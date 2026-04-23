ITI કાનપુરનું એક અનોખું સ્ટાર્ટઅપ: આ માખી ખૂબ જ ઉપયોગી છે, તેના લાર્વામાંથી બને છે ઉચ્ચ પ્રોટીન ખાતર
IIT કાનપુરના ઇન્ક્યુબેશન અને ઇનોવેશન સેન્ટર દ્વારા કચરા વ્યવસ્થાપન પર ઉત્તમ કાર્ય.
Published : April 23, 2026 at 2:57 PM IST
કાનપુર : સામાન્ય રીતે, જ્યારે આપણે માખી જોઈએ છીએ, ત્યારે આપણે તેને રોગના ડરથી ભગાડીએ છીએ. પરંતુ "બ્લેક સોલ્જર ફ્લાય" તદ્દન અલગ છે. સામાન્ય માખીઓથી વિપરીત, તે હાનિકારક નથી. તેના બદલે, તે તેના અનન્ય ફાયદાઓ માટે જાણીતી છે. તેના લાર્વામાં 40 થી 60 ટકા પ્રોટીન હોય છે. વધુમાં, તેના લાર્વામાં કચરાના વ્યવસ્થાપન માટે ખૂબ અસરકારક છે, કચરાને ખાતરમાં ફેરવે છે. IIT કાનપુરના ઇન્ક્યુબેશન એન્ડ ઇનોવેશન સેન્ટરમાં કાર્યરત સ્ટાર્ટઅપ ઇન્સેક્ટ ફાર્મે આ જણાવ્યું છે.
ઇનસેક્ટ ફાર્મના સ્થાપક અનુપ કહે છે કે તેઓ 2019 સુધી એક મલ્ટીનેશનલ કંપનીમાં નોકરી કરતા હતા. ત્યારબાદ તેમને તમિલનાડુના વેલ્લોર શહેરમાં ખબર પડી કે ત્યાંની મ્યુનિસિપાલિટી દ્વારા કચરા સંચાલન માટે પ્રસ્તાવો માંગવામાં આવી રહ્યા છે. અનુપને કીટ (જંતુ) આધારિત કમ્પોસ્ટિંગ વિશે જાણકારી હતી, તેથી તેમણે આ વિષય પર આઈઆઈટી કાનપુર અને અન્ય નિષ્ણાતો સાથે ચર્ચા કરી અને કીટ કમ્પોસ્ટિંગ દ્વારા કચરો સંભાળવાનો પ્રસ્તાવ મોકલ્યો. આ પ્રસ્તાવને મંજૂરી મળી ગઈ.
ઇનસેક્ટ ફાર્મથી કચરા સંચાલન
ત્યારબાદ અનુપે વેલ્લોરમાં પોતાની કંપની શરૂ કરી અને ત્યાં જ બ્લેક સોલ્જર ફ્લાય (કાળી સૈનિક માખી)ના લાર્વા ઉછેરવા માટે બ્રીડિંગ સેન્ટર બનાવ્યું. હાલમાં તમિલનાડુ અને ચેન્નઈના અનેક શહેરોમાં ઇનસેક્ટ ફાર્મ દ્વારા કચરાનું સંચાલન થઈ રહ્યું છે. આ પ્રક્રિયામાં બનતી ખાતર સામાન્ય ખાતર કરતાં વધુ પોષક તત્ત્વ ધરાવે છે. ઉપરાંત, માખીના લાર્વા મચ્છી, કુકડ અને ડુક્કર માટે ચારો તરીકે પણ ઉપયોગમાં લેવાય છે. આ રીતે જૈવિક કચરો ખાતરમાં ફેરવાઈ જાય છે.
રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા સન્માન
અનુપ જણાવે છે કે તેમની કંપની રોજે અંદાજે 3000 કિલો કચરાને ખાતરમાં ફેરવે છે. તેમને “બેસ્ટ સ્ટાર્ટઅપ ઇન વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ”નો એવોર્ડ રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ દ્વારા મળ્યો છે. તેમના અનુસાર, એક ટન જૈવિક કચરામાંથી લગભગ 120 કિલો જીવતા લાર્વા અને 100 કિલો જંતુમલ (ખાતર) મળે છે. આ ખાતર છોડમાં ઉપયોગ કરવાથી તેમની રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધે છે.
અનુપ કહે છે કે તમિલનાડુ અને ચેન્નઈ પછી હવે તેમનો આગળનો લક્ષ્ય આંધ્રપ્રદેશ છે, જ્યાં તેઓ કીટ કમ્પોસ્ટિંગ દ્વારા કચરા સંચાલન શરૂ કરવા માંગે છે.
30 લાખ રૂપિયાથી વધુનું ભંડોળ મળ્યું
અનુપ જણાવે છે કે તેમના સ્ટાર્ટઅપને આઈઆઈટી કાનપુર તરફથી લગભગ 12.5 લાખ રૂપિયા અને અન્ય સ્ત્રોતોથી 20 લાખ રૂપિયા જેટલું ફંડ મળ્યું છે. આ રકમથી તેમણે પોતાનું સેટઅપ તૈયાર કર્યું છે. સમયાંતરે આઈઆઈટી કાનપુરના પ્રોફેસર પણ તેમને માર્ગદર્શન આપે છે.
