હૈદરાબાદ રામોજી ફિલ્મ સિટીમાં ઉત્સવની ઉજવણી શરૂ; પ્રવાસીઓ માટે ભરપૂર મનોરંજનના આયોજનો
તહેવારો દરમિયાન રામોજી ફિલ્મ સિટીમાં પ્રવાસીઓ માટે ઘણી વિશેષ ઇવેન્ટ્સ આયોજીત કરવામાં આવે છે, જે 15 નવેમ્બર સુધી ચાલશે.
Published : October 10, 2026 at 7:27 PM IST
હૈદરાબાદ: વિશ્વ પ્રસિદ્ઘ રામોજી ફિલ્મ સિટીમાં તહેવારોના જશ્નની શરુઆત થઇ ગઇ ચે. હૈદરાબાદ સ્થિત રામોજી ફિલ્મ સિટી ફિલ્મ પ્રોડક્શનનું હબ છે અને પ્રવાસીઓ માટે સ્વર્ગ છે. દશેરા અને દિવાળીના તહેવારોની ભરપૂર આનંદ માણવા માટે 'રામોજી ફેસ્ટિવલ સેલિબ્રેશન'ના બેનર હેઠળ ઘણા વિશેષ કાર્યક્રમો આયોજીત કરવામાં આવે છે. પ્રવાસીઓ માટે 8 ઓક્ટોબરથી શરુ થયેલું સેલિબ્રેશન 15 નવેમ્બર સુધી ચાલશે.
અહીંયા આવનારા પ્રવાસીઓ સવારે 9 વાગ્યાથી રાત્રે 9 વાગ્યા સુધી મનોરંજન અને શાંતિની ક્ષણોનો એક સાથે આનંદ માણી શકે છે. રામોજી ફિલ્મ સિટી સિને રામોજી ફિલ્મ સિટી સિનેમા જગતના અજાયબીઓ, કાર્નિવલના ઉત્સવો અને ઝળહળતી રોશની વડે પ્રવાસીઓને મંત્રમુગ્ધ કરી રહી છે.
પ્રવાસીઓ માટે આકર્ષણોનો ભંડાર
રામોજી ફિલ્મ સિટીમાં ઘણા અનોખા સ્થળો છે, જે પ્રવાસીઓને આકર્ષિત કરી રહ્યા છે. મ્યુઝિકલ ગ્લો ગાર્ડન, સિનેમેટિક કાર્નિવલ પરેડ અને અદભૂત લાઇટ ડિસ્પ્લે અહીંયાના મુખ્ય આકર્ષણ છે. મોશન કેપ્ચર, માયાલોક, પ્રખ્યાત મૂવી સેટ અને AI-પાવર્ડ ફોટો જેવા ફિચર્સ પ્રવાસીઓને નવો અનુભવ આપે છે. જાપાન અને રાજસ્થાની ડાંસની સાથે સાથે ઘણી અન્ય પ્રસ્તુતિઓ દર્શકોના મનમોહી લે છે. આ સિવાય સાહસ એડવેન્ચર પાર્ક, સાહસિક રમતોના શોખીનો માટે અલગ પ્રકારનો રોમાંચ પ્રદાન કરે છે.
સિનેમાની દુનિયાને નજીક લાવવી
સ્પેશ્યલ ઇવેન્ટ્સ, અલગ-અલગ પ્રકારના આર્ટિસ્ટિક પરર્ફોર્મન્સ, ફ્લેશ મોબ, લાઇવ કાર્નિવલનો માહોલ અને એક AI ફોટો બૂથ- 'મૂવી મેજિક'ના આ બધા ભાગ- રામોજી ફિલ્મ સિટીની યાત્રા યાદગાર બની રહે છે. આ રજાઓ તમામ વયના લોકો માટે 'રામોજી ફેસ્ટિવલ'ના રોમાંચનો અનુભવ કરવાની ઉત્તમ તક પૂરી પાડે છે. સ્ટાન્ડર્ડ ડે પેકેજ ઉપરાંત, આકર્ષક ઇવનિંગ પેકેજ પણ ઉપલબ્ધ છે.
રોકવા માટેનો વિકલ્પ
જે લોકો રામોજી ફેસ્ટિવલની ઉજવણીનો સંપૂર્ણ આનંદ માણવા માંગે છે તેમના માટે ફિલ્મ સિટીની અંદર જ રહેવાની ઉત્તમ વ્યવસ્થાઓ ઉપલબ્ધ છે. પ્રવાસીઓ બજેટ-ફ્રેન્ડલીથી લઈને લક્ઝરી હોટલો સુધીના વિવિધ વિકલ્પોમાંથી પસંદગી કરી શકે છે અને અનોખી થીમ-આધારિત રેસ્ટોરાંનો આનંદ માણી શકે છે.
વધુ જાણકારી માટે
જે લોકો ફેસ્ટિવલમાં ભાગ લેવા ઇચ્છે છે તેઓ www.ramojifilmcity.com પર ટિકિટ અને વધુ માહિતી મેળવી શકે છે, આ સિવાય તમે 76598 76598 પર કોલ કરી શકો છો.
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