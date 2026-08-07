40 વર્ષથી ચાલતા બોફોર્સ કેસનો અંત, સુપ્રીમ કોર્ટે હિન્દુજા બંધુઓ વિરુદ્ધની અરજી ફગાવી
દિલ્હી હાઈકોર્ટે હિન્દુજા બંધુઓને નિર્દોષ જાહેર કર્યા હતા જેની સામે અપીલ દાખલ કરવામાં આવી હતી.
Published : August 7, 2026 at 9:03 PM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે બોફોર્સ કેસ સામે દાખલ કરાયેલી અપીલ ફગાવીને તેના પર પડદો પાડી દીધો છે. આ કેસ ફગાવી દેવાની સાથે, લગભગ 40 વર્ષ સુધી ચાલેલી કાનૂની કાર્યવાહીનો અંત આવ્યો છે.
જસ્ટિસ જે.બી. પારડીવાલા અને જસ્ટિસ કે. વિનોદ ચંદ્રનની બનેલી બેન્ચે દિલ્હી હાઈકોર્ટના 2005ના ચુકાદા સામે વકીલ અને ભાજપ નેતા અજય કે. અગ્રવાલ દ્વારા દાખલ કરાયેલી અપીલ પર સુનાવણી કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો.
તે ચુકાદાએ ત્રણ હિન્દુજા ભાઈઓ - શ્રીચંદ પી. હિન્દુજા, ગોપીચંદ પી. હિન્દુજા અને પ્રકાશ પી. હિન્દુજા, તેમજ સ્વીડિશ શસ્ત્ર ઉત્પાદક એબી બોફોર્સને નિર્દોષ જાહેર કર્યા હતા. ગુરુવારની સુનાવણી દરમિયાન, અગ્રવાલે વર્ચ્યુઅલી હાજર રહીને કેસના રેકોર્ડમાંથી મૃત પ્રતિવાદીઓ શ્રીચંદ અને ગોપીચંદ હિન્દુજાના નામ દૂર કરવા માટે ચાર અઠવાડિયાનો સમય માંગ્યો હતો. યુરોપમાં હિન્દુજા ગ્રુપના ચેરમેન પ્રકાશ હિન્દુજા, હવે ભાઈઓમાં એકમાત્ર હયાત પ્રતિવાદી છે. જો કે, બેન્ચે કાર્યવાહી ચાલુ રાખવાના આધાર પર સવાલ ઉઠાવ્યા હતા.
કોર્ટે હિન્દુજા બંધુઓ અને સીબીઆઈને સંડોવતા કેસની સ્થિતિ વિશે પૂછપરછ કરી. પરિસ્થિતિનું અવલોકન કરતાં, બેન્ચે ટિપ્પણી કરી, "બધી કાર્યવાહી રદ કરવામાં આવી હતી. આ શું છે? કેટલા વર્ષો વીતી ગયા?" અગ્રવાલે દલીલ કરી કે સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઑફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (સીબીઆઈ) ની પોતાની અપીલ અગાઉ ફગાવી દેવામાં આવી હતી, નોંધ્યું હતું કે એજન્સીને તેમની અરજીમાં પ્રતિવાદી બનાવવામાં આવી હતી અને તેની દલીલો રજૂ કરવાની તક આપવામાં આવી હતી.
કોર્ટ અપીલકર્તાની દલીલો સાથે સહમત ન હતી. જ્યારે અગ્રવાલે મુલતવી રાખવાની વિનંતી કરી, ત્યારે કોર્ટે ઇનકાર કરીને કહ્યું, "મુલતવી રાખવાનો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી. આ 2018નો કેસ છે. અપીલ ફગાવી દેવામાં આવે છે."
31 મે, 2005 ના રોજ દિલ્હી હાઈકોર્ટના ચુકાદાને પડકારતી આ એકમાત્ર અપીલ હતી, જેમાં જસ્ટિસ આર.એસ. સોઢીએ હિન્દુજા બંધુઓ અને એબી બોફોર્સ સામેની તમામ ફોજદારી કાર્યવાહી રદ કરી હતી.
સીબીઆઈ દ્વારા તપાસ હાથ ધરવાની રીતની ટીકા કરતા, હાઈકોર્ટે નોંધ્યું હતું કે કાર્યવાહી પર આશરે ₹250 કરોડનો ખર્ચ થયો હતો, છતાં આરોપીઓ સામે પ્રથમ દ્રષ્ટિએ કેસ સ્થાપિત થઈ શક્યો ન હતો.
નવેમ્બર 2018 માં, સુપ્રીમ કોર્ટે 2005 ના ચુકાદા સામે સીબીઆઈની પોતાની અપીલ ફગાવી દીધી હતી, જેમાં 4522 દિવસના વિલંબને માફ કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે તપાસ એજન્સી "અસાધારણ" વિલંબ માટે સંતોષકારક સમજૂતી આપવામાં નિષ્ફળ રહી છે, જોકે તેણે સીબીઆઈને અગ્રવાલ દ્વારા દાખલ કરાયેલી અપીલમાં તેની દલીલો રજૂ કરવાની મંજૂરી આપી હતી, જે હજુ પણ પેન્ડિંગ હતી. 2018 માં, સુપ્રીમ કોર્ટે અગ્રવાલના અપીલ દાખલ કરવાના અધિકાર પર પણ પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો હતો, અને પૂછ્યું હતું કે તપાસ એજન્સીના પોતાના પડકાર નિષ્ફળ ગયા પછી એક ખાનગી વ્યક્તિ ફોજદારી કાર્યવાહીમાં કેવી રીતે અપીલ દાખલ કરી શકે છે.
બોફોર્સ કૌભાંડ 24 માર્ચ, 1986 ના રોજ હસ્તાક્ષર કરાયેલા 1437 કરોડ રૂપિયાની ડિફેન્સ ડીલમાંથી ઊભું થયું હતું. જેના હેઠળ ભારત સ્વીડિશ કંપની એબી બોફોર્સ પાસેથી 400 155 મીમી હોવિત્ઝર બંદૂકો ખરીદવા માટે સંમત થયું હતું. એપ્રિલ 1987 માં સ્વીડિશ રેડિયોએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે, ભારતીય નીતિનું ઉલ્લંઘન કરીને, કોન્ટ્રાક્ટ મેળવવા માટે પ્રભાવશાળી ભારતીય રાજકારણીઓ, સંરક્ષણ અધિકારીઓ અને વચેટિયાઓને ગેરકાયદેસર કમિશન ચૂકવવામાં આવ્યા હતા. આ આરોપોએ તત્કાલીન વડા પ્રધાન રાજીવ ગાંધીની છબીને ગંભીર રીતે કલંકિત કરી હતી અને 1989 ની લોકસભા ચૂંટણીમાં તે નિર્ણાયક મુદ્દો બન્યો હતો.
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