથેથી ઉખેડીને તેની ગુણવત્તા પર સવાલ ઉઠાવ્યા. તેમની સાથે રહેલા સાહિબ સિંહ આ સમગ્ર ઘટનાનું વીડિયો રેકોર્ડિંગ કરી રહ્યા હતા. બાદમાં સામે આવેલા એક વીડિયોમાં જોવા મળે છે કે બંને વચ્ચે શાબ્દિક બોલાચાલી થયા બાદ મંત્રીએ સાહિબ સિંહને થપ્પડ મારી હતી. આ વીડિયો સામે આવ્યા બાદ મામલો રાજકીય વિવાદમાં ફેરવાઈ ગયો છે.

પીડિત સાહિબ સિંહે મંત્રી પર મારપીટ અને ધમકાવવાનો આરોપ મૂકી પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી હતી. પોલીસે આ ફરિયાદના આધારે 'નોન-કોગ્નિઝેબલ રિપોર્ટ' (NCR) નોંધ્યો છે. BNSની કલમ 115 સ્વેચ્છાએ ઈજા પહોંચાડવા સાથે સંબંધિત છે; આ જોગવાઈ બિન-સંજ્ઞેય (non-cognizable) ગુનાઓની શ્રેણીમાં આવે છે. આવા કિસ્સાઓમાં, એકવાર NCR નોંધાયા પછી, તપાસ હાથ ધરવા માટે પોલીસને સામાન્ય રીતે મેજિસ્ટ્રેટની પરવાનગીની જરૂર પડે છે. તેથી, NCRને FIR સમાન ગણવામાં આવતું નથી.

બીજી તરફ, PWDના અધિકારીઓ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી ફરિયાદમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો કે જરનૈલ સિંહ અને તેમના સાથીઓએ સરકારી રસ્તાના નિર્માણ કાર્યમાં અવરોધ ઊભો કર્યો હતો અને અધિકારીઓને ધમકાવ્યા હતા. આ ફરિયાદના આધારે હવે જરનૈલ સિંહ વિરુદ્ધ FIR નોંધવામાં આવી છે. મંત્રી પ્રવેશ વર્માએ પણ આરોપ મૂક્યો હતો કે સરકારી કામમાં અવરોધ ઊભો કરવાનો અને અધિકારીઓ પર દબાણ લાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો; જોકે, આ આરોપો અંગેનું અંતિમ તારણ તપાસ બાદ જ બહાર આવશે.

પ્રવેશ વર્માએ જણાવ્યું છે કે વિવાદ દરમિયાન તેમના પરિવાર વિરુદ્ધ અપશબ્દોનો પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો હતો, જેના કારણે તેઓ ગુસ્સામાં આવી ગયા હતા. તેની સામે, જરનૈલ સિંહ અને સાહિબ સિંહે આ આરોપોને નકારી કાઢ્યા છે અને દાવો કર્યો છે કે તેઓએ માત્ર રસ્તાની ગુણવત્તા અંગે પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા હતા. બંને પક્ષોની ફરિયાદો બાદ, પોલીસ આ ઘટનાને લગતા વિવિધ આરોપોની તપાસ કરી રહી છે.

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TAGGED:

PRAVESH VERMA SLAP CONTROVERSY
PRAVESH VERMA
લાફા વિવાદ પ્રવેશ વર્મા
AAP ધારાસભ્ય જરનૈલ સિંહ
SLAP CONTROVERSY PARVESH VERMA

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