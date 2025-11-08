બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીના પ્રથમ તબક્કામાં 65.08% મતદાન, ચૂંટણી પંચના નવા આંકડા
બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી 2025ના પ્રથમ તબક્કામાં બમ્પર મતદાન જોવા મળ્યું. ચૂંટણી પંચના જણાવ્યા અનુસાર, કુલ 121 બેઠકો પર 65.08% મતદાન થયું હતું.
Published : November 8, 2025 at 9:03 AM IST
પટના: બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીના પ્રથમ તબક્કા માટે મતદાનના નવા આંકડા જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. ચૂંટણી પંચના જણાવ્યા અનુસાર, પ્રથમ તબક્કામાં 18 જિલ્લાઓની 121 બેઠકો પર કુલ 65.08% મતદાન થયું, જે અત્યાર સુધીનો રેકોર્ડ છે.
આંકડા અનુસાર, બિહારના મુઝફ્ફરપુર જિલ્લામાં સૌથી વધુ 71.81% મતદાન થયું, જ્યારે પટના જિલ્લામાં સૌથી ઓછું 59.02% મતદાન થયું. બિહારના ચૂંટણી ઇતિહાસમાં આ સૌથી વધુ મતદાન છે.
The final voter turnout in the 1st phase of the Bihar Assembly Elections was 65.08%.— ANI (@ANI) November 8, 2025
On November 6, 2025, the first phase of voting was conducted on 121 assembly general constituencies across 18 districts of Bihar.
The state's average voter turnout in the 2020 Bihar Assembly… pic.twitter.com/6KwSUmXqci
બિહાર ચૂંટણીના પ્રથમ તબક્કામાં 65.08% મતદાન: બિહાર ચૂંટણી પંચે એક પત્ર જારી કરીને જણાવ્યું હતું કે, "બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીના પ્રથમ તબક્કામાં અંતિમ મતદાન 65.08% હતું.
પ્રથમ તબક્કાનું મતદાન 6 નવેમ્બર, 2025 ના રોજ બિહારના 18 જિલ્લાઓમાં 121 વિધાનસભા મતવિસ્તારોમાં થયું હતું. 2020 ની બિહાર વિધાનસભા સામાન્ય ચૂંટણીમાં રાજ્યનું સરેરાશ મતદાન 57.29 ટકા અને 2024 ની લોકસભા સામાન્ય ચૂંટણીમાં 56.28 ટકા હતું.
"પ્રથમ તબક્કામાં, તમામ 121 વિધાનસભા બેઠકો પર કોઈપણ ઉમેદવાર કે રાજકીય પક્ષ તરફથી કોઈ ફરિયાદ મળી ન હતી, ન તો ફરીથી મતદાનની કોઈ માંગ કરવામાં આવી છે." - બિહાર ચૂંટણી પંચ